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В "Роскосмосе" оценили вероятность столкновения космического мусора с МКС
В "Роскосмосе" оценили вероятность столкновения космического мусора с МКС - РИА Новости, 08.07.2021
В "Роскосмосе" оценили вероятность столкновения космического мусора с МКС
Космический мусор, который сегодня пройдет вблизи МКС, не представляет опасности, маневр уклонения проводиться не будет, сообщается в Twitter "Роскосмоса". РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:14
2021-07-08T10:14
шейн кимброу
акихико хосиде
россия
тома песке
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Космический мусор, который сегодня пройдет вблизи МКС, не представляет опасности, маневр уклонения проводиться не будет, сообщается в Twitter "Роскосмоса"."По уточненным данным, некаталогизированный объект "космического мусора", который должен был сблизиться с Международной космической станцией 8 июля в 16.16 мск, опасности не представляет", - говорится в сообщении."Вероятность столкновения с МКС нулевая, проведение маневра коррекции не требуется", - отмечает госкорпорация.Накануне сообщалось, что, по оценкам специалистов России и США, мусор доложен был пролететь в более чем в 4 километрах от станции, а затем по уточненным данным - в полутора километрах.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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шейн кимброу, акихико хосиде, россия, тома песке, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, сша
В "Роскосмосе" оценили вероятность столкновения космического мусора с МКС
10:14 08.07.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© NASA / Roscosmos

В "Роскосмосе" заявили, что вероятность столкновения космического мусора с МКС нулевая

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Космический мусор, который сегодня пройдет вблизи МКС, не представляет опасности, маневр уклонения проводиться не будет, сообщается в Twitter "Роскосмоса".
"По уточненным данным, некаталогизированный объект "космического мусора", который должен был сблизиться с Международной космической станцией 8 июля в 16.16 мск, опасности не представляет", - говорится в сообщении.
"Вероятность столкновения с МКС нулевая, проведение маневра коррекции не требуется", - отмечает госкорпорация.
Накануне сообщалось, что, по оценкам специалистов России и США, мусор доложен был пролететь в более чем в 4 километрах от станции, а затем по уточненным данным - в полутора километрах.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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Шейн КимброуАкихико ХосидеРоссияТома ПескеМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосСША
 
 
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