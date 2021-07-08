https://ria.ru/20210708/byudzhet-1740450170.html

Путилин: доходы областного бюджета выросли почти на 8 миллиардов рублей

Путилин: доходы областного бюджета выросли почти на 8 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.07.2021

Путилин: доходы областного бюджета выросли почти на 8 миллиардов рублей

Объем доходов бюджета Липецкой области увеличился на 7 миллиардов 907 миллионов рублей за счет поступления налога на прибыль организаций, а также средств из... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:17

2021-07-08T15:17

2021-07-08T15:17

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липецкая область

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ЛИПЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Объем доходов бюджета Липецкой области увеличился на 7 миллиардов 907 миллионов рублей за счет поступления налога на прибыль организаций, а также средств из федеральной казны, сообщает пресс-служба регионального парламента.В связи с этим депутаты Липецкого областного совета внесли в четверг изменения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", говорится в сообщении. Поступления в бюджет за счет налога на прибыль составили семь миллиардов рублей, из федеральной казны – 907 миллионов рублей.На обеспечение сбалансированности местных бюджетов направлено 933 миллиона рублей. Дополнительно почти 150 миллионов, в соответствии с указами президента страны, выделено на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы: медикам, педагогам, работникам соцзащиты, культуры и туризма.Кроме того, средства предусмотрены на изготовление проектно-сметной документации для строительства поликлиники в микрорайоне "Елецкий" в Липецке, приобретение рентгеновского оборудования для грязинской районной больницы и стерилизатора для липецкой детской больницы.Наряду с организациями здравоохранения, дополнительные средства получат региональные учреждения самых разных сфер. Также предусмотрены финансовые вливания на субсидии по услугам ЖКХ, оказание помощи в рамках социальных контрактов, на развитие детско-юношеского спорта и другие нужды региона.С учетом новых поступлений в бюджет ожидается снижение его дефицита в текущем году на 4 миллиарда 953 миллиона рублей, в результате чего доходы и расходы области уравняются. То есть регион выйдет на бездефицитный бюджет, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210706/fermy-1740149095.html

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здоровье - общество, липецкая область, липецк