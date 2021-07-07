https://ria.ru/20210707/zdravookhranenie-1740289355.html
Голикова оценила работу системы здравоохранения
Голикова оценила работу системы здравоохранения - РИА Новости, 07.07.2021
Голикова оценила работу системы здравоохранения
Система здравоохранения в России загружена, но работает стабильно, ситуация с коронавирусом под контролем, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:35
2021-07-07T16:35
2021-07-07T16:35
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Система здравоохранения в России загружена, но работает стабильно, ситуация с коронавирусом под контролем, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Система здравоохранения на сегодняшний день работает стабильно, хотя нагрузка на нее достаточно большая, но, тем не менее, ситуация находится под контролем", - заявила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
https://ria.ru/20210702/moskva-1739549100.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество
Голикова оценила работу системы здравоохранения
Голикова заявила, что система здравоохранения работает стабильно, несмотря на сильную нагрузку