https://ria.ru/20210707/zdravookhranenie-1740289355.html

Голикова оценила работу системы здравоохранения

Голикова оценила работу системы здравоохранения - РИА Новости, 07.07.2021

Голикова оценила работу системы здравоохранения

Система здравоохранения в России загружена, но работает стабильно, ситуация с коронавирусом под контролем, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:35

2021-07-07T16:35

2021-07-07T16:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Система здравоохранения в России загружена, но работает стабильно, ситуация с коронавирусом под контролем, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Система здравоохранения на сегодняшний день работает стабильно, хотя нагрузка на нее достаточно большая, но, тем не менее, ситуация находится под контролем", - заявила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

https://ria.ru/20210702/moskva-1739549100.html

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2021

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