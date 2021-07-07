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Мантуров получил высшую госнаграду Венгрии за поставки "Спутника V"
Мантуров получил высшую госнаграду Венгрии за поставки "Спутника V" - РИА Новости, 07.07.2021
Мантуров получил высшую госнаграду Венгрии за поставки "Спутника V"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вручил главе российского Минпромторга Денису Мантурову высшую госнаграду для иностранцев — орден страны "За... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:24
2021-07-07T16:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
венгрия
в мире
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МОСКВА, 7 июля — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вручил главе российского Минпромторга Денису Мантурову высшую госнаграду для иностранцев — орден страны "За заслуги" третьей степени "Средний крест со звездой" — за его участие в венгерской кампании по вакцинации против коронавируса.Как отметил Сийярто во время церемонии вручения на "Иннопроме 2021", российский препарат "Спутник V" спас жизни миллиона венгров."Я помню наш телефонный разговор 30 октября, когда я впервые спросил о возможности поставок российской вакцины. В январе после долгих и серьезных переговоров контракт был подписан &lt;...&gt;. В срок мы получили два миллиона доз "Спутника V". На данный момент они использованы на 99,9%, то есть почти миллион венгерских граждан вакцинирован им", — сказал министр иностранных дел.По его словам, если бы не подписанный контракт и не личный контроль Мантурова, Венгрия бы не провела "самую быструю в Евросоюзе" прививочную кампанию.Со своей стороны, Мантуров отметил помощь Венгрии в поставках комплектующих для ИВЛ и выразил надежду на дальнейшее активное экономическое сотрудничество между странами."Я очень признателен за такую оценку нашего совместного труда по всем направлениям", — заявил российский министр.Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, разных для двух доз, и обеспечивает продолжительный иммунитет.Препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов некоторых стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других, демонстрируют, что эта российская вакцина — одна из наиболее безопасных и эффективных против COVID-19.
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Венгерский министр наградил главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова высшей госнаградой
Венгерский министр наградил главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова высшей госнаградой
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вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), венгрия, в мире
Мантуров получил высшую госнаграду Венгрии за поставки "Спутника V"
14:24 07.07.2021 (обновлено: 16:29 07.07.2021)
 

Венгрия удостоила Мантурова высшей госнаграды для иностранцев за поставки "Спутника V"

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МОСКВА, 7 июля — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вручил главе российского Минпромторга Денису Мантурову высшую госнаграду для иностранцев — орден страны "За заслуги" третьей степени "Средний крест со звездой" — за его участие в венгерской кампании по вакцинации против коронавируса.
Как отметил Сийярто во время церемонии вручения на "Иннопроме 2021", российский препарат "Спутник V" спас жизни миллиона венгров.
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Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной и безопасной вакциной
"Я помню наш телефонный разговор 30 октября, когда я впервые спросил о возможности поставок российской вакцины. В январе после долгих и серьезных переговоров контракт был подписан <...>. В срок мы получили два миллиона доз "Спутника V". На данный момент они использованы на 99,9%, то есть почти миллион венгерских граждан вакцинирован им", — сказал министр иностранных дел.
По его словам, если бы не подписанный контракт и не личный контроль Мантурова, Венгрия бы не провела "самую быструю в Евросоюзе" прививочную кампанию.

"Без вашего личного участия мы бы не достигли цифры 75% вакцинированных среди взрослого населения <...>. Спасибо вам, дорогой друг!" — поблагодарил Сийярто главу Минпромторга.

Со своей стороны, Мантуров отметил помощь Венгрии в поставках комплектующих для ИВЛ и выразил надежду на дальнейшее активное экономическое сотрудничество между странами.
"Я очень признателен за такую оценку нашего совместного труда по всем направлениям", — заявил российский министр.
Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, разных для двух доз, и обеспечивает продолжительный иммунитет.
Препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов некоторых стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других, демонстрируют, что эта российская вакцина — одна из наиболее безопасных и эффективных против COVID-19.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияЗдоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ВенгрияВ мире
 
 
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