Манижа: "Я не хотела на Евровидение, отбор был шансом заявить о себе"
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Роман Харрасов. Звезде недавнего Евровидения певице Маниже исполнилось 30 лет. После хейта на родине ее с восторгом приняли в Старом Свете, и она смогла переломить ситуацию в свою сторону.
Как живет певица после песенного конкурса? Произошли ли изменения в личной жизни? Сколько потратила на участие в Евровидении? На эти и другие вопросы она ответила в интервью РИА Новости.
Юбилей: новый этап в жизни
— Для вас что-то значит ваш возраст?
— Для меня 30 — это классное напоминание, как много хорошего случилось в моей жизни.
— Что именно?
— Как минимум Евровидение. Я считаю себя нормальным, здоровым человеком. Живу в гармонии с собой и окружающими. Я благодарна, что и негативные, и позитивные вещи происходят в моей жизни, они помогают мне сохранить себя.
Певица Манижа во время интервью в Москве
Евровидение: сказка со счастливым финалом
— Вы уже забываете о конкурсе или все еще под впечатлением?
— Последний месяц мне дался очень тяжело. Я потратила много эмоций и сил при подготовке к конкурсу.
В Роттердаме мы находились с 6 мая, у нас было около 50 прогонов, во время которых мы проходили номер от начала до конца, и каждый — на максимуме эмоциональной отдачи. "Русская женщина" требует очень много сил, когда ты на сцене. Могу дать и трехчасовой концерт, но не так устаю, как от исполнения моей конкурсной песни.
Я хорошо помню финал, в конце выступления у меня задрожал голос от ощущения, что все заканчивается. Когда вышла за кулисы, не могла стоять на ногах — я очень сильно плакала, у меня была истерика. До этого не чувствовала, как устала.
Во время подготовки, за сценой, я несколько раз падала в обморок от напряжения, от изоляции, от того, что постоянно в маске.
Певица Манижа во время интервью в Москве
Я сильно похудела за неделю до финала: в какой-то момент мне показалось, что в мой комбинезон может поместиться еще один человек. Когда вернулась в Москву, видимо, начала заедать стресс и сейчас вернулась в прежнюю форму.
— В целом все-таки Евровидение — это сказка или нечто иное?
— Конечно, это сказка. Праздник, яркое событие — сам факт, что Евровидение состоялось после годового перерыва. Артисты и сопровождающие плакали, когда слышали аплодисменты в зале — все уже забыли, что это такое.
— Ваша песня разошлась на цитаты не только в России, но и по всей Европе. Фразу "Встала и пошла" теперь слышишь везде, и не только от девушек. Каково это — быть автором крылатых выражений?
— Это невероятно. Я спокойный артист, у меня никогда не было цели делать поп-музыку, которая будет актуальна здесь и сейчас. У меня свой путь.
Я не могла подумать, что "Русская женщина" может стать таким феноменом и вызвать столько споров.
Тем более что я не писала ее специально, она появилась случайно: мы просто джемились с музыкантами на студии. Год она пролежала без дела.
— Очевидно, что российский отбор готовился впопыхах. Все три выступления были очень сырыми. Вы согласились потому, что от таких предложений не отказываются или была другая причина?
— Признаюсь: у меня 9 марта должен был быть концерт, продажи шли очень плохо, потому что люди в связи с пандемией неохотно берут билеты из-за риска переноса мероприятий. Я подумала: "На Евровидение ехать не хочу, но участие в национальном отборе попиарит мой концерт". Мы не задавали вопросов, почему отбор начали готовить за несколько дней, почему именно 8 марта. Поверьте, для нас это просто была возможность заявить о себе.
Я сделала песню за один день! Раньше я могла делать трек месяцами, а теперь уверена, что и пять за день — это реально! Благодаря этому опыту я научилась в аврале творить.
— После отбора на вас обрушился шквал критики в России, а Европа встретила восторженно. После Евровидения хейт в стране еще остался?
— Он есть, но уже высосанный из пальца, я на него не реагирую. Вначале, конечно, он был очень личностный, задевал не только меня, но и членов моей семьи, друзей. Я бы не хотела еще раз это испытать, даже имея такую броню, как сейчас.
— Поездка на Евровидение — это дорого?
— Более десяти миллионов рублей нам это обошлось. Первый канал оплатил заявку (за участие в конкурсе и его трансляцию. — Прим. ред.), и это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа (Россия) выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме.
Певица Манижа (Россия) выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме.
Кроме того, в этом году нужно было снять резервное выступление, если бы участники Евровидения не приехали в Роттердам. В этом случае зрители увидели бы записанные ролики, как это произошло с Австралией. Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо.
— Резервные номера в этом году показали отдельно — на официальном канале конкурса на YouTube. Ваше выступление отличалось, вы начинали номер подвешенной на тросах в длинном платье. Почему поменяли постановку на большой сцене?
— Оказалось, что теперь на Евровидении нельзя подвешивать артистов. Каждый год меняются правила. Крепежи и подвесы — это риски. За 40 секунд между выступлениями, при смене декораций, может произойти банальная человеческая ошибка, и тогда я просто сорвалась бы с высоты.
Кстати, все декорации отправляют в страну-организатор заранее, потому что до приезда артистов репетируют с дублерами, чтобы выставить камеры и свет. В нашем случае голландской стороне не понадобилось платье, поэтому у нас была возможность его сделать после всех дедлайнов и привезти уже непосредственно с собой.
Друзья по конкурсу: с кем Манижа общалась
— На самом Евровидении сложилась очень дружеская атмосфера. И с вами многие хотели познакомиться, например группа Måneskin из Италии, победители. С кем еще сложились хорошие отношения?
— The Roop из Литвы — потрясающие ребята! Мы с ними искренне сошлись, эмоционально и человечески.
Певица Манижа во время интервью в Москве
Француженка Barbara Pravi очень за меня переживала. Я вспоминаю об этом, и у меня бегут мурашки, потому что она была в шоке от месседжа. Она говорит: "Это так смело! Как ты вернешься домой?" Я сказала ей, что все будет хорошо.
С группой GoA из Украины мы прекрасно общались и поддерживали друг друга. С The Black Mamba из Португалии, с певицей из Израиля. Эден Алене пришлось очень нелегко. Когда она репетировала, вокруг арены стояли протестующие с плакатами и просили убрать ее из конкурса. Но нам удалось сильно сблизиться, и самые откровенные разговоры у меня были, наверное, именно с ней.
— Десятка на Евровидении в этом году очень разнообразная. Европа показала, что хочет чего-то нового, необычного. Когда эти времена наступят в России?
— Они уже наступили. Я здесь! Я давно существую: чувствую себя даже бабушкой. Сеть дает жизнь многим талантливым необычным артистам!
— Сейчас звезды Евровидения — а вы, безусловно, входите в их число — на волне популярности и в своих странах, и за рубежом. Вас зовут в Европу?
— Да, меня хотят видеть. После года карантина фестивали проснулись. Нас, например, звали в Португалию в августе на большой музыкальный форум. Но все еще непонятно, будут ли открыты границы, не запретят ли массовые мероприятия. Конечно, пандемия мешает мне иметь тот успех в Европе, который я бы хотела.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на репетиции финала 65-го Международного конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме
Певица Манижа на репетиции финала 65-го Международного конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме
У нас высокий коэффициент узнаваемости в Италии. Первая страна, куда я хочу поехать как только будет возможность. Там женщины, наверное, очень прониклись моей песней.
— Не боитесь потерять успех, когда ажиотаж после конкурса пропадет?
— Я его не потеряю, потому что глупо считать, что после Евровидения ты будешь собирать стадионы. Один конкурс не даст тебе этого — нужно работать. Я много трудилась, чтобы попасть на Евровидение. Теперь понимаю, что нужно так же продолжать, чтобы были стадионы. Я верю, что у меня будет европейский тур. И уверена, что сохраню русский язык в своих песнях и иностранцы будут их слушать.
В моей жизни — ЛЮБОВЬ: как живет русская женщина
— Сегодня у вас есть успех, деньги, комфорт, хотя детство, как вы сами признаетесь, было бедным. Как вы теперь оцениваете свою жизнь?
— Ты начинаешь ценить то, что есть. Моя семья была очень высокопоставленной, что называется, голубых кровей: всю жизнь работали на благо культуры и образования. Но из-за войны в Таджикистане остались ни с чем. Мама без копейки в кармане оказалась в Москве. Это было непросто. Сейчас мы очень бережем гармонию, которая есть.
— Какой вкус у вашего детства?
— Я клала в очень горячую лепешку холодный сладкий арбуз, виноград и сливочное масло. Не знаю, почему я так делала, но это очень вкусно!
— Повторяете этот рецепт?
— Нет. Я нигде не могу найти таких вкусных лепешек и сладких арбузов. Это все было, когда я ездила летом к бабушке в Душанбе.
— Что готовите для поклонников?
— Ответ на бесконечные комментарии в мой адрес, что есть некий дядя, который решает все проблемы Манижи. В сентябре будет релиз альбома из нескольких треков.
— Вы тщательно скрываете свою личную жизнь, это ваше право. Но не удовлетворите ли немного наше любопытство: что происходит в жизни русской женщины Манижи?
— В жизни русской женщины — ЛЮБОВЬ.