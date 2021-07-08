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На месте крушения Ан-26 на Камчатке прошла панихида
На месте крушения Ан-26 на Камчатке прошла панихида - РИА Новости, 08.07.2021
На месте крушения Ан-26 на Камчатке прошла панихида
Настоятель храма святого Николая Чудотворца поселка Палана иерей Виталий Мануков отслужил панихиду по погибшим на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:10
2021-07-08T13:10
2021-07-08T13:10
религия и мировоззрение
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл - РИА Новости. Настоятель храма святого Николая Чудотворца поселка Палана иерей Виталий Мануков отслужил панихиду по погибшим на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили в Петропавловской и Камчатской епархии."Священнослужитель епархии, настоятель храма святого Николая Чудотворца поселка Палана иерей Виталий Мануков в составе группы МЧС посетил место падения самолета Ан-26 и отслужил панихиду по погибшим", - говорится в сообщении.В епархии добавили, что священник встретился с родственниками погибших в авиакатастрофе."Это трагедия для всего поселка. Здесь знают каждого из тех, кто не вернулся 6 июля домой. Среди них есть прихожане нашего храма, я навещал их семьи. Наш храм открыт, несколько раз в день служу панихиды по погибшим", - сказал Мануков, чьи слова приводятся в сообщении.По распоряжению архиепископа Петропавловского и Камчатского Феодора в храмах епархии проходят заупокойные богослужения по погибшим, добавили в епархии.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.
https://ria.ru/20210708/an-26-1740394232.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский