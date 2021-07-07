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Врач рассказал об исследовании "Спутника V" для подростков

Врач рассказал об исследовании "Спутника V" для подростков - РИА Новости, 07.07.2021

Врач рассказал об исследовании "Спутника V" для подростков

Привить от коронавируса всех 50 подростков в рамках исследования вакцины "Спутник V" в московской детской больнице имени З.А. Башляевой планируют к концу... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T19:15

2021-07-07T19:15

2021-07-07T19:15

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Привить от коронавируса всех 50 подростков в рамках исследования вакцины "Спутник V" в московской детской больнице имени З.А. Башляевой планируют к концу июля–началу августа, сообщил РИА Новости главврач больницы и главный педиатр столицы Исмаил Османов.В Москве 5 июля началось клиническое исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет, оно проходит в двух детских больницах: имени Башляевой и Морозовской. Для участия в исследовании отобраны 100 детей. Первый компонент вакцины 6 июля получил 21 подросток, 11 из них – в больнице имени Башляевой."Те, кого вчера привили, они через три недели вернутся, чтобы поставить второй компонент, и так все группами... В конце июля–начала августа ", – сказал Османов, отвечая на вопрос, когда планируют закончить прививать всех двумя компонентами вакцины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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