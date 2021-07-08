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Казаки помогают ликвидировать последствия урагана на юге России
Казаки помогают ликвидировать последствия урагана на юге России - РИА Новости, 08.07.2021
Казаки помогают ликвидировать последствия урагана на юге России
Около пятисот казаков Кубанского и Черноморского казачьих войск пришли на помощь пострадавшим от стихии людям на юге России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:35
2021-07-08T18:35
российское казачество
российское казачество
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сочи
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Около пятисот казаков Кубанского и Черноморского казачьих войск пришли на помощь пострадавшим от стихии людям на юге России, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.Больше всего от наводнения пострадал город Сочи, где на протяжении нескольких дней шли мощные ливни. Казаки повсеместно организовали штабы по ликвидации ЧС, помогают жителям справиться с последствиями урагана. Хостинские казаки расчистили нижний этаж местной больницы, на первом этаже которой располагался ковидный госпиталь.Кубанскими казаками в Туапсинском районе уже эвакуировано 23 семьи, очищено около 700 метров ливневых водостоков и 38 колодцев, в Архипо-Осиповке ликвидированы последствия подтопления нескольких улиц, в Адлеровском районе очищены ливневые водоотводы и ликвидирован оползень. С атаманом станицы "Андреевская" Владиславом Плясовица(ем?) связались туристы, которых стихия застала в горах. Они не смогли дозвониться в МЧС, но через знакомых им удалось выйти на станичного атамана. Тот в свою очередь дозвонился до казака Виктора Скорого, который работает в МЧС. К туристам направили спасателей.Похожая ситуация была и в Крыму. Вместе с сотрудниками МЧС, военнослужащими Черноморского флота России, представителями правоохранительных органов и спасательных подразделений,на помощь пострадавшим пришли казаки. Они оказывали всевозможную помощь местным жителям: откапывали автотранспорт, расчищали подходы к домам от ила и мусора, участвовали в охране общественного порядка и спецтехники, том числе в ночное время, оказывали помощь сотрудникам ДПС и других структур в организации движения транспорта в особо значимых местах работ, развозили питьевую воду всем нуждающимся. Также они помогали разгребать завалы, расчищали дома и придомовые территории от ила и камней, освобождали помещения от грязи и воды, пришедшей в негодность мебели и бытовой техники. Всего для ликвидации последствий ЧС в Большой Ялте, Керчи и поселке Приозерный было задействовано более 150 казаков.
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РИА Новости
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96
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российское казачество, россия, сочи

Казаки помогают ликвидировать последствия урагана на юге России

18:35 08.07.2021
 
© Пресс-служба Всероссийского казачьего обществаКазаки помогают ликвидировать последствия урагана на юге России
Казаки помогают ликвидировать последствия урагана на юге России
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Около пятисот казаков Кубанского и Черноморского казачьих войск пришли на помощь пострадавшим от стихии людям на юге России, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
Больше всего от наводнения пострадал город Сочи, где на протяжении нескольких дней шли мощные ливни.
Казаки повсеместно организовали штабы по ликвидации ЧС, помогают жителям справиться с последствиями урагана.
Хостинские казаки расчистили нижний этаж местной больницы, на первом этаже которой располагался ковидный госпиталь.
Кубанскими казаками в Туапсинском районе уже эвакуировано 23 семьи, очищено около 700 метров ливневых водостоков и 38 колодцев, в Архипо-Осиповке ликвидированы последствия подтопления нескольких улиц, в Адлеровском районе очищены ливневые водоотводы и ликвидирован оползень.
© Пресс-служба Всероссийского казачьего обществаКазаки помогают ликвидировать последствия урагана на юге России
Казаки помогают ликвидировать последствия урагана на юге России
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
Казаки помогают ликвидировать последствия урагана на юге России
С атаманом станицы "Андреевская" Владиславом Плясовица(ем?) связались туристы, которых стихия застала в горах. Они не смогли дозвониться в МЧС, но через знакомых им удалось выйти на станичного атамана. Тот в свою очередь дозвонился до казака Виктора Скорого, который работает в МЧС. К туристам направили спасателей.
Похожая ситуация была и в Крыму. Вместе с сотрудниками МЧС, военнослужащими Черноморского флота России, представителями правоохранительных органов и спасательных подразделений,на помощь пострадавшим пришли казаки.
Они оказывали всевозможную помощь местным жителям: откапывали автотранспорт, расчищали подходы к домам от ила и мусора, участвовали в охране общественного порядка и спецтехники, том числе в ночное время, оказывали помощь сотрудникам ДПС и других структур в организации движения транспорта в особо значимых местах работ, развозили питьевую воду всем нуждающимся. Также они помогали разгребать завалы, расчищали дома и придомовые территории от ила и камней, освобождали помещения от грязи и воды, пришедшей в негодность мебели и бытовой техники.
Всего для ликвидации последствий ЧС в Большой Ялте, Керчи и поселке Приозерный было задействовано более 150 казаков.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоРоссияСочи
 
 
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