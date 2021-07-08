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Наука
https://ria.ru/20210708/bioetiki-1740446736.html
Эксперт призвала биоэтиков к обсуждению новых небиологических технологий
Эксперт призвала биоэтиков к обсуждению новых небиологических технологий - РИА Новости, 08.07.2021
Эксперт призвала биоэтиков к обсуждению новых небиологических технологий
Специалисты по биоэтике должны принимать участие в обсуждении перспектив новых технологий небиологического характера, в том числе возможных сопутствующих рисков РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:07
2021-07-08T16:32
наука
россия
мария воронцова
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СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Специалисты по биоэтике должны принимать участие в обсуждении перспектив новых технологий небиологического характера, в том числе возможных сопутствующих рисков для природы и человека, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова."Конечно, такие специалисты по биоэтике должны принимать участие (в таких обсуждениях - ред.), с моей точки зрения. Более того, они уже принимают участие в обсуждениях таких спорных моментов и, в принципе, любых моментов, касающихся исследований", - сказала Воронцова РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.По ее словам, участие биоэтиков в таких обсуждениях подтверждают протоколы практически любого исследования. "Там есть обязательный пункт - "Прохождение этического комитета". Без протокола прохождения этого комитета вам просто не разрешат дальше идти по протоколу исследования", - отметила эксперт.Такие специалисты, рассказала Воронцова, участвуют в том числе в обсуждении потенциальных рисков влияния новых технологий на природу и человека. "Это многодесятилетняя практика, которая не менялась и вряд ли поменяется в ближайшем будущем", - считает Воронцова.
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россия, мария воронцова
Эксперт призвала биоэтиков к обсуждению новых небиологических технологий
15:07 08.07.2021 (обновлено: 16:32 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВедущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова на международном семинаре "Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" в Сочи
Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова на международном семинаре Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Биоэтики должны участвовать в обсуждении небиологических технологий, считает Мария Воронцова

Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Специалисты по биоэтике должны принимать участие в обсуждении перспектив новых технологий небиологического характера, в том числе возможных сопутствующих рисков для природы и человека, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.
"Конечно, такие специалисты по биоэтике должны принимать участие (в таких обсуждениях - ред.), с моей точки зрения. Более того, они уже принимают участие в обсуждениях таких спорных моментов и, в принципе, любых моментов, касающихся исследований", - сказала Воронцова РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.
По ее словам, участие биоэтиков в таких обсуждениях подтверждают протоколы практически любого исследования. "Там есть обязательный пункт - "Прохождение этического комитета". Без протокола прохождения этого комитета вам просто не разрешат дальше идти по протоколу исследования", - отметила эксперт.
Такие специалисты, рассказала Воронцова, участвуют в том числе в обсуждении потенциальных рисков влияния новых технологий на природу и человека. "Это многодесятилетняя практика, которая не менялась и вряд ли поменяется в ближайшем будущем", - считает Воронцова.
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