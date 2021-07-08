https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740440183.html
Патрушев оценил ситуацию с коронавирусом в южных регионах России
Патрушев оценил ситуацию с коронавирусом в южных регионах России - РИА Новости, 08.07.2021
Патрушев оценил ситуацию с коронавирусом в южных регионах России
Ситуация с распространением коронавируса остается сложной в некоторых регионах Юга России, поэтому важно пока не ослаблять принятые из-за пандемии меры, а также РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:32
2021-07-08T14:32
2021-07-08T14:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_f60923a1a7581da84ceda3876dde01e9.jpg
МАЙКОП, 8 июл – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса остается сложной в некоторых регионах Юга России, поэтому важно пока не ослаблять принятые из-за пандемии меры, а также обеспечить проведение вакцинации от ковида, заявил в четверг секретарь Совбеза России Николай Патрушев"В настоящее время ситуация остается сложной. В ряде регионов наблюдается рост числа инфицированных", - указал он на совещании по вопросам национальной безопасности в округе.Субъектам округа нужно "продолжить работу, не ослаблять принятые меры и режимы, организовать проведение вакцинации, обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность", подчеркнул Патрушев.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7768c1caaa6ea0a2e83e21ad579790f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, николай патрушев
Патрушев оценил ситуацию с коронавирусом в южных регионах России
Патрушев назвал ситуацию с коронавирусом в южных регионах России сложной