https://ria.ru/20210708/dragon-1740386059.html
Грузовой корабль Dragon отстыкуют от МКС
Грузовой корабль Dragon отстыкуют от МКС - РИА Новости, 08.07.2021
Грузовой корабль Dragon отстыкуют от МКС
Отстыковка грузового корабля Dragon от Международной космической станции запланирована на 8 июля, сообщает НАСА. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:12
2021-07-08T10:12
2021-07-08T10:12
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
наса
spacex
флорида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256204_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_55f3ca0ffd53075bd220e4b4fdf6ed77.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Отстыковка грузового корабля Dragon от Международной космической станции запланирована на 8 июля, сообщает НАСА.Отстыковка Dragon изначально намечалась на 6 июля, но была перенесена как минимум на сутки из-за непогоды во Флориде, где корабль должен приводниться."Отстыковка SpaceX CRS-22 (22-я миссия по коммерческому контракту на доставку груза на МКС) запланирована на четверг, 8 июля, в 10.35 по североамериканскому восточному времени (17.35 мск - ред.)", - говорится в сообщении американского космического ведомства.Отмечается, что специалисты НАСА и SpaceX будут следить за изменениями погодных условий и ситуацией с приводнением."Некоторые показатели, такие как скорость ветра и высота волн, должны находиться в определенных пределах, чтобы гарантировать безопасность спасательных команд, ученых и космического корабля. Дополнительные возможности запуска - 9 и 10 июля", - отметило ведомство.Dragon компании SpaceX находится на МКС с 5 июня, корабль доставил на станцию более трех тонн груза.
https://ria.ru/20210708/kosmos-1740380775.html
https://ria.ru/20210708/kosmos-1740376790.html
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256204_225:0:900:506_1920x0_80_0_0_ba17cbd4c529bfc737e542695000f195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, флорида
Грузовой корабль Dragon отстыкуют от МКС
Отстыковку корабля Dragon от Международной космической станции запланировали на 8 июля