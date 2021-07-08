https://ria.ru/20210708/lukashenko-1740416204.html

Лукашенко рассказал, с чего может начаться война в Белоруссии

Лукашенко рассказал, с чего может начаться война в Белоруссии - РИА Новости, 08.07.2021

Лукашенко рассказал, с чего может начаться война в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в современных условиях война может начаться не с агрессии извне, а с "разрушения умов" людей, чтобы посеять РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:34

2021-07-08T12:34

2021-07-08T18:49

протесты в белоруссии

минск

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 8 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в современных условиях война может начаться не с агрессии извне, а с "разрушения умов" людей, чтобы посеять в Белоруссии хаос, а уже потом, если потребуется, ввести в республику иностранные войска.Лукашенко в четверг в Минске принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Отрывок выступления главы государства перед участниками мероприятия опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого"."Теоретически мы готовимся к войне не так, как это было прежде. Вы прекрасно понимаете, что война, скорее всего, не начнется с агрессии извне, она начнется изнутри, начнется разрушением умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране, и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили, в этом суть нашей концепции национальной безопасности", — сказал белорусский лидер.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В республике против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. Белорусская сторона приняла ответные санкционные меры и не исключает их дальнейшего расширения.

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740397896.html

https://ria.ru/20210707/shveytsariya-1740280271.html

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минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире