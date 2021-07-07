https://ria.ru/20210707/vengriya-1740264317.html

Мантуров получил высшую госнаграду Венгрии за поставки "Спутника V"

Мантуров получил высшую госнаграду Венгрии за поставки "Спутника V" - РИА Новости, 07.07.2021

Мантуров получил высшую госнаграду Венгрии за поставки "Спутника V"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вручил главе российского Минпромторга Денису Мантурову высшую госнаграду для иностранцев — орден страны "За... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:24

2021-07-07T14:24

2021-07-07T16:29

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

здоровье - общество

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

венгрия

в мире

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МОСКВА, 7 июля — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вручил главе российского Минпромторга Денису Мантурову высшую госнаграду для иностранцев — орден страны "За заслуги" третьей степени "Средний крест со звездой" — за его участие в венгерской кампании по вакцинации против коронавируса.Как отметил Сийярто во время церемонии вручения на "Иннопроме 2021", российский препарат "Спутник V" спас жизни миллиона венгров."Я помню наш телефонный разговор 30 октября, когда я впервые спросил о возможности поставок российской вакцины. В январе после долгих и серьезных переговоров контракт был подписан <...>. В срок мы получили два миллиона доз "Спутника V". На данный момент они использованы на 99,9%, то есть почти миллион венгерских граждан вакцинирован им", — сказал министр иностранных дел.По его словам, если бы не подписанный контракт и не личный контроль Мантурова, Венгрия бы не провела "самую быструю в Евросоюзе" прививочную кампанию.Со своей стороны, Мантуров отметил помощь Венгрии в поставках комплектующих для ИВЛ и выразил надежду на дальнейшее активное экономическое сотрудничество между странами."Я очень признателен за такую оценку нашего совместного труда по всем направлениям", — заявил российский министр.Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, разных для двух доз, и обеспечивает продолжительный иммунитет.Препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов некоторых стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других, демонстрируют, что эта российская вакцина — одна из наиболее безопасных и эффективных против COVID-19.

https://ria.ru/20210425/sputnik-1729877195.html

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Венгерский министр наградил главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова высшей госнаградой Венгерский министр наградил главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова высшей госнаградой 2021-07-07T14:24 true PT1M25S

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вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), венгрия, в мире