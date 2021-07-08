https://ria.ru/20210708/biznes-1740442143.html

Для бизнеса подготовят материалы по правилам работы в период ограничений

Для бизнеса подготовят материалы по правилам работы в период ограничений - РИА Новости, 08.07.2021

Для бизнеса подготовят материалы по правилам работы в период ограничений

Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором подготовят разъяснительные материалы по правилам работы в период антиковидных ограничений для бизнеса, сообщила... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:44

2021-07-08T14:44

2021-07-08T14:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором подготовят разъяснительные материалы по правилам работы в период антиковидных ограничений для бизнеса, сообщила замминистра экономического развития Татьяны Илюшникова.Ряд российских регионов в последнее время ввели вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта и других. Кроме того, в разных регионах действуют различные ограничения на проведение массовых мероприятий, работу общепита и так далее.Выступая в четверг на круглом столе по поддержке малого и среднего бизнеса в регионах РФ в условиях ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, Илюшникова отметила, что у бизнеса возникает немало вопросов по вакцинации персонала. В частности, по ее словам, бизнес интересуют вопросы по расчетам численности персонала, вакцинации трудовых мигрантов, занятых в бизнесе, обязанностях самозанятых и другие.Она также обратила внимание на то, что к обсуждению ограничительных мер необходимо привлекать органы исполнительной власти региона, ответственных за экономическое развитие.В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о том, что развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания по ночам запрещены в 69 регионах России, в 16 регионах массовые мероприятия не запрещены и там идет рост заболеваемости коронавирусом. Она также сообщила, что Роспотребнадзор подготовил критерии оценки эпидситуации в регионах для понимания возможности проведения массовых мероприятий.

https://realty.ria.ru/20210706/moskva-1739980524.html

https://ria.ru/20210708/ogranicheniya-1740389284.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество