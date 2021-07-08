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Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений
Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений - РИА Новости, 08.07.2021
Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений
Конкретного ответа от США на предложение всерьез заняться проблемой киберпреступлений пока нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T05:02
2021-07-08T05:02
россия
сергей лавров
сша
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Конкретного ответа от США на предложение всерьез заняться проблемой киберпреступлений пока нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Нас постоянно обвиняют, что мы постоянно хакерствуем, подрывая интересы чуть ли не всех западных стран, но пока на наши многочисленные предложения всерьез заняться совместной работой, чтобы не голословно, а предметно решать возникающие вопросы, заниматься реальными сложностями, пока конкретного ответа нет", - сказал Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
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россия, сергей лавров, сша, в мире
Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений
05:02 08.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на IX Московской конференции по международной безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на IX Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава МИД Сергей Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Конкретного ответа от США на предложение всерьез заняться проблемой киберпреступлений пока нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Нас постоянно обвиняют, что мы постоянно хакерствуем, подрывая интересы чуть ли не всех западных стран, но пока на наши многочисленные предложения всерьез заняться совместной работой, чтобы не голословно, а предметно решать возникающие вопросы, заниматься реальными сложностями, пока конкретного ответа нет", - сказал Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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В Госдуме заявили, что хакерские атаки не имеют государственной окраски
 
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