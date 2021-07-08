https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740465340.html

Белорусская газета назвала причину обысков у ее сотрудников

Белорусская газета назвала причину обысков у ее сотрудников - РИА Новости, 08.07.2021

Белорусская газета назвала причину обысков у ее сотрудников

Белорусская оппозиционная газета "Наша Нива" сообщила, что обыски и допросы ее сотрудников связаны с двумя статьями Уголовного кодекса, в том числе – "массовые... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:24

2021-07-08T16:24

2021-07-08T16:52

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МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Белорусская оппозиционная газета "Наша Нива" сообщила, что обыски и допросы ее сотрудников связаны с двумя статьями Уголовного кодекса, в том числе – "массовые беспорядки".В четверг в Белоруссии был заблокирован доступ к сайту "Наша Нива". Мининформ уточнил, что решение о блокировке ресурса принято на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено законом."Как стало известно, обыск и допросы сотрудников "Нашей Нивы" проводятся по статье 342 УК ("организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них"), статье 293 УК ("массовые беспорядки")", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Отмечается, что обыски прошли в редакции, офисе бухгалтерии, а также дома у главного редактора Егора Мартиновича и еще нескольких сотрудников. Газета утверждает, что обыски проводили сотрудники различных управлений органов внутренних дел, а допросы проходят в Следственном комитете Белоруссии.Позже газета сообщила, что Мартинович проходит подозреваемым по части 1 статьи 342 УК ("организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти"). Он задержан на 72 часа и будет доставлен в изолятор временного содержания в Минске.На данный момент РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии на этот счет.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740401511.html

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578115913.html

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740429514.html

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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире