В Раде заявили, что дело против Медведчука лопнет как мыльный пузырь
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Депутат Рады Юрий Загородний заявил, что у суда нет доказательств в деле против Медведчука
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Дело о госизмене в отношении главы политсовета, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука лопнет как мыльный пузырь, потому что у суда нет никакой доказательной базы, заявил в четверг член партии, депутат Верховной рады Украины Юрий Загородний.
Накануне суд продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В четверг следственный судья Сергей Вовк начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста. Защита политика заявила ему отвод, считая судью предвзятым, однако суд в отводе отказал.
"То, что мы видим сейчас в суде — это нарушение гражданских прав Медведчука как народного депутата Украины. На протяжении двух месяцев после суда 13 мая он не мог исполнять свои полномочия. Я знаю, что в адрес Медведчука, нашей партии и Верховной рады пришло очень много писем от избирателей Украины, чтобы было принято позитивное решение в пользу Медведчука и он мог исполнять обязанности народного депутата. Следствие, если хочет, пусть продолжает, но в рамках того, чтобы Медведчуку отменили домашний арест и он мог работать в Верховной раде. А дело - пусть продолжается, мы глубоко убеждены, что это дело лопнет как мыльный пузырь, потому что нет никакой доказательной базы", - приводит слова Загороднего издание Strana.ua в четверг.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.