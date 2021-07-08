Онлайн-конференция о подготовке ватерполисток к Олимпиаде
13 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке женской сборной по водному поло к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио (Япония).
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Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений ШАРОНОВ;
- главный тренер женской сборной России по водному поло Александр ГАЙДУКОВ.
Мероприятие пройдет рамках проекта "Медиацентр команды ОКР". Участники подведут итоги олимпийского отбора, рассмотрят перспективы выступления российских ватерполисток в Токио и расскажут о взаимодействии Федерации водного поло России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений ШАРОНОВ;
- главный тренер женской сборной России по водному поло Александр ГАЙДУКОВ.
Мероприятие пройдет рамках проекта "Медиацентр команды ОКР". Участники подведут итоги олимпийского отбора, рассмотрят перспективы выступления российских ватерполисток в Токио и расскажут о взаимодействии Федерации водного поло России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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