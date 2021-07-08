https://ria.ru/20210708/kapremont-1740421039.html
Более 30 тысяч обращений поступило в фонд капремонта Подмосковья
Более 30 тысяч обращений поступило в фонд капремонта Подмосковья - РИА Новости, 08.07.2021
Более 30 тысяч обращений поступило в фонд капремонта Подмосковья
Более 30 тысяч вопросов поступило в фонд капитального ремонта Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:20
2021-07-08T13:20
2021-07-08T13:20
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 30 тысяч вопросов поступило в фонд капитального ремонта Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Всего с начала года в фонд поступило более 25 тысяч телефонных и 5 тысяч письменных обращений от жителей региона."Чаще всего жители спрашивают о том, как провести капитальный ремонт дома ранее запланированного срока согласно региональной программе. Следующими по популярности являются вопросы начислений и оплат за капремонт", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.Для удобства жителей в Фонд капитального ремонта Московской области можно обратиться по единому контактному телефону 8-495-104-59-59, написать официальное обращение на электронную почту Фонда post@fkr-mosreg.ru, обратиться в официальных аккаунтах Фонда в социальных сетях или приехать на очный приём в организацию.В Московской области с 2014 года реализуется по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы были улучшены жилищные условия порядка 2 миллионов жителей области в 13 тысячах домов.-
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 30 тысяч вопросов поступило в фонд капитального ремонта Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Всего с начала года в фонд поступило более 25 тысяч телефонных и 5 тысяч письменных обращений от жителей региона.
"Чаще всего жители спрашивают о том, как провести капитальный ремонт дома ранее запланированного срока согласно региональной программе. Следующими по популярности являются вопросы начислений и оплат за капремонт", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.
Для удобства жителей в Фонд капитального ремонта Московской области можно обратиться по единому контактному телефону 8-495-104-59-59, написать официальное обращение на электронную почту Фонда post@fkr-mosreg.ru
, обратиться в официальных аккаунтах Фонда в социальных сетях или приехать на очный приём в организацию.
В Московской области с 2014 года реализуется по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы были улучшены жилищные условия порядка 2 миллионов жителей области в 13 тысячах домов.-