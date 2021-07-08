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Религия и мировоззрение
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"Мало не покажется". Один из символов Украины может исчезнуть
"Мало не покажется". Один из символов Украины может исчезнуть - РИА Новости, 08.07.2021
"Мало не покажется". Один из символов Украины может исчезнуть
В Украинской православной церкви заявили о возможном обрушении Ближних пещер Киево-Печерской лавры, где хранятся десятки мощей святых. Объект всемирного... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:00
2021-07-08T07:59
религия и мировоззрение
денис шмыгаль
россия
епифаний думенко
игорь луценко
украинская православная церковь
русская православная церковь
всемирный банк
киев
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Олег Налисник. В Украинской православной церкви заявили о возможном обрушении Ближних пещер Киево-Печерской лавры, где хранятся десятки мощей святых. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО нуждается в срочном ремонте, однако официальный Киев не спешит — у него в отношении памятника собственные планы, причем грандиозные."Может привести к жертвам"Две главные святыни Украины — София Киевская и Печерская лавра. Если первая, будучи музеем, недоступна для верующих, то в древнюю обитель вход свободный. Главные ее реликвии — мощи монахов, прежде всего преподобного Антония. Они находятся в Ближних пещерах. Там же — еще одна святыня, которая скорее пугает паломников: гробница инока, чья огромная потемневшая от времени рука видна из-под савана. Это мощи того самого Ильи Муромца, под конец жизни принявшего постриг. Несколько лет назад их грозились вывезти из монастыря националисты, которые объявили богатыря "москальским". Теперь реликвия снова под угрозой: пещеры с останками святых в скором времени могут рухнуть.Одним из первых тревогу забил наместник Лавры митрополит Вышгородский Павел (Лебедь): "В последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов. В случае непринятия срочных мер существует риск разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам".Все бы ничего, но знаменитой на весь мир крипте без малого тысяча лет. Она признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и нуждается в постоянном ремонте. Его по закону обязаны проводить власти. Собственно, обращение митрополит адресовал премьеру Украины Денису Шмыгалю.Офис премьера публично комментировать письмо не стал. Ограничился лишь отпиской в духе "перенаправили в соответствующие инстанции". Молчание объяснимо: в казне огромная дыра, поэтому Киев просит деньги у Всемирного банка. На днях тот одолжил еще 350 миллионов долларов. А одна только плановая реставрация Лавры — мелкое косметическое восстановление — обходится бюджету в один миллион ежегодно. В случае с аварийными работами огромной сложности смета возрастет в десятки раз.Правда, это, что называется, осталось "за кадром". На публике же началось бурное обсуждение другого вопроса: а не отнять ли известный на весь мир монастырь у канонической Украинской православной церкви? Дискуссию запустил бывший нардеп Игорь Луценко."Нам необходимо действовать очень быстро — спасать пещеры. А для этого следует делать шаги в юридической плоскости, решением правительства забирать пещеры из пользования и владения РПЦ, выделять средства и осуществлять спасательные работы", — заявил политик.Он призвал разорвать договор между Церковью и властями. По нему сам монастырь принадлежит государству, а УПЦ пользуется им. Там, в частности, находится административный центр крупнейшей на Украине религиозной организации.Попытки штурмоватьПризыв политика подхватили сторонники "Православной церкви Украины". Для них Киево-Печерская лавра — лакомый кусок. Речь не только о доходе от паломников, которые сотнями тысяч каждый год посещают святыню. Это еще и вопрос престижа. Сейчас ПЦУ признают лишь четыре из пятнадцати поместных церквей. А один из важнейших для православного мира памятников будет козырем в их руках."Сейчас две лавры (Киево-Печерская и Почаевская на западе Украины. — Прим. ред.), которые являются достоянием и собственностью украинского народа, временно находятся, как я называю, в духовной оккупации. Придет время, когда лавры будут принадлежать ПЦУ. Это лишь вопрос времени", — не скрывает притязаний глава ПЦУ Епифаний Думенко.То и дело среди раскольников звучат призывы перейти от слов к делу. И такие попытки уже неоднократно предпринимали. Самую громкую — в 1992-м. Тогда сторонники самосвятов, преимущественно члены националистических группировок, с прутьями и дубинками двинулись на штурм монастыря. У стен обители их встретила толпа верующих — в основном женщины и монахи. Началась драка, несколько десятков ранили. Милиция молча наблюдала за происходящим.Аналогичным образом силовики вели себя и в январе 2018-го. Тогда вход в монастырь заблокировали бойцы движения C14* — жгли файеры и призывали "выкурить российскую церковь из Лавры". К счастью, до столкновений не дошло.С тех пор радикалы регулярно грозят захватить святыню. А раскольники их громогласно поддерживают — в прошлом году запустили сбор подписей за передачу им монастыря. Правда, светский Киев тогда ответил, что не будет расторгать с УПЦ договор о пользовании. Очевидно, решение было сугубо конъюнктурным."Верующие не отдадут святыню"Сейчас же власти менее уверенно говорят о неизменном статусе Киево-Печерской лавры. Оно и понятно: с весны 2019 года до конца 2020-го Банковая (улица в Киеве, где находится офис президента) сторонилась церковной темы. Теперь же вовсю трубит о "грандиозном событии в истории" — предстоящем визите патриарха Варфоломея, выдавшего раскольникам грамоту об автокефалии.Примут гостя, скорее всего, на государственном уровне. Так уже было в 2008-м: из Борисполя иерарх направился сразу в Киево-Печерскую лавру на праздничную службу по случаю 1020-летия Крещения Руси. Теперь же в "колыбели украинского и русского православия" его не ждут. Верующие и духовенство канонической Украинской церкви, коих миллионы, против."По логике межцерковных отношений и внутренних церковных отношений, которая зафиксирована в правилах Соборов, епископ для того, чтобы что-нибудь сделать или посетить епархию другого епископа, должен получить его разрешение. &lt;…&gt; Но, видимо, есть правила, а есть люди, которым эти правила не писаны. И главное — показать себя как человека, обладающего сверхправами, сверхвозможностями, сверхпривилегиями и так далее. Поэтому, безусловно, визит патриарха Варфоломея на территорию Украины будет лишь еще одним способом усугубления и так сложной церковной, религиозной ситуации на Украине", — заявил от имени УПЦ епископ Белгородский Сильвестр (Стойчев).Очевидно, светский Киев боится "приема", который стамбульскому гостю устроят простые граждане. Поэтому усиливает давление на верующих и взял под прицел их главную святыню."Разговор об аварийном состоянии Лавры могут использовать как предлог для ее передачи раскольникам. Объяснят тем, что насельники обители якобы сами довели ее до такого состояния. Хотя всем хорошо известно, что одной из причин обвалов стало строительство многоэтажек рядом с монастырем: район вокруг — самый престижный в Киеве", — объясняет историк украинского православия Владислав Петрушко.Однако власти никак не решают проблему. Более того, не хотят даже слушать недовольных граждан. Куда проще окрестить их "агентами Кремля"."При этом верующие Украинской церкви недавно показали, что готовы отстаивать свои права: более 20 тысяч человек пришли к зданию Рады с требованием прекратить гонения, — поясняет эксперт. — И Зеленский, когда ему задали об этом вопрос, попытался отшутиться. Видимо, власть не понимает: в случае чего — мало не покажется".То же касается и Киевской лавры — "главной святыни России, Украины и Белоруссии". По словам Петрушко, верующие, как показала история, готовы беречь и отстаивать ее до конца.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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"Мало не покажется". Один из символов Украины может исчезнуть

08:00 08.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Олег Налисник. В Украинской православной церкви заявили о возможном обрушении Ближних пещер Киево-Печерской лавры, где хранятся десятки мощей святых. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО нуждается в срочном ремонте, однако официальный Киев не спешит — у него в отношении памятника собственные планы, причем грандиозные.

"Может привести к жертвам"

Две главные святыни Украины — София Киевская и Печерская лавра. Если первая, будучи музеем, недоступна для верующих, то в древнюю обитель вход свободный. Главные ее реликвии — мощи монахов, прежде всего преподобного Антония. Они находятся в Ближних пещерах.
Там же — еще одна святыня, которая скорее пугает паломников: гробница инока, чья огромная потемневшая от времени рука видна из-под савана. Это мощи того самого Ильи Муромца, под конец жизни принявшего постриг. Несколько лет назад их грозились вывезти из монастыря националисты, которые объявили богатыря "москальским". Теперь реликвия снова под угрозой: пещеры с останками святых в скором времени могут рухнуть.
Одним из первых тревогу забил наместник Лавры митрополит Вышгородский Павел (Лебедь): "В последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов. В случае непринятия срочных мер существует риск разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам".
CC BY 3.0 / Adelchi / Мощи преподобного Илии Печерского
Мощи преподобного Илии Печерского - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
CC BY 3.0 / Adelchi /
Мощи преподобного Илии Печерского
Все бы ничего, но знаменитой на весь мир крипте без малого тысяча лет. Она признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и нуждается в постоянном ремонте. Его по закону обязаны проводить власти. Собственно, обращение митрополит адресовал премьеру Украины Денису Шмыгалю.
Офис премьера публично комментировать письмо не стал. Ограничился лишь отпиской в духе "перенаправили в соответствующие инстанции". Молчание объяснимо: в казне огромная дыра, поэтому Киев просит деньги у Всемирного банка. На днях тот одолжил еще 350 миллионов долларов. А одна только плановая реставрация Лавры — мелкое косметическое восстановление — обходится бюджету в один миллион ежегодно. В случае с аварийными работами огромной сложности смета возрастет в десятки раз.
Правда, это, что называется, осталось "за кадром". На публике же началось бурное обсуждение другого вопроса: а не отнять ли известный на весь мир монастырь у канонической Украинской православной церкви? Дискуссию запустил бывший нардеп Игорь Луценко.
"Нам необходимо действовать очень быстро — спасать пещеры. А для этого следует делать шаги в юридической плоскости, решением правительства забирать пещеры из пользования и владения РПЦ, выделять средства и осуществлять спасательные работы", — заявил политик.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел на брифинге, связанным с прошедшим обыском СБУ. 30 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел
Он призвал разорвать договор между Церковью и властями. По нему сам монастырь принадлежит государству, а УПЦ пользуется им. Там, в частности, находится административный центр крупнейшей на Украине религиозной организации.

Попытки штурмовать

Призыв политика подхватили сторонники "Православной церкви Украины". Для них Киево-Печерская лавра — лакомый кусок. Речь не только о доходе от паломников, которые сотнями тысяч каждый год посещают святыню. Это еще и вопрос престижа. Сейчас ПЦУ признают лишь четыре из пятнадцати поместных церквей. А один из важнейших для православного мира памятников будет козырем в их руках.
"Сейчас две лавры (Киево-Печерская и Почаевская на западе Украины. — Прим. ред.), которые являются достоянием и собственностью украинского народа, временно находятся, как я называю, в духовной оккупации. Придет время, когда лавры будут принадлежать ПЦУ. Это лишь вопрос времени", — не скрывает притязаний глава ПЦУ Епифаний Думенко.
То и дело среди раскольников звучат призывы перейти от слов к делу. И такие попытки уже неоднократно предпринимали. Самую громкую — в 1992-м. Тогда сторонники самосвятов, преимущественно члены националистических группировок, с прутьями и дубинками двинулись на штурм монастыря. У стен обители их встретила толпа верующих — в основном женщины и монахи. Началась драка, несколько десятков ранили. Милиция молча наблюдала за происходящим.
© AFP 2021 / Sergei Supinsky Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел ведет переговоры с протестующими возле Киево-Печерской лавры. 8 января 2018
Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел ведет переговоры с протестующими возле Киево-Печерской лавры. 8 января 2018 - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел ведет переговоры с протестующими возле Киево-Печерской лавры. 8 января 2018
Аналогичным образом силовики вели себя и в январе 2018-го. Тогда вход в монастырь заблокировали бойцы движения C14* — жгли файеры и призывали "выкурить российскую церковь из Лавры". К счастью, до столкновений не дошло.
С тех пор радикалы регулярно грозят захватить святыню. А раскольники их громогласно поддерживают — в прошлом году запустили сбор подписей за передачу им монастыря. Правда, светский Киев тогда ответил, что не будет расторгать с УПЦ договор о пользовании. Очевидно, решение было сугубо конъюнктурным.

"Верующие не отдадут святыню"

Сейчас же власти менее уверенно говорят о неизменном статусе Киево-Печерской лавры. Оно и понятно: с весны 2019 года до конца 2020-го Банковая (улица в Киеве, где находится офис президента) сторонилась церковной темы. Теперь же вовсю трубит о "грандиозном событии в истории" — предстоящем визите патриарха Варфоломея, выдавшего раскольникам грамоту об автокефалии.
Примут гостя, скорее всего, на государственном уровне. Так уже было в 2008-м: из Борисполя иерарх направился сразу в Киево-Печерскую лавру на праздничную службу по случаю 1020-летия Крещения Руси. Теперь же в "колыбели украинского и русского православия" его не ждут. Верующие и духовенство канонической Украинской церкви, коих миллионы, против.
© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкПатриарх Варфоломей І и президент Украины Виктор Ющенко
Патриарх Варфоломей І, президент Украины В.Ющенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Патриарх Варфоломей І и президент Украины Виктор Ющенко
"По логике межцерковных отношений и внутренних церковных отношений, которая зафиксирована в правилах Соборов, епископ для того, чтобы что-нибудь сделать или посетить епархию другого епископа, должен получить его разрешение. <…> Но, видимо, есть правила, а есть люди, которым эти правила не писаны. И главное — показать себя как человека, обладающего сверхправами, сверхвозможностями, сверхпривилегиями и так далее. Поэтому, безусловно, визит патриарха Варфоломея на территорию Украины будет лишь еще одним способом усугубления и так сложной церковной, религиозной ситуации на Украине", — заявил от имени УПЦ епископ Белгородский Сильвестр (Стойчев).
Очевидно, светский Киев боится "приема", который стамбульскому гостю устроят простые граждане. Поэтому усиливает давление на верующих и взял под прицел их главную святыню.
"Разговор об аварийном состоянии Лавры могут использовать как предлог для ее передачи раскольникам. Объяснят тем, что насельники обители якобы сами довели ее до такого состояния. Хотя всем хорошо известно, что одной из причин обвалов стало строительство многоэтажек рядом с монастырем: район вокруг — самый престижный в Киеве", — объясняет историк украинского православия Владислав Петрушко.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра
Однако власти никак не решают проблему. Более того, не хотят даже слушать недовольных граждан. Куда проще окрестить их "агентами Кремля".
"При этом верующие Украинской церкви недавно показали, что готовы отстаивать свои права: более 20 тысяч человек пришли к зданию Рады с требованием прекратить гонения, — поясняет эксперт. — И Зеленский, когда ему задали об этом вопрос, попытался отшутиться. Видимо, власть не понимает: в случае чего — мало не покажется".
То же касается и Киевской лавры — "главной святыни России, Украины и Белоруссии". По словам Петрушко, верующие, как показала история, готовы беречь и отстаивать ее до конца.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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