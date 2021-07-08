Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/litva-1740435532.html
Премьер Литвы заявила, что страна стала "мишенью гибридной войны"
Премьер Литвы заявила, что страна стала "мишенью гибридной войны" - РИА Новости, 08.07.2021
Премьер Литвы заявила, что страна стала "мишенью гибридной войны"
Литва стала "мишенью гибридной войны" со стороны Белоруссии, власти которой специально перебрасывают нелегальных мигрантов за границу, заявила в четверг на... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:03
2021-07-08T14:03
ингрида шимоните
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155344/03/1553440347_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6df4b5e209a61105ce225cb274be2143.jpg
РИГА, 8 июл – РИА Новости. Литва стала "мишенью гибридной войны" со стороны Белоруссии, власти которой специально перебрасывают нелегальных мигрантов за границу, заявила в четверг на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.В столице Литвы проходит международная конференция по реформам на Украине. Вильнюская конференция – четвертый международный форум, который посвящен реформам на Украине. Предыдущие мероприятия проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто. В ней также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция велась на сайте мероприятия."Литва стала мишенью гибридной войны режима Лукашенко, который использует нелегалов для переброски на границу. Решение приостановить действие соглашения о реадмиссии (согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан, а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве – ред.) с ЕС подтверждает причастность режима Лукашенко к преступным схемам организованного перемещения нелегальных мигрантов. Такие действия несут общие угрозы для безопасности региона", – сказала премьер Литвы.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. По словам Шимоните, более тысячи нелегальных мигрантов было задержано на границе Литвы с Белоруссией с 1 июня. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210707/stena-1740262963.html
https://ria.ru/20210707/nota-1740305140.html
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155344/03/1553440347_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_2d73286ca6dd111d78d9e97fd14c1bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ингрида шимоните, белоруссия, литва, в мире
Премьер Литвы заявила, что страна стала "мишенью гибридной войны"
14:03 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИнгрида Шимоните
Ингрида Шимоните - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна стала "мишенью гибридной войны"

Читать ria.ru в
РИГА, 8 июл – РИА Новости. Литва стала "мишенью гибридной войны" со стороны Белоруссии, власти которой специально перебрасывают нелегальных мигрантов за границу, заявила в четверг на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
В столице Литвы проходит международная конференция по реформам на Украине. Вильнюская конференция – четвертый международный форум, который посвящен реформам на Украине. Предыдущие мероприятия проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто. В ней также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция велась на сайте мероприятия.
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 14:19
Литва построит стену на границе с Белоруссией
"Литва стала мишенью гибридной войны режима Лукашенко, который использует нелегалов для переброски на границу. Решение приостановить действие соглашения о реадмиссии (согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан, а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве – ред.) с ЕС подтверждает причастность режима Лукашенко к преступным схемам организованного перемещения нелегальных мигрантов. Такие действия несут общие угрозы для безопасности региона", – сказала премьер Литвы.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. По словам Шимоните, более тысячи нелегальных мигрантов было задержано на границе Литвы с Белоруссией с 1 июня. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 17:19
МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Белоруссии
 
Ингрида ШимонитеБелоруссияЛитваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
Лента новостейМолния