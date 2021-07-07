https://ria.ru/20210707/zaderzhanie-1740238377.html

В Киеве задержали мужчину, стрелявшего по полицейским

В Киеве задержали мужчину, стрелявшего по полицейским - РИА Новости, 07.07.2021

В Киеве задержали мужчину, стрелявшего по полицейским

Полиция в Киеве задержала мужчину, открывшего стрельбу по полицейским, сообщает телеканал "Магнолия ТВ". РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:25

2021-07-07T12:25

2021-07-07T14:15

киев

в мире

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КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Полиция в Киеве задержала мужчину, открывшего стрельбу по полицейским, сообщает телеканал "Магнолия ТВ".В Киеве в среду мужчина открыл стрельбу по полицейским, в результате были ранены правоохранитель и гражданский. По предварительной информации телеканала, стрельбу из охотничьего ружья мужчина открыл, так как у него по решению суда пытались отобрать квартиру."Полицейские задержали мужчину, он голый, без футболки и в наручниках. Его посадили в полицейский автомобиль", - сообщила корреспондент в ходе трансляции с места событий.После этого, как следует из трансляции, полицейский автомобиль увез задержанного. Во второй полицейской машине, покинувшей территорию дома, где произошла стрельба, находилась женщина.

https://ria.ru/20210707/bank-1740220541.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, в мире