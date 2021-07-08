https://ria.ru/20210708/ataka-1740364538.html

Al-Ghad: в американском посольстве в Багдаде система ПРО отражает атаку

Al-Ghad: в американском посольстве в Багдаде система ПРО отражает атаку - РИА Новости, 08.07.2021

Al-Ghad: в американском посольстве в Багдаде система ПРО отражает атаку

Сирены сработали в посольстве США в иракской столице Багдаде, система ПРО на территории дипмиссии отражает атаку, сообщает телеканал Al-Ghad. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T02:31

2021-07-08T02:31

2021-07-08T02:31

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сирены сработали в посольстве США в иракской столице Багдаде, система ПРО на территории дипмиссии отражает атаку, сообщает телеканал Al-Ghad.В свою очередь, источник в органах безопасности сообщил агентству Shafaq, что система ПРО на территории посольства была активирована из-за подозрения на появление в небе над дипмиссией неизвестного объекта, предположительно, беспилотника.Портал Baghadtoday сообщил, что слышны звуки взрывов в "зеленой зоне", где находятся государственные учреждения и иностранные дипмиссии.

https://ria.ru/20210707/irak-1740352368.html

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багдад (город), сша, в мире