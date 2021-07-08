https://ria.ru/20210708/abkhaziya-1740439691.html
Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии "Спутника V"
Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии "Спутника V" - РИА Новости, 08.07.2021
Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии "Спутника V"
Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:29
2021-07-08T14:29
2021-07-08T14:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732797536_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_07c84621eff2d73884999e338496f402.jpg
СУХУМ, 8 июл – РИА Новости. Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба минздрава республики.Ранее сообщалось, что в Абхазию привезли первую партию вакцины "Спутник V". Двенадцатого мая в республике началась вакцинация. В первую очередь в стране, население которой составляет около 245 тысяч человек, прививают медработников, затем педагогов, представителей бюджетной сферы, сотрудников силовых структур и потом уже остальных граждан. Перед вакцинацией проводятся консультации с терапевтом на выявление противопоказаний к прививке.Уточняется, что в Сухуме кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась."Руководством и правительством Абхазии ведутся интенсивные переговоры с Российской Федерацией о поставке новой партии вакцины", - говорится в сообщении.Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210629/abkhaziya-1739055196.html
https://ria.ru/20210705/sputnik-1739971521.html
россия
абхазия
сухум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732797536_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_bff0cc433917707691e3b4f2c911cfc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, абхазия, сухум, в мире
Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии "Спутника V"
Абхазия ведет с Россией переговоры о поставке новой партии вакцины от коронавируса