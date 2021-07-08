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В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек
В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек - РИА Новости, 08.07.2021
В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек
Три ребенка и пять взрослых, предварительно, пострадали в результате столкновения двух легковых автомашин в Ставропольском крае, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:54
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ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три ребенка и пять взрослых, предварительно, пострадали в результате столкновения двух легковых автомашин в Ставропольском крае, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 30-м километре автодороги Ставрополь - Новоалександровск столкнулись две легковушки. По предварительным данным, пострадали восемь человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу для осмотра врачами.
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ставропольский край, происшествия
В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек
14:54 08.07.2021 (обновлено: 15:08 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В ДТП на Ставрополье пострадали три ребенка и пять взрослых

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три ребенка и пять взрослых, предварительно, пострадали в результате столкновения двух легковых автомашин в Ставропольском крае, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 30-м километре автодороги Ставрополь - Новоалександровск столкнулись две легковушки. По предварительным данным, пострадали восемь человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 22:58
В Ростовской области в ДТП погиб ребенок
По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу для осмотра врачами.
 
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