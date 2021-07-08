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Путилин: доходы областного бюджета выросли почти на 8 миллиардов рублей
Путилин: доходы областного бюджета выросли почти на 8 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.07.2021
Путилин: доходы областного бюджета выросли почти на 8 миллиардов рублей
Объем доходов бюджета Липецкой области увеличился на 7 миллиардов 907 миллионов рублей за счет поступления налога на прибыль организаций, а также средств из... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:17
2021-07-08T15:17
2021-07-08T15:17
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ЛИПЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Объем доходов бюджета Липецкой области увеличился на 7 миллиардов 907 миллионов рублей за счет поступления налога на прибыль организаций, а также средств из федеральной казны, сообщает пресс-служба регионального парламента.В связи с этим депутаты Липецкого областного совета внесли в четверг изменения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", говорится в сообщении. Поступления в бюджет за счет налога на прибыль составили семь миллиардов рублей, из федеральной казны – 907 миллионов рублей.На обеспечение сбалансированности местных бюджетов направлено 933 миллиона рублей. Дополнительно почти 150 миллионов, в соответствии с указами президента страны, выделено на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы: медикам, педагогам, работникам соцзащиты, культуры и туризма.Кроме того, средства предусмотрены на изготовление проектно-сметной документации для строительства поликлиники в микрорайоне "Елецкий" в Липецке, приобретение рентгеновского оборудования для грязинской районной больницы и стерилизатора для липецкой детской больницы.Наряду с организациями здравоохранения, дополнительные средства получат региональные учреждения самых разных сфер. Также предусмотрены финансовые вливания на субсидии по услугам ЖКХ, оказание помощи в рамках социальных контрактов, на развитие детско-юношеского спорта и другие нужды региона.С учетом новых поступлений в бюджет ожидается снижение его дефицита в текущем году на 4 миллиарда 953 миллиона рублей, в результате чего доходы и расходы области уравняются. То есть регион выйдет на бездефицитный бюджет, уточняет пресс-служба.
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здоровье - общество, липецкая область, липецк
ЛИПЕЦК, 8 июл – РИА Новости.
Объем доходов бюджета Липецкой области
увеличился на 7 миллиардов 907 миллионов рублей за счет поступления налога на прибыль организаций, а также средств из федеральной казны, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В связи с этим депутаты Липецкого областного совета внесли в четверг изменения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", говорится в сообщении.
Поступления в бюджет за счет налога на прибыль составили семь миллиардов рублей, из федеральной казны – 907 миллионов рублей.
"Значительную поддержку - 524 миллиона рублей - получили от правительства страны производители подсолнечного масла и белого сахара. Средства мы направили на возмещение части их затрат на производство и реализацию этих продуктов в розничных магазинах", - приводит пресс-служба слова председателя Липецкого облсовета Павла Путилина.
На обеспечение сбалансированности местных бюджетов направлено 933 миллиона рублей. Дополнительно почти 150 миллионов, в соответствии с указами президента страны, выделено на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы: медикам, педагогам, работникам соцзащиты, культуры и туризма.
"В условиях третьей волны коронавируса в приоритете – всесторонняя поддержка сферы здравоохранения, куда сейчас направлено еще 628 миллионов рублей. Средства пойдут на погашение кредиторской задолженности больниц и поликлиник, на закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и медицинского кислорода для лечения коронавируса в условиях стационаров. Деньги выделены также на подготовку медорганизаций к работе в осенне-зимний период, ремонт больниц и поликлиник области, на лекарства для льготников и антиретровирусные препараты", - отметил Путилин.
Кроме того, средства предусмотрены на изготовление проектно-сметной документации для строительства поликлиники в микрорайоне "Елецкий" в Липецке
, приобретение рентгеновского оборудования для грязинской районной больницы и стерилизатора для липецкой детской больницы.
Наряду с организациями здравоохранения, дополнительные средства получат региональные учреждения самых разных сфер. Также предусмотрены финансовые вливания на субсидии по услугам ЖКХ, оказание помощи в рамках социальных контрактов, на развитие детско-юношеского спорта и другие нужды региона.
С учетом новых поступлений в бюджет ожидается снижение его дефицита в текущем году на 4 миллиарда 953 миллиона рублей, в результате чего доходы и расходы области уравняются. То есть регион выйдет на бездефицитный бюджет, уточняет пресс-служба.