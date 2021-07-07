https://ria.ru/20210707/voda-1740266460.html

В КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов

В КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов - РИА Новости, 07.07.2021

В КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов

В Карачаево-Черкесии до конца года завершится строительство группового водопровода, который позволит обеспечить качественной водой десять населенных пунктов... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:35

2021-07-07T14:35

2021-07-07T14:39

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 7 июл – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца года завершится строительство группового водопровода, который позволит обеспечить качественной водой десять населенных пунктов республики в сельской местности - Пристань, Привольное, Ильичевское, Светлое, Пригородное, Счастливое, Холоднородниковское, Таллык, Николаевское и Знаменку, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов."Сейчас строительно-монтажные работы в самом разгаре. Уже выполнено 30% от всего объема. Завершить все работы планируем к концу этого года. Так, водой будут обеспечены более 11 тысяч человек", - написал Темрезов. Он также добавил, что проблема качественного водоснабжения актуальна для республики и решается последовательно."В рамках нацпроекта "Чистая вода" в КЧР также ведутся работы по строительству водопроводов в Карачаевском районе для 26 тыс человек и в поселке Эркен-Шахар для 5 тысяч человек", - отметил глава республики.

https://ria.ru/20210705/gazifikatsiya-1739966846.html

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рашид темрезов