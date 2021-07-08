https://ria.ru/20210708/dtp-1740444694.html

В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек

В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек - РИА Новости, 08.07.2021

В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек

Три ребенка и пять взрослых, предварительно, пострадали в результате столкновения двух легковых автомашин в Ставропольском крае, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:54

2021-07-08T14:54

2021-07-08T15:08

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три ребенка и пять взрослых, предварительно, пострадали в результате столкновения двух легковых автомашин в Ставропольском крае, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 30-м километре автодороги Ставрополь - Новоалександровск столкнулись две легковушки. По предварительным данным, пострадали восемь человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу для осмотра врачами.

https://ria.ru/20210706/dtp-1740180701.html

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, происшествия