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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210707/voda-1740266460.html
В КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов
В КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов - РИА Новости, 07.07.2021
В КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов
В Карачаево-Черкесии до конца года завершится строительство группового водопровода, который позволит обеспечить качественной водой десять населенных пунктов... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:35
2021-07-07T14:39
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 7 июл – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца года завершится строительство группового водопровода, который позволит обеспечить качественной водой десять населенных пунктов республики в сельской местности - Пристань, Привольное, Ильичевское, Светлое, Пригородное, Счастливое, Холоднородниковское, Таллык, Николаевское и Знаменку, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов."Сейчас строительно-монтажные работы в самом разгаре. Уже выполнено 30% от всего объема. Завершить все работы планируем к концу этого года. Так, водой будут обеспечены более 11 тысяч человек", - написал Темрезов. Он также добавил, что проблема качественного водоснабжения актуальна для республики и решается последовательно."В рамках нацпроекта "Чистая вода" в КЧР также ведутся работы по строительству водопроводов в Карачаевском районе для 26 тыс человек и в поселке Эркен-Шахар для 5 тысяч человек", - отметил глава республики.
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рашид темрезов

В КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов

14:35 07.07.2021 (обновлено: 14:39 07.07.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов
В КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 7 июл – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца года завершится строительство группового водопровода, который позволит обеспечить качественной водой десять населенных пунктов республики в сельской местности - Пристань, Привольное, Ильичевское, Светлое, Пригородное, Счастливое, Холоднородниковское, Таллык, Николаевское и Знаменку, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
"Сейчас строительно-монтажные работы в самом разгаре. Уже выполнено 30% от всего объема. Завершить все работы планируем к концу этого года. Так, водой будут обеспечены более 11 тысяч человек", - написал Темрезов.
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов
В КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
В КЧР качественной питьевой водой обеспечат десять населенных пунктов
Он также добавил, что проблема качественного водоснабжения актуальна для республики и решается последовательно.
"В рамках нацпроекта "Чистая вода" в КЧР также ведутся работы по строительству водопроводов в Карачаевском районе для 26 тыс человек и в поселке Эркен-Шахар для 5 тысяч человек", - отметил глава республики.
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5 июля, 16:36Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР газ проведут в новый микрорайон города Усть-Джегута
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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