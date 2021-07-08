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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740440183.html
Патрушев оценил ситуацию с коронавирусом в южных регионах России
Патрушев оценил ситуацию с коронавирусом в южных регионах России - РИА Новости, 08.07.2021
Патрушев оценил ситуацию с коронавирусом в южных регионах России
Ситуация с распространением коронавируса остается сложной в некоторых регионах Юга России, поэтому важно пока не ослаблять принятые из-за пандемии меры, а также РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:32
2021-07-08T14:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
николай патрушев
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МАЙКОП, 8 июл – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса остается сложной в некоторых регионах Юга России, поэтому важно пока не ослаблять принятые из-за пандемии меры, а также обеспечить проведение вакцинации от ковида, заявил в четверг секретарь Совбеза России Николай Патрушев"В настоящее время ситуация остается сложной. В ряде регионов наблюдается рост числа инфицированных", - указал он на совещании по вопросам национальной безопасности в округе.Субъектам округа нужно "продолжить работу, не ослаблять принятые меры и режимы, организовать проведение вакцинации, обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность", подчеркнул Патрушев.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, николай патрушев
Патрушев оценил ситуацию с коронавирусом в южных регионах России
14:32 08.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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Патрушев назвал ситуацию с коронавирусом в южных регионах России сложной

Читать ria.ru в
МАЙКОП, 8 июл – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса остается сложной в некоторых регионах Юга России, поэтому важно пока не ослаблять принятые из-за пандемии меры, а также обеспечить проведение вакцинации от ковида, заявил в четверг секретарь Совбеза России Николай Патрушев
"В настоящее время ситуация остается сложной. В ряде регионов наблюдается рост числа инфицированных", - указал он на совещании по вопросам национальной безопасности в округе.
Субъектам округа нужно "продолжить работу, не ослаблять принятые меры и режимы, организовать проведение вакцинации, обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность", подчеркнул Патрушев.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоНиколай Патрушев
 
 
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