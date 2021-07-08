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Шоубиз
https://ria.ru/20210708/manizha-1739944580.html
Манижа: "Я не хотела на Евровидение, отбор был шансом заявить о себе"
Манижа: "Я не хотела на Евровидение, отбор был шансом заявить о себе" - РИА Новости, 08.07.2021
Манижа: "Я не хотела на Евровидение, отбор был шансом заявить о себе"
Звезде недавнего Евровидения певице Маниже исполнилось 30 лет. После хейта на родине ее с восторгом приняли в Старом Свете, и она смогла переломить ситуацию в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:00
2021-07-08T07:58
шоу-бизнес
шоубиз
måneskin
manizha (манижа сангин)
музыка
европейский вещательный союз
youtube
евровидение
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Роман Харрасов. Звезде недавнего Евровидения певице Маниже исполнилось 30 лет. После хейта на родине ее с восторгом приняли в Старом Свете, и она смогла переломить ситуацию в свою сторону. Как живет певица после песенного конкурса? Произошли ли изменения в личной жизни? Сколько потратила на участие в Евровидении? На эти и другие вопросы она ответила в интервью РИА Новости. Юбилей: новый этап в жизни — Для вас что-то значит ваш возраст?— Для меня 30 — это классное напоминание, как много хорошего случилось в моей жизни. — Что именно?— Как минимум Евровидение. Я считаю себя нормальным, здоровым человеком. Живу в гармонии с собой и окружающими. Я благодарна, что и негативные, и позитивные вещи происходят в моей жизни, они помогают мне сохранить себя. Евровидение: сказка со счастливым финалом— Вы уже забываете о конкурсе или все еще под впечатлением?— Последний месяц мне дался очень тяжело. Я потратила много эмоций и сил при подготовке к конкурсу. В Роттердаме мы находились с 6 мая, у нас было около 50 прогонов, во время которых мы проходили номер от начала до конца, и каждый — на максимуме эмоциональной отдачи. "Русская женщина" требует очень много сил, когда ты на сцене. Могу дать и трехчасовой концерт, но не так устаю, как от исполнения моей конкурсной песни. Я хорошо помню финал, в конце выступления у меня задрожал голос от ощущения, что все заканчивается. Когда вышла за кулисы, не могла стоять на ногах — я очень сильно плакала, у меня была истерика. До этого не чувствовала, как устала. Во время подготовки, за сценой, я несколько раз падала в обморок от напряжения, от изоляции, от того, что постоянно в маске. Я сильно похудела за неделю до финала: в какой-то момент мне показалось, что в мой комбинезон может поместиться еще один человек. Когда вернулась в Москву, видимо, начала заедать стресс и сейчас вернулась в прежнюю форму. — В целом все-таки Евровидение — это сказка или нечто иное?— Конечно, это сказка. Праздник, яркое событие — сам факт, что Евровидение состоялось после годового перерыва. Артисты и сопровождающие плакали, когда слышали аплодисменты в зале — все уже забыли, что это такое. — Ваша песня разошлась на цитаты не только в России, но и по всей Европе. Фразу "Встала и пошла" теперь слышишь везде, и не только от девушек. Каково это — быть автором крылатых выражений?— Это невероятно. Я спокойный артист, у меня никогда не было цели делать поп-музыку, которая будет актуальна здесь и сейчас. У меня свой путь. Тем более что я не писала ее специально, она появилась случайно: мы просто джемились с музыкантами на студии. Год она пролежала без дела. — Очевидно, что российский отбор готовился впопыхах. Все три выступления были очень сырыми. Вы согласились потому, что от таких предложений не отказываются или была другая причина?— Признаюсь: у меня 9 марта должен был быть концерт, продажи шли очень плохо, потому что люди в связи с пандемией неохотно берут билеты из-за риска переноса мероприятий. Я подумала: "На Евровидение ехать не хочу, но участие в национальном отборе попиарит мой концерт". Мы не задавали вопросов, почему отбор начали готовить за несколько дней, почему именно 8 марта. Поверьте, для нас это просто была возможность заявить о себе. Я сделала песню за один день! Раньше я могла делать трек месяцами, а теперь уверена, что и пять за день — это реально! Благодаря этому опыту я научилась в аврале творить. — После отбора на вас обрушился шквал критики в России, а Европа встретила восторженно. После Евровидения хейт в стране еще остался?— Он есть, но уже высосанный из пальца, я на него не реагирую. Вначале, конечно, он был очень личностный, задевал не только меня, но и членов моей семьи, друзей. Я бы не хотела еще раз это испытать, даже имея такую броню, как сейчас. — Поездка на Евровидение — это дорого?— Более десяти миллионов рублей нам это обошлось. Первый канал оплатил заявку (за участие в конкурсе и его трансляцию. — Прим. ред.), и это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер. Кроме того, в этом году нужно было снять резервное выступление, если бы участники Евровидения не приехали в Роттердам. В этом случае зрители увидели бы записанные ролики, как это произошло с Австралией. Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо. — Резервные номера в этом году показали отдельно — на официальном канале конкурса на YouTube. Ваше выступление отличалось, вы начинали номер подвешенной на тросах в длинном платье. Почему поменяли постановку на большой сцене?— Оказалось, что теперь на Евровидении нельзя подвешивать артистов. Каждый год меняются правила. Крепежи и подвесы — это риски. За 40 секунд между выступлениями, при смене декораций, может произойти банальная человеческая ошибка, и тогда я просто сорвалась бы с высоты. Кстати, все декорации отправляют в страну-организатор заранее, потому что до приезда артистов репетируют с дублерами, чтобы выставить камеры и свет. В нашем случае голландской стороне не понадобилось платье, поэтому у нас была возможность его сделать после всех дедлайнов и привезти уже непосредственно с собой. Друзья по конкурсу: с кем Манижа общалась— На самом Евровидении сложилась очень дружеская атмосфера. И с вами многие хотели познакомиться, например группа Måneskin из Италии, победители. С кем еще сложились хорошие отношения?— The Roop из Литвы — потрясающие ребята! Мы с ними искренне сошлись, эмоционально и человечески. Француженка Barbara Pravi очень за меня переживала. Я вспоминаю об этом, и у меня бегут мурашки, потому что она была в шоке от месседжа. Она говорит: "Это так смело! Как ты вернешься домой?" Я сказала ей, что все будет хорошо. — Десятка на Евровидении в этом году очень разнообразная. Европа показала, что хочет чего-то нового, необычного. Когда эти времена наступят в России?— Они уже наступили. Я здесь! Я давно существую: чувствую себя даже бабушкой. Сеть дает жизнь многим талантливым необычным артистам!— Сейчас звезды Евровидения — а вы, безусловно, входите в их число — на волне популярности и в своих странах, и за рубежом. Вас зовут в Европу?— Да, меня хотят видеть. После года карантина фестивали проснулись. Нас, например, звали в Португалию в августе на большой музыкальный форум. Но все еще непонятно, будут ли открыты границы, не запретят ли массовые мероприятия. Конечно, пандемия мешает мне иметь тот успех в Европе, который я бы хотела. У нас высокий коэффициент узнаваемости в Италии. Первая страна, куда я хочу поехать как только будет возможность. Там женщины, наверное, очень прониклись моей песней. — Не боитесь потерять успех, когда ажиотаж после конкурса пропадет?— Я его не потеряю, потому что глупо считать, что после Евровидения ты будешь собирать стадионы. Один конкурс не даст тебе этого — нужно работать. Я много трудилась, чтобы попасть на Евровидение. Теперь понимаю, что нужно так же продолжать, чтобы были стадионы. Я верю, что у меня будет европейский тур. И уверена, что сохраню русский язык в своих песнях и иностранцы будут их слушать. В моей жизни — ЛЮБОВЬ: как живет русская женщина— Сегодня у вас есть успех, деньги, комфорт, хотя детство, как вы сами признаетесь, было бедным. Как вы теперь оцениваете свою жизнь?— Ты начинаешь ценить то, что есть. Моя семья была очень высокопоставленной, что называется, голубых кровей: всю жизнь работали на благо культуры и образования. Но из-за войны в Таджикистане остались ни с чем. Мама без копейки в кармане оказалась в Москве. Это было непросто. Сейчас мы очень бережем гармонию, которая есть. — Какой вкус у вашего детства?— Я клала в очень горячую лепешку холодный сладкий арбуз, виноград и сливочное масло. Не знаю, почему я так делала, но это очень вкусно! — Повторяете этот рецепт?— Нет. Я нигде не могу найти таких вкусных лепешек и сладких арбузов. Это все было, когда я ездила летом к бабушке в Душанбе. — Что готовите для поклонников?— Ответ на бесконечные комментарии в мой адрес, что есть некий дядя, который решает все проблемы Манижи. В сентябре будет релиз альбома из нескольких треков. — Вы тщательно скрываете свою личную жизнь, это ваше право. Но не удовлетворите ли немного наше любопытство: что происходит в жизни русской женщины Манижи?— В жизни русской женщины — ЛЮБОВЬ.
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шоу-бизнес, måneskin, manizha (манижа сангин), музыка, европейский вещательный союз , youtube, евровидение

Манижа: "Я не хотела на Евровидение, отбор был шансом заявить о себе"

08:00 08.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Манижа во время интервью в Москве
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Роман Харрасов. Звезде недавнего Евровидения певице Маниже исполнилось 30 лет. После хейта на родине ее с восторгом приняли в Старом Свете, и она смогла переломить ситуацию в свою сторону.
Как живет певица после песенного конкурса? Произошли ли изменения в личной жизни? Сколько потратила на участие в Евровидении? На эти и другие вопросы она ответила в интервью РИА Новости.

Юбилей: новый этап в жизни

— Для вас что-то значит ваш возраст?
— Для меня 30 — это классное напоминание, как много хорошего случилось в моей жизни.
— Что именно?
— Как минимум Евровидение. Я считаю себя нормальным, здоровым человеком. Живу в гармонии с собой и окружающими. Я благодарна, что и негативные, и позитивные вещи происходят в моей жизни, они помогают мне сохранить себя.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Манижа во время интервью в Москве
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Манижа во время интервью в Москве

Евровидение: сказка со счастливым финалом

— Вы уже забываете о конкурсе или все еще под впечатлением?
— Последний месяц мне дался очень тяжело. Я потратила много эмоций и сил при подготовке к конкурсу.
В Роттердаме мы находились с 6 мая, у нас было около 50 прогонов, во время которых мы проходили номер от начала до конца, и каждый — на максимуме эмоциональной отдачи. "Русская женщина" требует очень много сил, когда ты на сцене. Могу дать и трехчасовой концерт, но не так устаю, как от исполнения моей конкурсной песни.
Я хорошо помню финал, в конце выступления у меня задрожал голос от ощущения, что все заканчивается. Когда вышла за кулисы, не могла стоять на ногах — я очень сильно плакала, у меня была истерика. До этого не чувствовала, как устала.
Во время подготовки, за сценой, я несколько раз падала в обморок от напряжения, от изоляции, от того, что постоянно в маске.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Манижа во время интервью в Москве
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Манижа во время интервью в Москве
Я сильно похудела за неделю до финала: в какой-то момент мне показалось, что в мой комбинезон может поместиться еще один человек. Когда вернулась в Москву, видимо, начала заедать стресс и сейчас вернулась в прежнюю форму.
— В целом все-таки Евровидение — это сказка или нечто иное?
— Конечно, это сказка. Праздник, яркое событие — сам факт, что Евровидение состоялось после годового перерыва. Артисты и сопровождающие плакали, когда слышали аплодисменты в зале — все уже забыли, что это такое.
— Ваша песня разошлась на цитаты не только в России, но и по всей Европе. Фразу "Встала и пошла" теперь слышишь везде, и не только от девушек. Каково это — быть автором крылатых выражений?
— Это невероятно. Я спокойный артист, у меня никогда не было цели делать поп-музыку, которая будет актуальна здесь и сейчас. У меня свой путь.

Я не могла подумать, что "Русская женщина" может стать таким феноменом и вызвать столько споров.

Тем более что я не писала ее специально, она появилась случайно: мы просто джемились с музыкантами на студии. Год она пролежала без дела.
— Очевидно, что российский отбор готовился впопыхах. Все три выступления были очень сырыми. Вы согласились потому, что от таких предложений не отказываются или была другая причина?
— Признаюсь: у меня 9 марта должен был быть концерт, продажи шли очень плохо, потому что люди в связи с пандемией неохотно берут билеты из-за риска переноса мероприятий. Я подумала: "На Евровидение ехать не хочу, но участие в национальном отборе попиарит мой концерт". Мы не задавали вопросов, почему отбор начали готовить за несколько дней, почему именно 8 марта. Поверьте, для нас это просто была возможность заявить о себе.
Я сделала песню за один день! Раньше я могла делать трек месяцами, а теперь уверена, что и пять за день — это реально! Благодаря этому опыту я научилась в аврале творить.
— После отбора на вас обрушился шквал критики в России, а Европа встретила восторженно. После Евровидения хейт в стране еще остался?
— Он есть, но уже высосанный из пальца, я на него не реагирую. Вначале, конечно, он был очень личностный, задевал не только меня, но и членов моей семьи, друзей. Я бы не хотела еще раз это испытать, даже имея такую броню, как сейчас.
— Поездка на Евровидение это дорого?
— Более десяти миллионов рублей нам это обошлось. Первый канал оплатил заявку (за участие в конкурсе и его трансляцию. — Прим. ред.), и это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа (Россия) выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме.
Певица Манижа (Россия) выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме. - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Манижа (Россия) выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме.
Кроме того, в этом году нужно было снять резервное выступление, если бы участники Евровидения не приехали в Роттердам. В этом случае зрители увидели бы записанные ролики, как это произошло с Австралией. Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо.
— Резервные номера в этом году показали отдельно — на официальном канале конкурса на YouTube. Ваше выступление отличалось, вы начинали номер подвешенной на тросах в длинном платье. Почему поменяли постановку на большой сцене?
— Оказалось, что теперь на Евровидении нельзя подвешивать артистов. Каждый год меняются правила. Крепежи и подвесы — это риски. За 40 секунд между выступлениями, при смене декораций, может произойти банальная человеческая ошибка, и тогда я просто сорвалась бы с высоты.
Кстати, все декорации отправляют в страну-организатор заранее, потому что до приезда артистов репетируют с дублерами, чтобы выставить камеры и свет. В нашем случае голландской стороне не понадобилось платье, поэтому у нас была возможность его сделать после всех дедлайнов и привезти уже непосредственно с собой.

Друзья по конкурсу: с кем Манижа общалась

— На самом Евровидении сложилась очень дружеская атмосфера. И с вами многие хотели познакомиться, например группа Måneskin из Италии, победители. С кем еще сложились хорошие отношения?
— The Roop из Литвы — потрясающие ребята! Мы с ними искренне сошлись, эмоционально и человечески.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Манижа во время интервью в Москве
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Манижа во время интервью в Москве
Француженка Barbara Pravi очень за меня переживала. Я вспоминаю об этом, и у меня бегут мурашки, потому что она была в шоке от месседжа. Она говорит: "Это так смело! Как ты вернешься домой?" Я сказала ей, что все будет хорошо.

С группой GoA из Украины мы прекрасно общались и поддерживали друг друга. С The Black Mamba из Португалии, с певицей из Израиля. Эден Алене пришлось очень нелегко. Когда она репетировала, вокруг арены стояли протестующие с плакатами и просили убрать ее из конкурса. Но нам удалось сильно сблизиться, и самые откровенные разговоры у меня были, наверное, именно с ней.

— Десятка на Евровидении в этом году очень разнообразная. Европа показала, что хочет чего-то нового, необычного. Когда эти времена наступят в России?
— Они уже наступили. Я здесь! Я давно существую: чувствую себя даже бабушкой. Сеть дает жизнь многим талантливым необычным артистам!
— Сейчас звезды Евровидения — а вы, безусловно, входите в их число — на волне популярности и в своих странах, и за рубежом. Вас зовут в Европу?
— Да, меня хотят видеть. После года карантина фестивали проснулись. Нас, например, звали в Португалию в августе на большой музыкальный форум. Но все еще непонятно, будут ли открыты границы, не запретят ли массовые мероприятия. Конечно, пандемия мешает мне иметь тот успех в Европе, который я бы хотела.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на репетиции финала 65-го Международного конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Манижа на репетиции финала 65-го Международного конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме
У нас высокий коэффициент узнаваемости в Италии. Первая страна, куда я хочу поехать как только будет возможность. Там женщины, наверное, очень прониклись моей песней.
— Не боитесь потерять успех, когда ажиотаж после конкурса пропадет?
— Я его не потеряю, потому что глупо считать, что после Евровидения ты будешь собирать стадионы. Один конкурс не даст тебе этого — нужно работать. Я много трудилась, чтобы попасть на Евровидение. Теперь понимаю, что нужно так же продолжать, чтобы были стадионы. Я верю, что у меня будет европейский тур. И уверена, что сохраню русский язык в своих песнях и иностранцы будут их слушать.

В моей жизни — ЛЮБОВЬ: как живет русская женщина

— Сегодня у вас есть успех, деньги, комфорт, хотя детство, как вы сами признаетесь, было бедным. Как вы теперь оцениваете свою жизнь?
— Ты начинаешь ценить то, что есть. Моя семья была очень высокопоставленной, что называется, голубых кровей: всю жизнь работали на благо культуры и образования. Но из-за войны в Таджикистане остались ни с чем. Мама без копейки в кармане оказалась в Москве. Это было непросто. Сейчас мы очень бережем гармонию, которая есть.
— Какой вкус у вашего детства?
— Я клала в очень горячую лепешку холодный сладкий арбуз, виноград и сливочное масло. Не знаю, почему я так делала, но это очень вкусно!
— Повторяете этот рецепт?
— Нет. Я нигде не могу найти таких вкусных лепешек и сладких арбузов. Это все было, когда я ездила летом к бабушке в Душанбе.
— Что готовите для поклонников?
— Ответ на бесконечные комментарии в мой адрес, что есть некий дядя, который решает все проблемы Манижи. В сентябре будет релиз альбома из нескольких треков.
— Вы тщательно скрываете свою личную жизнь, это ваше право. Но не удовлетворите ли немного наше любопытство: что происходит в жизни русской женщины Манижи?
— В жизни русской женщины — ЛЮБОВЬ.
Евровидение-21
23 мая, 08:53Культура
Роковая ночь для "Русской женщины": в Роттердаме прошел финал Евровидения
 
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