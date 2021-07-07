https://ria.ru/20210707/vengriya-1740264317.html
Мантуров получил высшую госнаграду Венгрии за поставки "Спутника V"
Мантуров получил высшую госнаграду Венгрии за поставки "Спутника V" - РИА Новости, 07.07.2021
Мантуров получил высшую госнаграду Венгрии за поставки "Спутника V"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вручил главе российского Минпромторга Денису Мантурову высшую госнаграду для иностранцев — орден страны "За... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:24
2021-07-07T14:24
2021-07-07T16:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
венгрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740238906_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ea73f9456337aee81f22a1efe6a02cf2.jpg
МОСКВА, 7 июля — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вручил главе российского Минпромторга Денису Мантурову высшую госнаграду для иностранцев — орден страны "За заслуги" третьей степени "Средний крест со звездой" — за его участие в венгерской кампании по вакцинации против коронавируса.Как отметил Сийярто во время церемонии вручения на "Иннопроме 2021", российский препарат "Спутник V" спас жизни миллиона венгров."Я помню наш телефонный разговор 30 октября, когда я впервые спросил о возможности поставок российской вакцины. В январе после долгих и серьезных переговоров контракт был подписан <...>. В срок мы получили два миллиона доз "Спутника V". На данный момент они использованы на 99,9%, то есть почти миллион венгерских граждан вакцинирован им", — сказал министр иностранных дел.По его словам, если бы не подписанный контракт и не личный контроль Мантурова, Венгрия бы не провела "самую быструю в Евросоюзе" прививочную кампанию.Со своей стороны, Мантуров отметил помощь Венгрии в поставках комплектующих для ИВЛ и выразил надежду на дальнейшее активное экономическое сотрудничество между странами."Я очень признателен за такую оценку нашего совместного труда по всем направлениям", — заявил российский министр.Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, разных для двух доз, и обеспечивает продолжительный иммунитет.Препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов некоторых стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других, демонстрируют, что эта российская вакцина — одна из наиболее безопасных и эффективных против COVID-19.
https://ria.ru/20210425/sputnik-1729877195.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740238906_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_92121a41f2f0727badada96a8c0fc884.jpg
Венгерский министр наградил главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова высшей госнаградой
Венгерский министр наградил главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова высшей госнаградой
2021-07-07T14:24
true
PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), венгрия, в мире
Мантуров получил высшую госнаграду Венгрии за поставки "Спутника V"
14:24 07.07.2021 (обновлено: 16:29 07.07.2021)
Венгрия удостоила Мантурова высшей госнаграды для иностранцев за поставки "Спутника V"
МОСКВА, 7 июля — РИА Новости.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
вручил главе российского Минпромторга Денису Мантурову
высшую госнаграду для иностранцев — орден страны "За заслуги" третьей степени "Средний крест со звездой" — за его участие в венгерской кампании по вакцинации против коронавируса.
Как отметил Сийярто во время церемонии вручения на "Иннопроме 2021", российский препарат "Спутник V" спас жизни миллиона венгров.
"Я помню наш телефонный разговор 30 октября, когда я впервые спросил о возможности поставок российской вакцины. В январе после долгих и серьезных переговоров контракт был подписан <...>. В срок мы получили два миллиона доз "Спутника V". На данный момент они использованы на 99,9%, то есть почти миллион венгерских граждан вакцинирован им", — сказал министр иностранных дел.
По его словам, если бы не подписанный контракт и не личный контроль Мантурова, Венгрия бы не провела "самую быструю в Евросоюзе
" прививочную кампанию.
"Без вашего личного участия мы бы не достигли цифры 75% вакцинированных среди взрослого населения <...>. Спасибо вам, дорогой друг!" — поблагодарил Сийярто главу Минпромторга.
Со своей стороны, Мантуров отметил помощь Венгрии в поставках комплектующих для ИВЛ и выразил надежду на дальнейшее активное экономическое сотрудничество между странами.
"Я очень признателен за такую оценку нашего совместного труда по всем направлениям", — заявил российский министр.
Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, разных для двух доз, и обеспечивает продолжительный иммунитет.
Препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов некоторых стран, в том числе Аргентины
, Сербии
, Бахрейна
, Венгрии, Мексики
и других, демонстрируют, что эта российская вакцина — одна из наиболее безопасных и эффективных против COVID-19.