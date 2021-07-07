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В Киеве задержали мужчину, стрелявшего по полицейским
В Киеве задержали мужчину, стрелявшего по полицейским - РИА Новости, 07.07.2021
В Киеве задержали мужчину, стрелявшего по полицейским
Полиция в Киеве задержала мужчину, открывшего стрельбу по полицейским, сообщает телеканал "Магнолия ТВ". РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:25
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киев
в мире
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КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Полиция в Киеве задержала мужчину, открывшего стрельбу по полицейским, сообщает телеканал "Магнолия ТВ".В Киеве в среду мужчина открыл стрельбу по полицейским, в результате были ранены правоохранитель и гражданский. По предварительной информации телеканала, стрельбу из охотничьего ружья мужчина открыл, так как у него по решению суда пытались отобрать квартиру."Полицейские задержали мужчину, он голый, без футболки и в наручниках. Его посадили в полицейский автомобиль", - сообщила корреспондент в ходе трансляции с места событий.После этого, как следует из трансляции, полицейский автомобиль увез задержанного. Во второй полицейской машине, покинувшей территорию дома, где произошла стрельба, находилась женщина.
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киев, в мире
В Киеве задержали мужчину, стрелявшего по полицейским
12:25 07.07.2021 (обновлено: 14:15 07.07.2021)
 
© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники правоохранительных органов Украины во время задержания мужчины, открывшего стрельбу по полицейским в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов Украины во время задержания мужчины, открывшего стрельбу по полицейским в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : Національна поліція України

В Киеве задержали мужчину, стрелявшего по полицейским

Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Полиция в Киеве задержала мужчину, открывшего стрельбу по полицейским, сообщает телеканал "Магнолия ТВ".
В Киеве в среду мужчина открыл стрельбу по полицейским, в результате были ранены правоохранитель и гражданский. По предварительной информации телеканала, стрельбу из охотничьего ружья мужчина открыл, так как у него по решению суда пытались отобрать квартиру.
"Полицейские задержали мужчину, он голый, без футболки и в наручниках. Его посадили в полицейский автомобиль", - сообщила корреспондент в ходе трансляции с места событий.
После этого, как следует из трансляции, полицейский автомобиль увез задержанного. Во второй полицейской машине, покинувшей территорию дома, где произошла стрельба, находилась женщина.
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