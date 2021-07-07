https://ria.ru/20210707/zalozhniki-1740251750.html
После захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени возбудили дело
После захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени возбудили дело - РИА Новости, 07.07.2021
После захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени возбудили дело
Возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделении банка в Тюмени, сообщается на сайте регионального СУСК России. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:28
2021-07-07T13:28
2021-07-07T14:31
захват отделения сбербанка в тюмени
следственный комитет россии (ск рф)
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделении банка в Тюмени, сообщается на сайте регионального СУСК России.Ранее представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что неизвестный в среду взял заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. По данным УМВД по Тюменской области, злоумышленник заявил, что в его сумке "опасный предмет", и потребовал деньги, в отделении находятся два сотрудника банка. Место происшествия было оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области, налетчика задержали при выходе из здания."Расследуется уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из банков по признакам преступления... "захват заложника", - говорится в сообщении.По данным следствия, утром, 7 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате мужчиной заложников в одном из отделений областного банка на улице Червишевский тракт в Тюмени. По версии следствия захватчик 1988 года рождения выдвинул требование о 15 миллионах рублей. Подчеркивается, что в ходе спецоперации подозреваемый был задержан, в настоящий момент все заложники освобождены их жизни и здоровью ничто не угрожает.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/tyumen-1740224159.html
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Работа следователей на месте захвата заложников в Тюмени
Работа следователей на месте захвата заложников в Тюмени
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захват отделения сбербанка в тюмени, следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия
После захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени возбудили дело
13:28 07.07.2021 (обновлено: 14:31 07.07.2021)
СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени