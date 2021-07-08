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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210708/lukashenko-1740416204.html
Лукашенко рассказал, с чего может начаться война в Белоруссии
Лукашенко рассказал, с чего может начаться война в Белоруссии - РИА Новости, 08.07.2021
Лукашенко рассказал, с чего может начаться война в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в современных условиях война может начаться не с агрессии извне, а с "разрушения умов" людей, чтобы посеять РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:34
2021-07-08T18:49
протесты в белоруссии
минск
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 8 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в современных условиях война может начаться не с агрессии извне, а с "разрушения умов" людей, чтобы посеять в Белоруссии хаос, а уже потом, если потребуется, ввести в республику иностранные войска.Лукашенко в четверг в Минске принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Отрывок выступления главы государства перед участниками мероприятия опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого"."Теоретически мы готовимся к войне не так, как это было прежде. Вы прекрасно понимаете, что война, скорее всего, не начнется с агрессии извне, она начнется изнутри, начнется разрушением умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране, и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили, в этом суть нашей концепции национальной безопасности", — сказал белорусский лидер.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В республике против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. Белорусская сторона приняла ответные санкционные меры и не исключает их дальнейшего расширения.
https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740397896.html
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минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире
Лукашенко рассказал, с чего может начаться война в Белоруссии
12:34 08.07.2021 (обновлено: 18:49 08.07.2021)
 
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко рассказал, что война в Белоруссии начнется с "разрушения умов" граждан

Читать ria.ru в
МИНСК, 8 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в современных условиях война может начаться не с агрессии извне, а с "разрушения умов" людей, чтобы посеять в Белоруссии хаос, а уже потом, если потребуется, ввести в республику иностранные войска.
Лукашенко в четверг в Минске принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Отрывок выступления главы государства перед участниками мероприятия опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Торжественном собрании в честь Дня Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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"Теоретически мы готовимся к войне не так, как это было прежде. Вы прекрасно понимаете, что война, скорее всего, не начнется с агрессии извне, она начнется изнутри, начнется разрушением умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране, и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили, в этом суть нашей концепции национальной безопасности", — сказал белорусский лидер.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В республике против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. Белорусская сторона приняла ответные санкционные меры и не исключает их дальнейшего расширения.
 
Протесты в БелоруссииМинскАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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