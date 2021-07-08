https://ria.ru/20210708/dragon-1740386059.html

Грузовой корабль Dragon отстыкуют от МКС

Грузовой корабль Dragon отстыкуют от МКС - РИА Новости, 08.07.2021

Грузовой корабль Dragon отстыкуют от МКС

Отстыковка грузового корабля Dragon от Международной космической станции запланирована на 8 июля, сообщает НАСА. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:12

2021-07-08T10:12

2021-07-08T10:12

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Отстыковка грузового корабля Dragon от Международной космической станции запланирована на 8 июля, сообщает НАСА.Отстыковка Dragon изначально намечалась на 6 июля, но была перенесена как минимум на сутки из-за непогоды во Флориде, где корабль должен приводниться."Отстыковка SpaceX CRS-22 (22-я миссия по коммерческому контракту на доставку груза на МКС) запланирована на четверг, 8 июля, в 10.35 по североамериканскому восточному времени (17.35 мск - ред.)", - говорится в сообщении американского космического ведомства.Отмечается, что специалисты НАСА и SpaceX будут следить за изменениями погодных условий и ситуацией с приводнением."Некоторые показатели, такие как скорость ветра и высота волн, должны находиться в определенных пределах, чтобы гарантировать безопасность спасательных команд, ученых и космического корабля. Дополнительные возможности запуска - 9 и 10 июля", - отметило ведомство.Dragon компании SpaceX находится на МКС с 5 июня, корабль доставил на станцию более трех тонн груза.

https://ria.ru/20210708/kosmos-1740380775.html

https://ria.ru/20210708/kosmos-1740376790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, флорида