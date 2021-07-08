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Al-Ghad: в американском посольстве в Багдаде система ПРО отражает атаку
Al-Ghad: в американском посольстве в Багдаде система ПРО отражает атаку - РИА Новости, 08.07.2021
Al-Ghad: в американском посольстве в Багдаде система ПРО отражает атаку
Сирены сработали в посольстве США в иракской столице Багдаде, система ПРО на территории дипмиссии отражает атаку, сообщает телеканал Al-Ghad. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T02:31
2021-07-08T02:31
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сирены сработали в посольстве США в иракской столице Багдаде, система ПРО на территории дипмиссии отражает атаку, сообщает телеканал Al-Ghad.В свою очередь, источник в органах безопасности сообщил агентству Shafaq, что система ПРО на территории посольства была активирована из-за подозрения на появление в небе над дипмиссией неизвестного объекта, предположительно, беспилотника.Портал Baghadtoday сообщил, что слышны звуки взрывов в "зеленой зоне", где находятся государственные учреждения и иностранные дипмиссии.
https://ria.ru/20210707/irak-1740352368.html
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багдад (город), сша, в мире
Al-Ghad: в американском посольстве в Багдаде система ПРО отражает атаку
02:31 08.07.2021
 
© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Hadi Mizban

Al-Ghad: в американском посольстве в Багдаде система противоракетной обороны отражает атаку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сирены сработали в посольстве США в иракской столице Багдаде, система ПРО на территории дипмиссии отражает атаку, сообщает телеканал Al-Ghad.
В свою очередь, источник в органах безопасности сообщил агентству Shafaq, что система ПРО на территории посольства была активирована из-за подозрения на появление в небе над дипмиссией неизвестного объекта, предположительно, беспилотника.
Американская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 22:42
В Ираке обстреляли американскую базу
Портал Baghadtoday сообщил, что слышны звуки взрывов в "зеленой зоне", где находятся государственные учреждения и иностранные дипмиссии.
 
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