https://ria.ru/20210708/dtp-1740444313.html

В Магаданской области один человек погиб в ДТП с вахтовиками

В Магаданской области один человек погиб в ДТП с вахтовиками - РИА Новости, 08.07.2021

В Магаданской области один человек погиб в ДТП с вахтовиками

Один человек погиб, еще 12 пострадали при столкновении вахтового грузовика с легковым автомобилем в Магаданской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:54

2021-07-08T14:54

2021-07-08T16:29

россия

магаданская область

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 12 пострадали при столкновении вахтового грузовика с легковым автомобилем в Магаданской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 1773-м километре федеральной автодороги Р-504 "Колыма" в городском округе Хасынский произошло ДТП с участием вахтовой грузовой автомашины и легковушки. В результате ДТП пострадали 13 человек, один из них погиб ", - сказал собеседник агентства.По предварительной информации, вахтовый грузовик принадлежит Омсукчанской горно-геологической компании, занимающейся добычей золота и серебра.Как уточнили в управлении ГИБДД УМВД России по Магаданской области, в результате ДТП погиб один человек и 11 получили травмы."Днём 8 июля в дежурную часть отделения МВД России по Хасынскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 1773-м километре ФАД Колыма. Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС установлено, что произошло столкновение автомобиля "УАЗ Патриот" и вахтового автобуса, которые двигались во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 48-летний водитель автомашины "УАЗ" и получили травмы 11 пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте дорожной аварии сейчас работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210708/dtp-1740444694.html

https://ria.ru/20210706/dtp-1740180701.html

россия

магаданская область

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россия, магаданская область, происшествия