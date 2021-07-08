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Патрушев оценил ситуацию с коронавирусом в южных регионах России

Патрушев оценил ситуацию с коронавирусом в южных регионах России - РИА Новости, 08.07.2021

Патрушев оценил ситуацию с коронавирусом в южных регионах России

Ситуация с распространением коронавируса остается сложной в некоторых регионах Юга России, поэтому важно пока не ослаблять принятые из-за пандемии меры, а также РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:32

2021-07-08T14:32

2021-07-08T14:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

николай патрушев

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МАЙКОП, 8 июл – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса остается сложной в некоторых регионах Юга России, поэтому важно пока не ослаблять принятые из-за пандемии меры, а также обеспечить проведение вакцинации от ковида, заявил в четверг секретарь Совбеза России Николай Патрушев"В настоящее время ситуация остается сложной. В ряде регионов наблюдается рост числа инфицированных", - указал он на совещании по вопросам национальной безопасности в округе.Субъектам округа нужно "продолжить работу, не ослаблять принятые меры и режимы, организовать проведение вакцинации, обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность", подчеркнул Патрушев.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, николай патрушев