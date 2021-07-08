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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 08.07.2021
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом, сказываются введённые ограничения и интенсивная вакцинация, сообщила глава... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T21:00
2021-07-08T21:00
2021-07-08T23:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом, сказываются введённые ограничения и интенсивная вакцинация, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите, да, на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
21:00 08.07.2021 (обновлено: 23:12 08.07.2021)
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве