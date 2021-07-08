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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/delta-shtamm-1740464571.html
В Словакии зарегистрировали 14 случаев дельта-штамма
В Словакии зарегистрировали 14 случаев дельта-штамма - РИА Новости, 08.07.2021
В Словакии зарегистрировали 14 случаев дельта-штамма
В Словакии зарегистрированы 14 случаев штамма коронавируса "дельта", в том числе у трех вакцинированных против заболевания, сообщила в четверг представитель... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:19
2021-07-08T16:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
словакия
в мире
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ПРАГА, 8 июл – РИА Новости. В Словакии зарегистрированы 14 случаев штамма коронавируса "дельта", в том числе у трех вакцинированных против заболевания, сообщила в четверг представитель Управления общественного здравоохранения Даша Рачкова."Штамм коронавируса "дельта" обнаружен, в основном, у людей, прибывших из-за рубежа или бывших с ними в тесном контакте. У вакцинированных против заболевания оно протекает в легкой форме", - сказала Рачкова.По словам Рачковой, в Словакии в настоящее время доминирует штамм коронавируса "альфа", по сравнению с которым "дельта" является более заразным вариантом, и болезнь протекает в более тяжелой форме.В настоящее время в пятимиллионной республике первую прививку от коронавируса получили 2,09 миллиона человек, вторую – 1,71 миллиона человек."По данным на начало июля, обнаружено 6953 случая заболевания COVID-19 у людей, сделавших первую прививку, и 1919 случаев у тех, кто сделал обе прививки. Это составляет соответственно 0,35% и 0,12% от количества вакцинированных, что отвечает декларированным производителями данным об эффективности вакцин", - отметила Рачкова.
https://ria.ru/20210707/shtamm-1740351062.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, словакия, в мире
В Словакии зарегистрировали 14 случаев дельта-штамма
16:19 08.07.2021
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / CDC

В Словакии зарегистрировали 14 случаев дельта-штамма

Читать ria.ru в
ПРАГА, 8 июл – РИА Новости. В Словакии зарегистрированы 14 случаев штамма коронавируса "дельта", в том числе у трех вакцинированных против заболевания, сообщила в четверг представитель Управления общественного здравоохранения Даша Рачкова.
"Штамм коронавируса "дельта" обнаружен, в основном, у людей, прибывших из-за рубежа или бывших с ними в тесном контакте. У вакцинированных против заболевания оно протекает в легкой форме", - сказала Рачкова.
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По словам Рачковой, в Словакии в настоящее время доминирует штамм коронавируса "альфа", по сравнению с которым "дельта" является более заразным вариантом, и болезнь протекает в более тяжелой форме.
В настоящее время в пятимиллионной республике первую прививку от коронавируса получили 2,09 миллиона человек, вторую – 1,71 миллиона человек.
"По данным на начало июля, обнаружено 6953 случая заболевания COVID-19 у людей, сделавших первую прививку, и 1919 случаев у тех, кто сделал обе прививки. Это составляет соответственно 0,35% и 0,12% от количества вакцинированных, что отвечает декларированным производителями данным об эффективности вакцин", - отметила Рачкова.
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