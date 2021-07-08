Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/biznes-1740442143.html
Для бизнеса подготовят материалы по правилам работы в период ограничений
Для бизнеса подготовят материалы по правилам работы в период ограничений - РИА Новости, 08.07.2021
Для бизнеса подготовят материалы по правилам работы в период ограничений
Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором подготовят разъяснительные материалы по правилам работы в период антиковидных ограничений для бизнеса, сообщила... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:44
2021-07-08T14:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739960432_0:45:3484:2005_1920x0_80_0_0_9ccede45134990e94da5c48223d31602.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором подготовят разъяснительные материалы по правилам работы в период антиковидных ограничений для бизнеса, сообщила замминистра экономического развития Татьяны Илюшникова.Ряд российских регионов в последнее время ввели вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта и других. Кроме того, в разных регионах действуют различные ограничения на проведение массовых мероприятий, работу общепита и так далее.Выступая в четверг на круглом столе по поддержке малого и среднего бизнеса в регионах РФ в условиях ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, Илюшникова отметила, что у бизнеса возникает немало вопросов по вакцинации персонала. В частности, по ее словам, бизнес интересуют вопросы по расчетам численности персонала, вакцинации трудовых мигрантов, занятых в бизнесе, обязанностях самозанятых и другие.Она также обратила внимание на то, что к обсуждению ограничительных мер необходимо привлекать органы исполнительной власти региона, ответственных за экономическое развитие.В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о том, что развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания по ночам запрещены в 69 регионах России, в 16 регионах массовые мероприятия не запрещены и там идет рост заболеваемости коронавирусом. Она также сообщила, что Роспотребнадзор подготовил критерии оценки эпидситуации в регионах для понимания возможности проведения массовых мероприятий.
https://realty.ria.ru/20210706/moskva-1739980524.html
https://ria.ru/20210708/ogranicheniya-1740389284.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739960432_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_3c9fcd96d9116b5d9353d9410f3b587f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Для бизнеса подготовят материалы по правилам работы в период ограничений
14:44 08.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес измеряет температуру у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве
Хостес измеряет температуру у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

МЭР и Роспотребнадзор подготовят материалы по правилам работы бизнеса в период ограничений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором подготовят разъяснительные материалы по правилам работы в период антиковидных ограничений для бизнеса, сообщила замминистра экономического развития Татьяны Илюшникова.
Ряд российских регионов в последнее время ввели вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта и других. Кроме того, в разных регионах действуют различные ограничения на проведение массовых мероприятий, работу общепита и так далее.
Официантки в закрытом ресторане на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 03:00
Названы альтернативы кафе и ресторанам Москвы в период COVID-ограничений
Выступая в четверг на круглом столе по поддержке малого и среднего бизнеса в регионах РФ в условиях ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, Илюшникова отметила, что у бизнеса возникает немало вопросов по вакцинации персонала. В частности, по ее словам, бизнес интересуют вопросы по расчетам численности персонала, вакцинации трудовых мигрантов, занятых в бизнесе, обязанностях самозанятых и другие.
"В этом пакете материалов может также присутствовать памятка для работодателей с пошаговыми действиями организации вакцинации сотрудников," - отметила Илюшникова.
Она также обратила внимание на то, что к обсуждению ограничительных мер необходимо привлекать органы исполнительной власти региона, ответственных за экономическое развитие.
"Необходимо бережно вводить все ограничительные меры, чтобы обеспечить возможность бизнесу сориентироваться в новых условиях, в том числе, установить переходный период для ряда ограничений и штрафов", - добавила Илюшникова.
В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о том, что развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания по ночам запрещены в 69 регионах России, в 16 регионах массовые мероприятия не запрещены и там идет рост заболеваемости коронавирусом. Она также сообщила, что Роспотребнадзор подготовил критерии оценки эпидситуации в регионах для понимания возможности проведения массовых мероприятий.
Березовая аллея в Ясной Поляне - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 10:33Новости Подмосковья
Власти Подмосковья разъяснили ограничения на предоставление туруслуг
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
05:47В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка
05:45Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами
05:36Врач рассказал, как избежать теплового удара
05:13Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния