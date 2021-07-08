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Онлайн-конференция о подготовке ватерполисток к Олимпиаде
Онлайн-конференция о подготовке ватерполисток к Олимпиаде - РИА Новости, 08.07.2021
Онлайн-конференция о подготовке ватерполисток к Олимпиаде
13 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке женской сборной по водному поло к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио (Япония).
2021-07-08T13:44
2021-07-08T13:44
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Задать вопросУчастники:- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений ШАРОНОВ;- главный тренер женской сборной России по водному поло Александр ГАЙДУКОВ.Мероприятие пройдет рамках проекта "Медиацентр команды ОКР". Участники подведут итоги олимпийского отбора, рассмотрят перспективы выступления российских ватерполисток в Токио и расскажут о взаимодействии Федерации водного поло России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о подготовке ватерполисток к Олимпиаде

13:44 08.07.2021
 
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13 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке женской сборной по водному поло к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио (Япония).
Задать вопрос

Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений ШАРОНОВ;
- главный тренер женской сборной России по водному поло Александр ГАЙДУКОВ.

Мероприятие пройдет рамках проекта "Медиацентр команды ОКР". Участники подведут итоги олимпийского отбора, рассмотрят перспективы выступления российских ватерполисток в Токио и расскажут о взаимодействии Федерации водного поло России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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