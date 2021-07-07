https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740354306.html
Минобрнауки призвало вузы заняться вакцинацией иностранных студентов
Минобрнауки призвало вузы заняться вакцинацией иностранных студентов - РИА Новости, 07.07.2021
Минобрнауки призвало вузы заняться вакцинацией иностранных студентов
Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует вузам взять на себя вакцинацию от коронавируса иностранных студентов, а также обсудит возможность... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T23:06
2021-07-07T23:06
2021-07-07T23:06
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вакцинация россиян от covid-19
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует вузам взять на себя вакцинацию от коронавируса иностранных студентов, а также обсудит возможность признания иностранных справок о вакцинации, заявил статс-секретарь – заместитель министра Петр Кучеренко.Он провел открытую встречу с участниками первой смены форума "Территория смыслов"."Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации", – цитирует Кучеренко пресс-служба форума.Помимо этого, добавил замминистра, в Минобрнауки РФ ведется работа над переводом документов об образовании в электронный формат, через пару лет студенты смогут получить цифровые дипломы.
https://ria.ru/20210706/vshe-1740113295.html
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Минобрнауки призвало вузы заняться вакцинацией иностранных студентов
Минобрнауки порекомендовало вузам организовать вакцинацию иностранных студентов от COVID-19