https://ria.ru/20210708/bashkiriya-1740416600.html

В пресс-службе главы Башкирии прокомментировали иск о мерах по COVID-19

В пресс-службе главы Башкирии прокомментировали иск о мерах по COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021

В пресс-службе главы Башкирии прокомментировали иск о мерах по COVID-19

Все нормы указа главы Башкирии Радия Хабирова о режиме повышенной готовности соответствуют законодательству, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:36

2021-07-08T12:36

2021-07-08T12:36

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

республика башкортостан

здоровье - общество

общество

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УФА, 8 июл – РИА Новости. Все нормы указа главы Башкирии Радия Хабирова о режиме повышенной готовности соответствуют законодательству, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя региона Диана Ихсанова, комментируя коллективный иск против ограничений из-за коронавируса.Ранее в Верховном суде Башкирии сообщили РИА Новости, что в суд поступил коллективный административный иск о признании недействительным указа Хабирова об ограничениях из-за коронавируса от 17 июня 2021 года."Все нормы указа главы республики Башкортостан о режиме повышенной готовности соответствуют законодательству", - сказала Ихсанова.По указу Хабирова, в Башкирии с 29 июня сфера общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, санаторно-курортные организации, студенческие общежития должны работать с клиентами только по предоставлении ими справки о вакцинации или отрицательного теста на вирус. Из-за нехватки вакцины глава региона перенес действие ограничительных мер на 5 июля, чуть позже по просьбе бизнесменов действие указа было перенесено на 12 июля. Указ был подписан 17 июня.Кроме этого, во вторник оперштаб региона принял решение ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях, а на открытом воздухе проводить их только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738892687.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, здоровье - общество, общество