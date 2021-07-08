https://ria.ru/20210708/ataka-1740364538.html
Al-Ghad: в американском посольстве в Багдаде система ПРО отражает атаку
Al-Ghad: в американском посольстве в Багдаде система ПРО отражает атаку - РИА Новости, 08.07.2021
Al-Ghad: в американском посольстве в Багдаде система ПРО отражает атаку
Сирены сработали в посольстве США в иракской столице Багдаде, система ПРО на территории дипмиссии отражает атаку, сообщает телеканал Al-Ghad. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T02:31
2021-07-08T02:31
2021-07-08T02:31
багдад (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_ec436f3868c5d27301bd09c02c0d6de9.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сирены сработали в посольстве США в иракской столице Багдаде, система ПРО на территории дипмиссии отражает атаку, сообщает телеканал Al-Ghad.В свою очередь, источник в органах безопасности сообщил агентству Shafaq, что система ПРО на территории посольства была активирована из-за подозрения на появление в небе над дипмиссией неизвестного объекта, предположительно, беспилотника.Портал Baghadtoday сообщил, что слышны звуки взрывов в "зеленой зоне", где находятся государственные учреждения и иностранные дипмиссии.
https://ria.ru/20210707/irak-1740352368.html
багдад (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_109:0:1876:1325_1920x0_80_0_0_e79fb1578bbea3d41dd61a4963b934bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
багдад (город), сша, в мире
Al-Ghad: в американском посольстве в Багдаде система ПРО отражает атаку
Al-Ghad: в американском посольстве в Багдаде система противоракетной обороны отражает атаку