https://ria.ru/20210708/aeratsiya-1740426181.html

Аэрацию воздуха возобновили в Подмосковье

Аэрацию воздуха возобновили в Подмосковье - РИА Новости, 08.07.2021

Аэрацию воздуха возобновили в Подмосковье

Более 300 машин дорожной службы Московской области вышли на дороги области для аэрации воздуха из-за установившейся жары, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:31

2021-07-08T13:31

2021-07-08T13:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 300 машин дорожной службы Московской области вышли на дороги области для аэрации воздуха из-за установившейся жары, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.В пресс-службе пояснили, что мероприятия проводятся в связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха до 30-33 градусов. Чтобы не мешать проезду автомобилистов, работы по поливке дорог будут проводиться с 11 до 16 часов.Он добавил, что в четверг 8 июля планируется полить более 7 тысяч километров муниципальных и региональных дорог в 62 городских округах региона. Кроме того, он призвал автомобилистов быть аккуратнее за рулем в жаркие дни и по возможности отказаться от необязательных поездок в самые пиковые часы.

https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740392900.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), общество