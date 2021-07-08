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В "Роскосмосе" оценили вероятность столкновения космического мусора с МКС

В "Роскосмосе" оценили вероятность столкновения космического мусора с МКС - РИА Новости, 08.07.2021

В "Роскосмосе" оценили вероятность столкновения космического мусора с МКС

Космический мусор, который сегодня пройдет вблизи МКС, не представляет опасности, маневр уклонения проводиться не будет, сообщается в Twitter "Роскосмоса". РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:14

2021-07-08T10:14

2021-07-08T10:14

шейн кимброу

акихико хосиде

россия

тома песке

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

сша

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Космический мусор, который сегодня пройдет вблизи МКС, не представляет опасности, маневр уклонения проводиться не будет, сообщается в Twitter "Роскосмоса"."По уточненным данным, некаталогизированный объект "космического мусора", который должен был сблизиться с Международной космической станцией 8 июля в 16.16 мск, опасности не представляет", - говорится в сообщении."Вероятность столкновения с МКС нулевая, проведение маневра коррекции не требуется", - отмечает госкорпорация.Накануне сообщалось, что, по оценкам специалистов России и США, мусор доложен был пролететь в более чем в 4 километрах от станции, а затем по уточненным данным - в полутора километрах.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

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шейн кимброу, акихико хосиде, россия, тома песке, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, сша