https://ria.ru/20210708/kazaki-1740498142.html

Казаки помогают ликвидировать последствия урагана на юге России

Казаки помогают ликвидировать последствия урагана на юге России - РИА Новости, 08.07.2021

Казаки помогают ликвидировать последствия урагана на юге России

Около пятисот казаков Кубанского и Черноморского казачьих войск пришли на помощь пострадавшим от стихии людям на юге России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:35

2021-07-08T18:35

2021-07-08T18:35

российское казачество

российское казачество

россия

сочи

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Около пятисот казаков Кубанского и Черноморского казачьих войск пришли на помощь пострадавшим от стихии людям на юге России, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.Больше всего от наводнения пострадал город Сочи, где на протяжении нескольких дней шли мощные ливни. Казаки повсеместно организовали штабы по ликвидации ЧС, помогают жителям справиться с последствиями урагана. Хостинские казаки расчистили нижний этаж местной больницы, на первом этаже которой располагался ковидный госпиталь.Кубанскими казаками в Туапсинском районе уже эвакуировано 23 семьи, очищено около 700 метров ливневых водостоков и 38 колодцев, в Архипо-Осиповке ликвидированы последствия подтопления нескольких улиц, в Адлеровском районе очищены ливневые водоотводы и ликвидирован оползень. С атаманом станицы "Андреевская" Владиславом Плясовица(ем?) связались туристы, которых стихия застала в горах. Они не смогли дозвониться в МЧС, но через знакомых им удалось выйти на станичного атамана. Тот в свою очередь дозвонился до казака Виктора Скорого, который работает в МЧС. К туристам направили спасателей.Похожая ситуация была и в Крыму. Вместе с сотрудниками МЧС, военнослужащими Черноморского флота России, представителями правоохранительных органов и спасательных подразделений,на помощь пострадавшим пришли казаки. Они оказывали всевозможную помощь местным жителям: откапывали автотранспорт, расчищали подходы к домам от ила и мусора, участвовали в охране общественного порядка и спецтехники, том числе в ночное время, оказывали помощь сотрудникам ДПС и других структур в организации движения транспорта в особо значимых местах работ, развозили питьевую воду всем нуждающимся. Также они помогали разгребать завалы, расчищали дома и придомовые территории от ила и камней, освобождали помещения от грязи и воды, пришедшей в негодность мебели и бытовой техники. Всего для ликвидации последствий ЧС в Большой Ялте, Керчи и поселке Приозерный было задействовано более 150 казаков.

россия

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, россия, сочи