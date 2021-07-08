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https://ria.ru/20210708/medvedchuk-1740452279.html
В Раде заявили, что дело против Медведчука лопнет как мыльный пузырь
В Раде заявили, что дело против Медведчука лопнет как мыльный пузырь - РИА Новости, 08.07.2021
В Раде заявили, что дело против Медведчука лопнет как мыльный пузырь
Дело о госизмене в отношении главы политсовета, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука лопнет как мыльный пузырь, потому... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:24
2021-07-08T15:24
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Дело о госизмене в отношении главы политсовета, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука лопнет как мыльный пузырь, потому что у суда нет никакой доказательной базы, заявил в четверг член партии, депутат Верховной рады Украины Юрий Загородний.Накануне суд продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В четверг следственный судья Сергей Вовк начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста. Защита политика заявила ему отвод, считая судью предвзятым, однако суд в отводе отказал."То, что мы видим сейчас в суде — это нарушение гражданских прав Медведчука как народного депутата Украины. На протяжении двух месяцев после суда 13 мая он не мог исполнять свои полномочия. Я знаю, что в адрес Медведчука, нашей партии и Верховной рады пришло очень много писем от избирателей Украины, чтобы было принято позитивное решение в пользу Медведчука и он мог исполнять обязанности народного депутата. Следствие, если хочет, пусть продолжает, но в рамках того, чтобы Медведчуку отменили домашний арест и он мог работать в Верховной раде. А дело - пусть продолжается, мы глубоко убеждены, что это дело лопнет как мыльный пузырь, потому что нет никакой доказательной базы", - приводит слова Загороднего издание Strana.ua в четверг.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20210708/medvedchuk-1740428566.html
https://ria.ru/20210706/plenki-1740074535.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире
В Раде заявили, что дело против Медведчука лопнет как мыльный пузырь
15:24 08.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Рады Юрий Загородний заявил, что у суда нет доказательств в деле против Медведчука

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Дело о госизмене в отношении главы политсовета, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука лопнет как мыльный пузырь, потому что у суда нет никакой доказательной базы, заявил в четверг член партии, депутат Верховной рады Украины Юрий Загородний.
Накануне суд продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В четверг следственный судья Сергей Вовк начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста. Защита политика заявила ему отвод, считая судью предвзятым, однако суд в отводе отказал.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 13:38
Суд в Киеве отказал защите Медведчука в отводе судьи
"То, что мы видим сейчас в суде — это нарушение гражданских прав Медведчука как народного депутата Украины. На протяжении двух месяцев после суда 13 мая он не мог исполнять свои полномочия. Я знаю, что в адрес Медведчука, нашей партии и Верховной рады пришло очень много писем от избирателей Украины, чтобы было принято позитивное решение в пользу Медведчука и он мог исполнять обязанности народного депутата. Следствие, если хочет, пусть продолжает, но в рамках того, чтобы Медведчуку отменили домашний арест и он мог работать в Верховной раде. А дело - пусть продолжается, мы глубоко убеждены, что это дело лопнет как мыльный пузырь, потому что нет никакой доказательной базы", - приводит слова Загороднего издание Strana.ua в четверг.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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