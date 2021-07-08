https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740429514.html
Редакции белорусских оппозиционных изданий заявили об обысках
Редакции белорусских оппозиционных изданий заявили об обысках - РИА Новости, 08.07.2021
Редакции белорусских оппозиционных изданий заявили об обысках
Белорусская оппозиционная газета "Наша Нива" сообщила, что в квартире ее главного редактора Егора Мартиновича в Минске проходит обыск. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:41
2021-07-08T13:41
2021-07-08T14:48
протесты в белоруссии
генеральная прокуратура белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587923159_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_dad9631d15549231aad6a1ec1fa66b6d.jpg
МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Белорусская оппозиционная газета "Наша Нива" сообщила, что в квартире ее главного редактора Егора Мартиновича в Минске проходит обыск.Ранее редакция "Наша Нива" заявила, что потеряла связь с Мартиновичем и некоторыми сотрудниками."Прямо сейчас в квартире главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича идет обыск", - говорится в сообщении в Telegram-канале газеты.По ее данным, обыск проходит и у редактора издания Андрея Скурко, также отсутствует связь с шеф-редактором газеты Андреем Дынько и некоторыми другими сотрудниками, которые, возможно, находились в офисе "Нашей Нивы", "куда пришли силовики".Позже газета сообщила, что обыск в квартире Мартиновича завершился, а его самого "вывели из дома двое силовиков".Между тем, как утверждает газета, репортер Наталья Лубневская и фотограф Шура Пилипович-Сущиц отпущены под подписку о неразглашении.На данный момент РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии на этот счет.В четверг в республике был заблокирован доступ к сайту "Наша Нива". Мининформ Белоруссии уточнил, что решение о блокировке ресурса принято на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено законом.Также о визите силовиков в их офисы сообщили редакции негосударственных белорусских региональных изданий "Брестская газета" и Intex-press."В редакцию "БГ" пришли силовики, сообщают сотрудники, которые не находятся в редакции", - говорится в Telegram-канале газеты в четверг. При этом подробностей и целей визита силовиков не приводится. Региональный еженедельник "Брестская газета" заявляет на своем сайте, что является "негосударственным изданием с четкой демократической позицией".В свою очередь негосударственное барановичское издание (Брестская область) Intex-press сообщило в своем Telegram-канале, что "в редакцию пришли с обыском из КГБ". Ранее Intex-press и ее должностные лица получили письменное предупреждение от министерства информации, прокурорское предупреждение и штрафы из-за публикацию интервью с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, выехавшей в Литву после президентских выборов и находящейся в розыске.Ранее в четверг белорусское оппозиционное издание "Наша Нива" сообщило, что не может связаться с некоторыми своими сотрудниками, включая главного редактора Егора Мартиновича. Редакция предположила, что он задержан, а в офисе проходит обыск.Согласно сообщению редакции "Нашей Нивы" в ее Telegram-канале, обыск в бухгалтерии издания закончен, его "проводили сотрудники центрального аппарата МВД", изъяты документы. "Главного бухгалтера Ольгу Ракович увезли домой для обыска", - говорится в сообщении.Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила в своем Telegram-канале, что в четверг задержан редактор регионального интернет-портала orsha.eu (Витебская область). "Сегодня утром к редактору портала orsha.eu Игорю Казмерчаку и фотографу Денису Дубкову пришли с обыском сотрудники ДФР (департамент финансовых расследований Комитета госконтроля – ред.)… После обыска Игоря задержали", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740401511.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/belorussiya-1602439831.html
https://ria.ru/20210618/materialy-1737567849.html
https://ria.ru/20210412/belorussiya-1727867776.html
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587923159_446:0:3175:2047_1920x0_80_0_0_37990ef7f4e7b342e96e78937c86e247.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура белоруссии, минск, белоруссия, в мире
Редакции белорусских оппозиционных изданий заявили об обысках
13:41 08.07.2021 (обновлено: 14:48 08.07.2021)
В редакциях трех белорусских региональных изданий заявили об обысках со стороны силовиков
МИНСК, 8 июл - РИА Новости.
Белорусская оппозиционная газета "Наша Нива" сообщила, что в квартире ее главного редактора Егора Мартиновича в Минске
проходит обыск.
Ранее редакция "Наша Нива" заявила, что потеряла связь с Мартиновичем и некоторыми сотрудниками.
"Прямо сейчас в квартире главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича идет обыск", - говорится в сообщении в Telegram
-канале газеты.
По ее данным, обыск проходит и у редактора издания Андрея Скурко, также отсутствует связь с шеф-редактором газеты Андреем Дынько и некоторыми другими сотрудниками, которые, возможно, находились в офисе "Нашей Нивы", "куда пришли силовики".
Позже газета сообщила, что обыск в квартире Мартиновича завершился, а его самого "вывели из дома двое силовиков".
Между тем, как утверждает газета, репортер Наталья Лубневская и фотограф Шура Пилипович-Сущиц отпущены под подписку о неразглашении.
На данный момент РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии
на этот счет.
В четверг в республике был заблокирован доступ к сайту "Наша Нива". Мининформ Белоруссии уточнил, что решение о блокировке ресурса принято на основании уведомления Генпрокуратуры
в связи с размещением информации, распространение которой запрещено законом.
Также о визите силовиков в их офисы сообщили редакции негосударственных белорусских региональных изданий "Брестская газета" и Intex-press.
"В редакцию "БГ" пришли силовики, сообщают сотрудники, которые не находятся в редакции", - говорится в Telegram-канале газеты в четверг. При этом подробностей и целей визита силовиков не приводится. Региональный еженедельник "Брестская газета" заявляет на своем сайте, что является "негосударственным изданием с четкой демократической позицией".
В свою очередь негосударственное барановичское издание (Брестская область
) Intex-press сообщило в своем Telegram-канале, что "в редакцию пришли с обыском из КГБ". Ранее Intex-press и ее должностные лица получили письменное предупреждение от министерства информации, прокурорское предупреждение и штрафы из-за публикацию интервью с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, выехавшей в Литву
после президентских выборов и находящейся в розыске.
Ранее в четверг белорусское оппозиционное издание "Наша Нива" сообщило, что не может связаться с некоторыми своими сотрудниками, включая главного редактора Егора Мартиновича. Редакция предположила, что он задержан, а в офисе проходит обыск.
Согласно сообщению редакции "Нашей Нивы" в ее Telegram-канале, обыск в бухгалтерии издания закончен, его "проводили сотрудники центрального аппарата МВД", изъяты документы. "Главного бухгалтера Ольгу Ракович увезли домой для обыска", - говорится в сообщении.
Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила в своем Telegram-канале, что в четверг задержан редактор регионального интернет-портала orsha.eu (Витебская область
). "Сегодня утром к редактору портала orsha.eu Игорю Казмерчаку и фотографу Денису Дубкову пришли с обыском сотрудники ДФР (департамент финансовых расследований Комитета госконтроля – ред.)… После обыска Игоря задержали", - говорится в сообщении.