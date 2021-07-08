https://ria.ru/20210708/almaz-antey-1740455138.html

Гаагский суд отклонил запрос о новом опросе экспертов "Алмаз-Антея"

Гаагский суд отклонил запрос о новом опросе экспертов "Алмаз-Антея" - РИА Новости, 08.07.2021

Гаагский суд отклонил запрос о новом опросе экспертов "Алмаз-Антея"

Суд в Нидерландах отклонил запрос защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:34

2021-07-08T15:34

2021-07-08T16:17

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анастасия иванова

вооруженные силы рф

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дмитрий песков

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mh17. расследование

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд в Нидерландах отклонил запрос защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.Ранее адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова, сообщила РИА Новости, что защита попросила суд допросить экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" по поводу их расследования катастрофы."Суд считает, что позиция "Алмаз-Антея" была четко сформулирована, поэтому никто не ожидает, что "Алмаз-Антей" предоставит дополнительный отчет... Поэтому суд отклоняет этот запрос защиты", - заявил судья на заседании в четверг, трансляция которого ведется на сайте суда.На слушаниях в июне прокуратура Нидерландов попросила отклонить запрос защиты на новый опрос экспертов "Алмаз-Антея", так как эксперт российского оборонного концерна - "наиболее часто опрашиваемый эксперт во всей истории криминального судопроизводства в Нидерландах". Так, его опрашивали более 7 дней - сначала индивидуально, потом совместно с экспертами из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии, а также письменно.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Вместе с тем специалисты российской компании "Алмаз-Антей" провели три эксперимента, которые подтверждают версию о пуске ракеты не со стороны Первомайского, который на тот момент контролировали ополченцы, а с направления населенного пункта Зарощенское - с территории, контролировавшейся украинской армией.Судебные слушания дела об авиакатастрофе малайзийского Boeing по существу начались 7 июня. В ходе блока слушаний 7-10 июня суд обсуждал материалы дела, в том числе представленные прокуратурой Нидерландов доказательства - фото и видеоматериалы, перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей. При изложении досье суд ставил целью найти ответы на следующие вопросы: был ли самолет сбит ЗРК "Бук", была ли ракета выпущена из-под населенного пункта Первомайский и какова роль в трагедии четверых обвиняемых.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210708/mh17-1740455241.html

https://ria.ru/20210625/mh17-1738663535.html

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