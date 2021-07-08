Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/opasnost-1740363241.html
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.07.2021
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в четверг оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T01:37
2021-07-08T05:14
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738751283_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a614dbd15bda505dc66a3ece0db27ede.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в четверг оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о температуре выше 30 градусов действует с 10.00 до 19.00.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738751283_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_1b31be10e042da13f5753acd5744be4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гидрометцентр, москва, общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
01:37 08.07.2021 (обновлено: 05:14 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтанах в ЦПКиО имени Горького в Москве
Молодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтанах в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в четверг оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Предупреждение о температуре выше 30 градусов действует с 10.00 до 19.00.
 
ГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12Модуль "Наука" 21 июля запустят к МКС
08:10Спецпредставитель президента России рассказал о межсирийских переговорах
08:09Москвичей предупредили о 30-градусной жаре
08:02Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
Лента новостейМолния