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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740429514.html
Редакции белорусских оппозиционных изданий заявили об обысках
Редакции белорусских оппозиционных изданий заявили об обысках - РИА Новости, 08.07.2021
Редакции белорусских оппозиционных изданий заявили об обысках
Белорусская оппозиционная газета "Наша Нива" сообщила, что в квартире ее главного редактора Егора Мартиновича в Минске проходит обыск. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:41
2021-07-08T14:48
протесты в белоруссии
генеральная прокуратура белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Белорусская оппозиционная газета "Наша Нива" сообщила, что в квартире ее главного редактора Егора Мартиновича в Минске проходит обыск.Ранее редакция "Наша Нива" заявила, что потеряла связь с Мартиновичем и некоторыми сотрудниками."Прямо сейчас в квартире главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича идет обыск", - говорится в сообщении в Telegram-канале газеты.По ее данным, обыск проходит и у редактора издания Андрея Скурко, также отсутствует связь с шеф-редактором газеты Андреем Дынько и некоторыми другими сотрудниками, которые, возможно, находились в офисе "Нашей Нивы", "куда пришли силовики".Позже газета сообщила, что обыск в квартире Мартиновича завершился, а его самого "вывели из дома двое силовиков".Между тем, как утверждает газета, репортер Наталья Лубневская и фотограф Шура Пилипович-Сущиц отпущены под подписку о неразглашении.На данный момент РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии на этот счет.В четверг в республике был заблокирован доступ к сайту "Наша Нива". Мининформ Белоруссии уточнил, что решение о блокировке ресурса принято на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено законом.Также о визите силовиков в их офисы сообщили редакции негосударственных белорусских региональных изданий "Брестская газета" и Intex-press."В редакцию "БГ" пришли силовики, сообщают сотрудники, которые не находятся в редакции", - говорится в Telegram-канале газеты в четверг. При этом подробностей и целей визита силовиков не приводится. Региональный еженедельник "Брестская газета" заявляет на своем сайте, что является "негосударственным изданием с четкой демократической позицией".В свою очередь негосударственное барановичское издание (Брестская область) Intex-press сообщило в своем Telegram-канале, что "в редакцию пришли с обыском из КГБ". Ранее Intex-press и ее должностные лица получили письменное предупреждение от министерства информации, прокурорское предупреждение и штрафы из-за публикацию интервью с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, выехавшей в Литву после президентских выборов и находящейся в розыске.Ранее в четверг белорусское оппозиционное издание "Наша Нива" сообщило, что не может связаться с некоторыми своими сотрудниками, включая главного редактора Егора Мартиновича. Редакция предположила, что он задержан, а в офисе проходит обыск.Согласно сообщению редакции "Нашей Нивы" в ее Telegram-канале, обыск в бухгалтерии издания закончен, его "проводили сотрудники центрального аппарата МВД", изъяты документы. "Главного бухгалтера Ольгу Ракович увезли домой для обыска", - говорится в сообщении.Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила в своем Telegram-канале, что в четверг задержан редактор регионального интернет-портала orsha.eu (Витебская область). "Сегодня утром к редактору портала orsha.eu Игорю Казмерчаку и фотографу Денису Дубкову пришли с обыском сотрудники ДФР (департамент финансовых расследований Комитета госконтроля – ред.)… После обыска Игоря задержали", - говорится в сообщении.
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генеральная прокуратура белоруссии, минск, белоруссия, в мире
Редакции белорусских оппозиционных изданий заявили об обысках
13:41 08.07.2021 (обновлено: 14:48 08.07.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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В редакциях трех белорусских региональных изданий заявили об обысках со стороны силовиков

Читать ria.ru в
МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Белорусская оппозиционная газета "Наша Нива" сообщила, что в квартире ее главного редактора Егора Мартиновича в Минске проходит обыск.
Ранее редакция "Наша Нива" заявила, что потеряла связь с Мартиновичем и некоторыми сотрудниками.
"Прямо сейчас в квартире главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича идет обыск", - говорится в сообщении в Telegram-канале газеты.
По ее данным, обыск проходит и у редактора издания Андрея Скурко, также отсутствует связь с шеф-редактором газеты Андреем Дынько и некоторыми другими сотрудниками, которые, возможно, находились в офисе "Нашей Нивы", "куда пришли силовики".
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Позже газета сообщила, что обыск в квартире Мартиновича завершился, а его самого "вывели из дома двое силовиков".
Между тем, как утверждает газета, репортер Наталья Лубневская и фотограф Шура Пилипович-Сущиц отпущены под подписку о неразглашении.
На данный момент РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии на этот счет.
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В четверг в республике был заблокирован доступ к сайту "Наша Нива". Мининформ Белоруссии уточнил, что решение о блокировке ресурса принято на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено законом.
Также о визите силовиков в их офисы сообщили редакции негосударственных белорусских региональных изданий "Брестская газета" и Intex-press.
"В редакцию "БГ" пришли силовики, сообщают сотрудники, которые не находятся в редакции", - говорится в Telegram-канале газеты в четверг. При этом подробностей и целей визита силовиков не приводится. Региональный еженедельник "Брестская газета" заявляет на своем сайте, что является "негосударственным изданием с четкой демократической позицией".
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В свою очередь негосударственное барановичское издание (Брестская область) Intex-press сообщило в своем Telegram-канале, что "в редакцию пришли с обыском из КГБ". Ранее Intex-press и ее должностные лица получили письменное предупреждение от министерства информации, прокурорское предупреждение и штрафы из-за публикацию интервью с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, выехавшей в Литву после президентских выборов и находящейся в розыске.
Ранее в четверг белорусское оппозиционное издание "Наша Нива" сообщило, что не может связаться с некоторыми своими сотрудниками, включая главного редактора Егора Мартиновича. Редакция предположила, что он задержан, а в офисе проходит обыск.
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Согласно сообщению редакции "Нашей Нивы" в ее Telegram-канале, обыск в бухгалтерии издания закончен, его "проводили сотрудники центрального аппарата МВД", изъяты документы. "Главного бухгалтера Ольгу Ракович увезли домой для обыска", - говорится в сообщении.
Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила в своем Telegram-канале, что в четверг задержан редактор регионального интернет-портала orsha.eu (Витебская область). "Сегодня утром к редактору портала orsha.eu Игорю Казмерчаку и фотографу Денису Дубкову пришли с обыском сотрудники ДФР (департамент финансовых расследований Комитета госконтроля – ред.)… После обыска Игоря задержали", - говорится в сообщении.
 
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