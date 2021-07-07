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В Лондоне тестируют схему упрощенных поездок для привитых пассажиров

В Лондоне тестируют схему упрощенных поездок для привитых пассажиров - РИА Новости, 07.07.2021

В Лондоне тестируют схему упрощенных поездок для привитых пассажиров

Лондонский аэропорт Хитроу, авиаперевозчики British Airways и Virgin Atlantic начали испытывать схему упрощенного въезда в Великобританию для вакцинированных от РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:11

2021-07-07T18:11

2021-07-07T18:11

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ЛОНДОН, 7 июл — РИА Новости. Лондонский аэропорт Хитроу, авиаперевозчики British Airways и Virgin Atlantic начали испытывать схему упрощенного въезда в Великобританию для вакцинированных от коронавируса пассажиров, говорится в совместном заявлении компаний.Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в понедельник заявил, что власти могут отменить карантин для полностью вакцинированных путешественников из стран "желтого" списка, в который входит Россия."Привитые от коронавируса путешественники всех национальностей смогут предъявить свои сертификаты в цифровом или бумажном формате", — отмечается в сообщении политика.Указывается, что пока речь идет о тех, кто согласился поучаствовать в эксперименте. Это прибывающие определенными рейсами из Афин, Лос-Анджелеса, Монтего-Бея и Нью-Йорка в лондонский Хитроу. При этом участники пилотного этапа будут продолжать соблюдать действующие в течение пробного периода ограничения для путешественников, въезжающих из стран "желтого" списка.Также отмечается, что в ходе тестирования схемы будут учитываться данные, признанные на международном уровне, в том числе приложение NHS, карта CDC, цифровые сертификаты США и ЕС. "По мере разработки статус вакцинации будет доступен в физических, цифровых и интегрированных форматах", — говорится в сообщении.По словам генерального директора Virgin Atlantic Шай Вайс, без трансатлантического коридора экономика Великобритании ежедневно теряет 23 миллиона фунтов стерлингов.В Великобритании одну дозу прививки сделали 86,2 процента совершеннолетнего населения, а полностью вакцинированы 64,3 процента взрослых.

https://ria.ru/20210601/puteshestviya-1734943279.html

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