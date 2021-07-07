Дегтярев ведет переговоры о контроле сбросов воды с ГЭС в осенний паводок
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев ведет переговоры о контроле сбросов воды с ГЭС в осенний паводок
ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев начал переговоры с руководством Росводресурсов и гидроэлектростанций (ГЭС) по поводу сбросов воды с накопительных емкостей станций в августе перед предстоящим осенним паводком.
"Сегодня провели очередное заседание КЧС по теме паводков... Единственное, к чему мы готовимся, это к осеннему паводку. Обратились к руководству Росводресурсов и гидроэлектростанций по поводу того, что в августе нужно следить очень внимательно за накопительными емкостями с тем, чтобы к муссонным дождям и притокам со всех рек не добавились критические сбросы с ГЭС. Об этих моментах мы договариваемся", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что гидрологи скорректировали прогнозы предстоящего летнего паводка, который ждут у Хабаровска. Так, "большая вода" ожидается к 9-10 июля с уровнем в 480-530 сантиметров ("неблагоприятное явление" – 4,5 метра, опасное - 6 метров), у Комсомольска-на-Амуре к 15-17 июля ожидают уровень около 6 метров (неблагоприятное - 4,5 метра, опасное - 6,5 метра).
"В любом случае мы не прекращаем готовиться к самым худшим возможным сценариям. И пункты временного размещения готовы, и насосное оборудование развернуто, и временные защитные сооружения при необходимости быстро сможем отсыпать. Мониторим также ситуацию с расположенными по соседству с нами ГЭС. Сегодня сбросы на Зейском и Бурейском водохранилищах невысокие. Места в емкостях для аккумуляции паводка достаточно", - добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что для борьбы с паводком в Хабаровском крае сформирован запас в размере 850 миллионов рублей. К борьбе со стихией готовы более 5 тысяч спасателей и 1,5 тысячи единиц техники. По поручению Дегтярева 2 июля создан оперативный штаб по подготовке к паводку. К размещению более 15 тысяч человек в случае ЧС также подготовлено более 130 пунктов (ПВР). При необходимости размещения большего числа пострадавших будут задействованы дополнительные площади краевых и муниципальных помещений.
На территории края в летне-осенний дождевой паводок попадают 17 муниципальных образований, 106 населенных пунктов с населением около 40 тысяч человек. Ситуация с паводками на Дальнем Востоке признается ЧС федерального уровня. Высокое половодье отмечается во всех субъектах ДФО.