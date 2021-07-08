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Грузовой корабль Dragon отстыкуют от МКС
Грузовой корабль Dragon отстыкуют от МКС - РИА Новости, 08.07.2021
Грузовой корабль Dragon отстыкуют от МКС
Отстыковка грузового корабля Dragon от Международной космической станции запланирована на 8 июля, сообщает НАСА. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:12
2021-07-08T10:12
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
наса
spacex
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Отстыковка грузового корабля Dragon от Международной космической станции запланирована на 8 июля, сообщает НАСА.Отстыковка Dragon изначально намечалась на 6 июля, но была перенесена как минимум на сутки из-за непогоды во Флориде, где корабль должен приводниться."Отстыковка SpaceX CRS-22 (22-я миссия по коммерческому контракту на доставку груза на МКС) запланирована на четверг, 8 июля, в 10.35 по североамериканскому восточному времени (17.35 мск - ред.)", - говорится в сообщении американского космического ведомства.Отмечается, что специалисты НАСА и SpaceX будут следить за изменениями погодных условий и ситуацией с приводнением."Некоторые показатели, такие как скорость ветра и высота волн, должны находиться в определенных пределах, чтобы гарантировать безопасность спасательных команд, ученых и космического корабля. Дополнительные возможности запуска - 9 и 10 июля", - отметило ведомство.Dragon компании SpaceX находится на МКС с 5 июня, корабль доставил на станцию более трех тонн груза.
https://ria.ru/20210708/kosmos-1740380775.html
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международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, флорида
Грузовой корабль Dragon отстыкуют от МКС
10:12 08.07.2021
 
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции

Отстыковку корабля Dragon от Международной космической станции запланировали на 8 июля

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Отстыковка грузового корабля Dragon от Международной космической станции запланирована на 8 июля, сообщает НАСА.
Отстыковка Dragon изначально намечалась на 6 июля, но была перенесена как минимум на сутки из-за непогоды во Флориде, где корабль должен приводниться.
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"Отстыковка SpaceX CRS-22 (22-я миссия по коммерческому контракту на доставку груза на МКС) запланирована на четверг, 8 июля, в 10.35 по североамериканскому восточному времени (17.35 мск - ред.)", - говорится в сообщении американского космического ведомства.
Отмечается, что специалисты НАСА и SpaceX будут следить за изменениями погодных условий и ситуацией с приводнением.
"Некоторые показатели, такие как скорость ветра и высота волн, должны находиться в определенных пределах, чтобы гарантировать безопасность спасательных команд, ученых и космического корабля. Дополнительные возможности запуска - 9 и 10 июля", - отметило ведомство.
Dragon компании SpaceX находится на МКС с 5 июня, корабль доставил на станцию более трех тонн груза.
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Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXФлорида
 
 
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