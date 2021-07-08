https://ria.ru/20210708/dtp-1740444694.html
В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек
В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек - РИА Новости, 08.07.2021
В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек
Три ребенка и пять взрослых, предварительно, пострадали в результате столкновения двух легковых автомашин в Ставропольском крае, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:54
2021-07-08T14:54
2021-07-08T15:08
ставропольский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три ребенка и пять взрослых, предварительно, пострадали в результате столкновения двух легковых автомашин в Ставропольском крае, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 30-м километре автодороги Ставрополь - Новоалександровск столкнулись две легковушки. По предварительным данным, пострадали восемь человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу для осмотра врачами.
https://ria.ru/20210706/dtp-1740180701.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, происшествия
В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек
14:54 08.07.2021 (обновлено: 15:08 08.07.2021)
В ДТП на Ставрополье пострадали три ребенка и пять взрослых