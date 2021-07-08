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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 08.07.2021

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом, сказываются введённые ограничения и интенсивная вакцинация, сообщила глава... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T21:00

2021-07-08T21:00

2021-07-08T23:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом, сказываются введённые ограничения и интенсивная вакцинация, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите, да, на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество