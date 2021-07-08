https://ria.ru/20210708/obstrel-1740453520.html

В ЛНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле поселка

В ЛНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле поселка - РИА Новости, 08.07.2021

В ЛНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле поселка

Украинские силовики в четверг из минометов обстреляли поселок Золотое-5 на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:28

2021-07-08T15:28

2021-07-08T15:28

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

киев

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Украинские силовики в четверг из минометов обстреляли поселок Золотое-5 на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики в среду открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольному республике поселку Донецкий, в результате обстрела ранение получила женщина. Всего, по данным ЛНР в СЦКК, в среду украинские силовики шесть раз открывали огонь по территории республики."В 4.45 (совпадает с мск) со стороны населенного пункта Золотое-4 (под контролем Киева - ред.) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Золотое-5", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210707/lnr-1740356080.html

https://ria.ru/20210707/lnr-1740300239.html

луганская народная республика

киев

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, киев, украина, в мире