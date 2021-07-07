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На акциях в Тбилиси задержали более ста человек
На акциях в Тбилиси задержали более ста человек - РИА Новости, 07.07.2021
На акциях в Тбилиси задержали более ста человек
МВД Грузии заявило о задержании более 100 человек за правонарушения в ходе акций, проходивших в Тбилиси во вторник. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:37
2021-07-07T09:37
2021-07-07T09:37
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ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости. МВД Грузии заявило о задержании более 100 человек за правонарушения в ходе акций, проходивших в Тбилиси во вторник.В центре Тбилиси перед зданием парламента во вторник прошел митинг молчания с участием политиков и представителей НПО, которые выразили солидарность пострадавшим более 50 журналистам в ходе акции противников секс-меньшинств, состоявшейся в понедельник. Вместе с этим у храма неподалеку собрались противники ЛГБТ-сообщества и сторонники традиционных ценностей. Между ними был установлен полицейский кордон и железные ограждения. Участники акции перед храмом несколько раз попытались прорвать кордон правоохранителей, кидали в участников мирной акции камни и бутылки, полиция многих задержала."На данном этапе по административному правонарушению задержаны 100 человек, 68 из которых освобождены под подписку, а 32 остаются в изоляторе временного задержания", - говорится в заявлении на сайте министерства.По данным ведомства, полиция также задержала двух человек за уголовное правонарушение - нападение на журналиста и разбитое стекло полицейского автомобиля.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Организаторы сообщили, что марш отменили.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мвд грузии, лгбт-сообщество, тбилиси, в мире
На акциях в Тбилиси задержали более ста человек
На акциях в Тбилиси во вторник задержали более ста человек
ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости. МВД Грузии
заявило о задержании более 100 человек за правонарушения в ходе акций, проходивших в Тбилиси
во вторник.
В центре Тбилиси перед зданием парламента во вторник прошел митинг молчания с участием политиков и представителей НПО, которые выразили солидарность пострадавшим более 50 журналистам в ходе акции противников секс-меньшинств, состоявшейся в понедельник. Вместе с этим у храма неподалеку собрались противники ЛГБТ-сообщества
и сторонники традиционных ценностей. Между ними был установлен полицейский кордон и железные ограждения. Участники акции перед храмом несколько раз попытались прорвать кордон правоохранителей, кидали в участников мирной акции камни и бутылки, полиция многих задержала.
"На данном этапе по административному правонарушению задержаны 100 человек, 68 из которых освобождены под подписку, а 32 остаются в изоляторе временного задержания", - говорится в заявлении на сайте министерства.
По данным ведомства, полиция также задержала двух человек за уголовное правонарушение - нападение на журналиста и разбитое стекло полицейского автомобиля.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Организаторы сообщили, что марш отменили.