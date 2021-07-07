В КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов
14:35 07.07.2021 (обновлено: 14:39 07.07.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 7 июл – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца года завершится строительство группового водопровода, который позволит обеспечить качественной водой десять населенных пунктов республики в сельской местности - Пристань, Привольное, Ильичевское, Светлое, Пригородное, Счастливое, Холоднородниковское, Таллык, Николаевское и Знаменку, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
"Сейчас строительно-монтажные работы в самом разгаре. Уже выполнено 30% от всего объема. Завершить все работы планируем к концу этого года. Так, водой будут обеспечены более 11 тысяч человек", - написал Темрезов.
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
В КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов
Он также добавил, что проблема качественного водоснабжения актуальна для республики и решается последовательно.
"В рамках нацпроекта "Чистая вода" в КЧР также ведутся работы по строительству водопроводов в Карачаевском районе для 26 тыс человек и в поселке Эркен-Шахар для 5 тысяч человек", - отметил глава республики.