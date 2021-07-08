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Аэрацию воздуха возобновили в Подмосковье
Аэрацию воздуха возобновили в Подмосковье - РИА Новости, 08.07.2021
Аэрацию воздуха возобновили в Подмосковье
Более 300 машин дорожной службы Московской области вышли на дороги области для аэрации воздуха из-за установившейся жары, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:31
2021-07-08T13:31
2021-07-08T13:31
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 300 машин дорожной службы Московской области вышли на дороги области для аэрации воздуха из-за установившейся жары, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.В пресс-службе пояснили, что мероприятия проводятся в связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха до 30-33 градусов. Чтобы не мешать проезду автомобилистов, работы по поливке дорог будут проводиться с 11 до 16 часов.Он добавил, что в четверг 8 июля планируется полить более 7 тысяч километров муниципальных и региональных дорог в 62 городских округах региона. Кроме того, он призвал автомобилистов быть аккуратнее за рулем в жаркие дни и по возможности отказаться от необязательных поездок в самые пиковые часы.
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