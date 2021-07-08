https://ria.ru/20210708/olimpiyskieigry-1740430272.html

Онлайн-конференция о подготовке ватерполисток к Олимпиаде

Онлайн-конференция о подготовке ватерполисток к Олимпиаде - РИА Новости, 08.07.2021

Онлайн-конференция о подготовке ватерполисток к Олимпиаде

13 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке женской сборной по водному поло к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио (Япония).

2021-07-08T13:44

2021-07-08T13:44

2021-07-08T13:44

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Задать вопросУчастники:- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений ШАРОНОВ;- главный тренер женской сборной России по водному поло Александр ГАЙДУКОВ.Мероприятие пройдет рамках проекта "Медиацентр команды ОКР". Участники подведут итоги олимпийского отбора, рассмотрят перспективы выступления российских ватерполисток в Токио и расскажут о взаимодействии Федерации водного поло России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы