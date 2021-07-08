https://ria.ru/20210708/kiberprestupleniya-1740367749.html

Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений

Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений - РИА Новости, 08.07.2021

Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений

Конкретного ответа от США на предложение всерьез заняться проблемой киберпреступлений пока нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T05:02

2021-07-08T05:02

2021-07-08T05:02

россия

сергей лавров

сша

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Конкретного ответа от США на предложение всерьез заняться проблемой киберпреступлений пока нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Нас постоянно обвиняют, что мы постоянно хакерствуем, подрывая интересы чуть ли не всех западных стран, но пока на наши многочисленные предложения всерьез заняться совместной работой, чтобы не голословно, а предметно решать возникающие вопросы, заниматься реальными сложностями, пока конкретного ответа нет", - сказал Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

https://ria.ru/20210703/khakery-1739738028.html

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россия, сергей лавров, сша, в мире