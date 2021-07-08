https://ria.ru/20210708/abkhaziya-1740439691.html

Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии "Спутника V"

Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии "Спутника V" - РИА Новости, 08.07.2021

Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии "Спутника V"

Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:29

2021-07-08T14:29

2021-07-08T14:29

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

здоровье - общество

абхазия

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СУХУМ, 8 июл – РИА Новости. Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба минздрава республики.Ранее сообщалось, что в Абхазию привезли первую партию вакцины "Спутник V". Двенадцатого мая в республике началась вакцинация. В первую очередь в стране, население которой составляет около 245 тысяч человек, прививают медработников, затем педагогов, представителей бюджетной сферы, сотрудников силовых структур и потом уже остальных граждан. Перед вакцинацией проводятся консультации с терапевтом на выявление противопоказаний к прививке.Уточняется, что в Сухуме кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась."Руководством и правительством Абхазии ведутся интенсивные переговоры с Российской Федерацией о поставке новой партии вакцины", - говорится в сообщении.Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210629/abkhaziya-1739055196.html

https://ria.ru/20210705/sputnik-1739971521.html

россия

абхазия

сухум

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