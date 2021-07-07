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https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740354306.html
Минобрнауки призвало вузы заняться вакцинацией иностранных студентов
Минобрнауки призвало вузы заняться вакцинацией иностранных студентов - РИА Новости, 07.07.2021
Минобрнауки призвало вузы заняться вакцинацией иностранных студентов
Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует вузам взять на себя вакцинацию от коронавируса иностранных студентов, а также обсудит возможность... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T23:06
2021-07-07T23:06
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует вузам взять на себя вакцинацию от коронавируса иностранных студентов, а также обсудит возможность признания иностранных справок о вакцинации, заявил статс-секретарь – заместитель министра Петр Кучеренко.Он провел открытую встречу с участниками первой смены форума "Территория смыслов"."Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации", – цитирует Кучеренко пресс-служба форума.Помимо этого, добавил замминистра, в Минобрнауки РФ ведется работа над переводом документов об образовании в электронный формат, через пару лет студенты смогут получить цифровые дипломы.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), коронавирусы, общество
Минобрнауки призвало вузы заняться вакцинацией иностранных студентов
23:06 07.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Минобрнауки порекомендовало вузам организовать вакцинацию иностранных студентов от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует вузам взять на себя вакцинацию от коронавируса иностранных студентов, а также обсудит возможность признания иностранных справок о вакцинации, заявил статс-секретарь – заместитель министра Петр Кучеренко.
Он провел открытую встречу с участниками первой смены форума "Территория смыслов".
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"Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации", – цитирует Кучеренко пресс-служба форума.
Помимо этого, добавил замминистра, в Минобрнауки РФ ведется работа над переводом документов об образовании в электронный формат, через пару лет студенты смогут получить цифровые дипломы.
 
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