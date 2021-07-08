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В Магаданской области один человек погиб в ДТП с вахтовиками
В Магаданской области один человек погиб в ДТП с вахтовиками - РИА Новости, 08.07.2021
В Магаданской области один человек погиб в ДТП с вахтовиками
Один человек погиб, еще 12 пострадали при столкновении вахтового грузовика с легковым автомобилем в Магаданской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:54
2021-07-08T16:29
россия
магаданская область
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 12 пострадали при столкновении вахтового грузовика с легковым автомобилем в Магаданской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 1773-м километре федеральной автодороги Р-504 "Колыма" в городском округе Хасынский произошло ДТП с участием вахтовой грузовой автомашины и легковушки. В результате ДТП пострадали 13 человек, один из них погиб ", - сказал собеседник агентства.По предварительной информации, вахтовый грузовик принадлежит Омсукчанской горно-геологической компании, занимающейся добычей золота и серебра.Как уточнили в управлении ГИБДД УМВД России по Магаданской области, в результате ДТП погиб один человек и 11 получили травмы."Днём 8 июля в дежурную часть отделения МВД России по Хасынскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 1773-м километре ФАД Колыма. Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС установлено, что произошло столкновение автомобиля "УАЗ Патриот" и вахтового автобуса, которые двигались во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 48-летний водитель автомашины "УАЗ" и получили травмы 11 пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте дорожной аварии сейчас работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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россия, магаданская область, происшествия
В Магаданской области один человек погиб в ДТП с вахтовиками
14:54 08.07.2021 (обновлено: 16:29 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На Колыме один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с вахтовым грузовиком

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 12 пострадали при столкновении вахтового грузовика с легковым автомобилем в Магаданской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 1773-м километре федеральной автодороги Р-504 "Колыма" в городском округе Хасынский произошло ДТП с участием вахтовой грузовой автомашины и легковушки. В результате ДТП пострадали 13 человек, один из них погиб ", - сказал собеседник агентства.
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По предварительной информации, вахтовый грузовик принадлежит Омсукчанской горно-геологической компании, занимающейся добычей золота и серебра.
Как уточнили в управлении ГИБДД УМВД России по Магаданской области, в результате ДТП погиб один человек и 11 получили травмы.
"Днём 8 июля в дежурную часть отделения МВД России по Хасынскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 1773-м километре ФАД Колыма. Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС установлено, что произошло столкновение автомобиля "УАЗ Патриот" и вахтового автобуса, которые двигались во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 48-летний водитель автомашины "УАЗ" и получили травмы 11 пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте дорожной аварии сейчас работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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