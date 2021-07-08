https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740473678.html

Белорусская ассоциация журналистов призвала прекратить давление на СМИ

Белорусская ассоциация журналистов призвала прекратить давление на СМИ - РИА Новости, 08.07.2021

Белорусская ассоциация журналистов призвала прекратить давление на СМИ

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в связи с сообщениями об обысках в ряде редакций негосударственных СМИ призвала власти Белоруссии прекратить давление... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:58

2021-07-08T16:58

2021-07-08T16:58

александр лукашенко

следственный комитет россии (ск рф)

гродно

белоруссия

брест

в мире

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МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в связи с сообщениями об обысках в ряде редакций негосударственных СМИ призвала власти Белоруссии прекратить давление на медиа и свободу слова."Белорусская ассоциация журналистов обращает внимание на то, что под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить белорусские независимые СМИ… Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить уничтожение свободы слова в Беларуси", - говорится в заявлении на сайте организации.Ассоциация отмечает, что утром 8 июля сотрудники силовых структур пришли в редакцию издания "Наша Нива" и домой к сотрудникам СМИ, у некоторых были произведены обыски, главный редактор Егор Мартинович и редактор Андрей Скурко были доставлены на допрос. В заявлении также обращается внимание на блокировку сайта "Нашей Нивы", "причем доступ к сайту ограничен не только в Беларуси, но и за рубежом".БАЖ указала на обыски в редакциях региональных изданий Intex-press и "Брестская газета", которые ранее были исключены из государственной системы распространения и печати, а также у журналиста и редактора сайта Orsha.eu. Организация напоминает о ситуации с уголовным делом против сотрудников портала tut.by и судебном процессе по признанию его материалов экстремистскими. Она также отметила, что в Гродно суд рассматривает вопрос о признании материалов Telegram-канала местного интернет-портала Hrodna.life экстремистскими, а редактора новостного сайта "Первый регион" Олега Супрунюка судят в Бресте за "распространение экстремистских материалов"."В целом в Беларуси сегодня в СИЗО или под домашним арестом находятся 25 сотрудников медиа-организаций, не считая сотрудников "Нашей Нивы" и Orsha.eu, судьба которых пока неизвестна", - говорится в заявлении БАЖ.Белорусская ассоциация журналистов – добровольное негосударственное объединение тех, кто занимается профессиональной журналистской деятельностью либо содействует ее развитию, объединяет более 1300 журналистов, редакторов, фотографов, издателей и других лиц. В последнее время БАЖ неоднократно заявляла о нарушении прав журналистов в Белоруссии, выступала против задержаний сотрудников СМИ во время исполнения ими служебных обязанностей. В феврале правоохранительные органы провели обыск в офисе БАЖ наряду с другими профсоюзными и правозащитными организациями, ее руководство было допрошено в СК в качестве свидетелей по уголовному делу. Тогда МВД поясняло, что подвергшиеся обыску лица и организации "не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности". В июне минюст Белоруссии начал мониторинг деятельности БАЖ, сообщала организация.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210706/minsk-1740042799.html

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740429514.html

https://ria.ru/20201002/pereakkreditatsiya-1578124151.html

гродно

белоруссия

брест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), гродно, белоруссия, брест, в мире