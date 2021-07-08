Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/abkhaziya-1740439691.html
Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии "Спутника V"
Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии "Спутника V" - РИА Новости, 08.07.2021
Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии "Спутника V"
Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:29
2021-07-08T14:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732797536_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_07c84621eff2d73884999e338496f402.jpg
СУХУМ, 8 июл – РИА Новости. Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба минздрава республики.Ранее сообщалось, что в Абхазию привезли первую партию вакцины "Спутник V". Двенадцатого мая в республике началась вакцинация. В первую очередь в стране, население которой составляет около 245 тысяч человек, прививают медработников, затем педагогов, представителей бюджетной сферы, сотрудников силовых структур и потом уже остальных граждан. Перед вакцинацией проводятся консультации с терапевтом на выявление противопоказаний к прививке.Уточняется, что в Сухуме кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась."Руководством и правительством Абхазии ведутся интенсивные переговоры с Российской Федерацией о поставке новой партии вакцины", - говорится в сообщении.Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210629/abkhaziya-1739055196.html
https://ria.ru/20210705/sputnik-1739971521.html
россия
абхазия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732797536_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_bff0cc433917707691e3b4f2c911cfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, абхазия, сухум, в мире
Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии "Спутника V"
14:29 08.07.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Медик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк

Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии вакцины от коронавируса

Читать ria.ru в
СУХУМ, 8 июл – РИА Новости. Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Ранее сообщалось, что в Абхазию привезли первую партию вакцины "Спутник V". Двенадцатого мая в республике началась вакцинация. В первую очередь в стране, население которой составляет около 245 тысяч человек, прививают медработников, затем педагогов, представителей бюджетной сферы, сотрудников силовых структур и потом уже остальных граждан. Перед вакцинацией проводятся консультации с терапевтом на выявление противопоказаний к прививке.
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
29 июня, 15:00Распространение коронавируса
Абхазия обратилась к России за помощью в борьбе с COVID-19
Уточняется, что в Сухуме кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась.
"Руководством и правительством Абхазии ведутся интенсивные переговоры с Российской Федерацией о поставке новой партии вакцины", - говорится в сообщении.
Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 16:57Распространение коронавируса
Глава Минздрава Абхазии привился "Спутником V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetЗдоровье - ОбществоАбхазияСухумВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
05:47В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка
05:45Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами
05:36Врач рассказал, как избежать теплового удара
05:13Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2"
05:03Египетский дипломат рассказал, как российские туристы могут получить визу
Лента новостейМолния