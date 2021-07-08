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Суд в Киеве рассмотрит ходатайство о продлении Медведчуку срока ареста
Суд в Киеве рассмотрит ходатайство о продлении Медведчуку срока ареста - РИА Новости, 08.07.2021
Суд в Киеве рассмотрит ходатайство о продлении Медведчуку срока ареста
Печерский районный суд Киева в четверг начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:31
2021-07-08T10:31
2021-07-08T10:32
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
киев
в мире
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КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева в четверг начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста."Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока меры пресечении Медведчуку объявляется открытым", - сказал следственный судья Сергей Вовк. Трансляцию ведет YouTube-канал "Судебная власть Украины".Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210615/medvedchuk-1737038339.html
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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, киев, в мире
Суд в Киеве рассмотрит ходатайство о продлении Медведчуку срока ареста
10:31 08.07.2021 (обновлено: 10:32 08.07.2021)
Суд в Киеве рассмотрит ходатайство о продлении Медведчуку срока домашнего ареста