https://ria.ru/20210708/medvedchuk-1740452279.html

В Раде заявили, что дело против Медведчука лопнет как мыльный пузырь

В Раде заявили, что дело против Медведчука лопнет как мыльный пузырь - РИА Новости, 08.07.2021

В Раде заявили, что дело против Медведчука лопнет как мыльный пузырь

Дело о госизмене в отношении главы политсовета, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука лопнет как мыльный пузырь, потому... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:24

2021-07-08T15:24

2021-07-08T15:24

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Дело о госизмене в отношении главы политсовета, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука лопнет как мыльный пузырь, потому что у суда нет никакой доказательной базы, заявил в четверг член партии, депутат Верховной рады Украины Юрий Загородний.Накануне суд продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В четверг следственный судья Сергей Вовк начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста. Защита политика заявила ему отвод, считая судью предвзятым, однако суд в отводе отказал."То, что мы видим сейчас в суде — это нарушение гражданских прав Медведчука как народного депутата Украины. На протяжении двух месяцев после суда 13 мая он не мог исполнять свои полномочия. Я знаю, что в адрес Медведчука, нашей партии и Верховной рады пришло очень много писем от избирателей Украины, чтобы было принято позитивное решение в пользу Медведчука и он мог исполнять обязанности народного депутата. Следствие, если хочет, пусть продолжает, но в рамках того, чтобы Медведчуку отменили домашний арест и он мог работать в Верховной раде. А дело - пусть продолжается, мы глубоко убеждены, что это дело лопнет как мыльный пузырь, потому что нет никакой доказательной базы", - приводит слова Загороднего издание Strana.ua в четверг.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210708/medvedchuk-1740428566.html

https://ria.ru/20210706/plenki-1740074535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире