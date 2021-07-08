https://ria.ru/20210708/litva-1740435532.html

Премьер Литвы заявила, что страна стала "мишенью гибридной войны"

Премьер Литвы заявила, что страна стала "мишенью гибридной войны" - РИА Новости, 08.07.2021

Премьер Литвы заявила, что страна стала "мишенью гибридной войны"

Литва стала "мишенью гибридной войны" со стороны Белоруссии, власти которой специально перебрасывают нелегальных мигрантов за границу, заявила в четверг на... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:03

2021-07-08T14:03

2021-07-08T14:03

ингрида шимоните

белоруссия

литва

в мире

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РИГА, 8 июл – РИА Новости. Литва стала "мишенью гибридной войны" со стороны Белоруссии, власти которой специально перебрасывают нелегальных мигрантов за границу, заявила в четверг на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.В столице Литвы проходит международная конференция по реформам на Украине. Вильнюская конференция – четвертый международный форум, который посвящен реформам на Украине. Предыдущие мероприятия проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто. В ней также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция велась на сайте мероприятия."Литва стала мишенью гибридной войны режима Лукашенко, который использует нелегалов для переброски на границу. Решение приостановить действие соглашения о реадмиссии (согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан, а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве – ред.) с ЕС подтверждает причастность режима Лукашенко к преступным схемам организованного перемещения нелегальных мигрантов. Такие действия несут общие угрозы для безопасности региона", – сказала премьер Литвы.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. По словам Шимоните, более тысячи нелегальных мигрантов было задержано на границе Литвы с Белоруссией с 1 июня. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210707/stena-1740262963.html

https://ria.ru/20210707/nota-1740305140.html

белоруссия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ингрида шимоните, белоруссия, литва, в мире