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Туризм
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В Лондоне тестируют схему упрощенных поездок для привитых пассажиров
В Лондоне тестируют схему упрощенных поездок для привитых пассажиров - РИА Новости, 07.07.2021
В Лондоне тестируют схему упрощенных поездок для привитых пассажиров
Лондонский аэропорт Хитроу, авиаперевозчики British Airways и Virgin Atlantic начали испытывать схему упрощенного въезда в Великобританию для вакцинированных от РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:11
2021-07-07T18:11
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
туристы
авиакомпании
пассажиры
virgin atlantic
новости - туризм
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ЛОНДОН, 7 июл — РИА Новости. Лондонский аэропорт Хитроу, авиаперевозчики British Airways и Virgin Atlantic начали испытывать схему упрощенного въезда в Великобританию для вакцинированных от коронавируса пассажиров, говорится в совместном заявлении компаний.Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в понедельник заявил, что власти могут отменить карантин для полностью вакцинированных путешественников из стран "желтого" списка, в который входит Россия."Привитые от коронавируса путешественники всех национальностей смогут предъявить свои сертификаты в цифровом или бумажном формате", — отмечается в сообщении политика.Указывается, что пока речь идет о тех, кто согласился поучаствовать в эксперименте. Это прибывающие определенными рейсами из Афин, Лос-Анджелеса, Монтего-Бея и Нью-Йорка в лондонский Хитроу. При этом участники пилотного этапа будут продолжать соблюдать действующие в течение пробного периода ограничения для путешественников, въезжающих из стран "желтого" списка.Также отмечается, что в ходе тестирования схемы будут учитываться данные, признанные на международном уровне, в том числе приложение NHS, карта CDC, цифровые сертификаты США и ЕС. "По мере разработки статус вакцинации будет доступен в физических, цифровых и интегрированных форматах", — говорится в сообщении.По словам генерального директора Virgin Atlantic Шай Вайс, без трансатлантического коридора экономика Великобритании ежедневно теряет 23 миллиона фунтов стерлингов.В Великобритании одну дозу прививки сделали 86,2 процента совершеннолетнего населения, а полностью вакцинированы 64,3 процента взрослых.
https://ria.ru/20210601/puteshestviya-1734943279.html
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коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, авиакомпании, пассажиры, virgin atlantic, новости - туризм, борис джонсон, british airways, великобритания, вакцинация
В Лондоне тестируют схему упрощенных поездок для привитых пассажиров
18:11 07.07.2021
 
CC0 / LadyDisdain / Лондонский аэропорт Хитроу
Лондонский аэропорт Хитроу - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
CC0 / LadyDisdain /

Схему упрощенных поездок в Британию для привитых пассажиров начали тестировать в Хитроу

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 7 июл — РИА Новости. Лондонский аэропорт Хитроу, авиаперевозчики British Airways и Virgin Atlantic начали испытывать схему упрощенного въезда в Великобританию для вакцинированных от коронавируса пассажиров, говорится в совместном заявлении компаний.
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в понедельник заявил, что власти могут отменить карантин для полностью вакцинированных путешественников из стран "желтого" списка, в который входит Россия.
"Привитые от коронавируса путешественники всех национальностей смогут предъявить свои сертификаты в цифровом или бумажном формате", — отмечается в сообщении политика.
Указывается, что пока речь идет о тех, кто согласился поучаствовать в эксперименте. Это прибывающие определенными рейсами из Афин, Лос-Анджелеса, Монтего-Бея и Нью-Йорка в лондонский Хитроу. При этом участники пилотного этапа будут продолжать соблюдать действующие в течение пробного периода ограничения для путешественников, въезжающих из стран "желтого" списка.
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Также отмечается, что в ходе тестирования схемы будут учитываться данные, признанные на международном уровне, в том числе приложение NHS, карта CDC, цифровые сертификаты США и ЕС. "По мере разработки статус вакцинации будет доступен в физических, цифровых и интегрированных форматах", — говорится в сообщении.
По словам генерального директора Virgin Atlantic Шай Вайс, без трансатлантического коридора экономика Великобритании ежедневно теряет 23 миллиона фунтов стерлингов.
В Великобритании одну дозу прививки сделали 86,2 процента совершеннолетнего населения, а полностью вакцинированы 64,3 процента взрослых.
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