https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740329812.html

"Опора России" попросила мэрию Москвы снизить квоту вакцинирования

"Опора России" попросила мэрию Москвы снизить квоту вакцинирования - РИА Новости, 07.07.2021

"Опора России" попросила мэрию Москвы снизить квоту вакцинирования

Московское отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой снизить... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:59

2021-07-07T18:59

2021-07-07T18:59

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

экономика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Московское отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой снизить минимальную квоту вакцинирования для предприятий с 60% до 40%, следует из письма организации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда "контактных" сфер, в частности торговли, услуг, транспорта, образования и так далее. До 15 июля не менее 60% сотрудников таких организаций должно быть привито первым компонентом вакцины, до 15 августа - уже двумя компонентами."В связи с резким ростом спроса на вакцинирование, а также с учетом того, что среди работников потребительской сферы (торговли и сервиса) в силу массовой контактности очень много переболевших (в том числе, неофициально) и имеющих медицинские отводы, временно снизить минимальную границу квоты вакцинирования для предприятий с 60% до 40%", - говорится в письме.Кроме того, организация просит рассмотреть возможность введения переходного периода или отсрочки вступления в силу ограничительных мер до 15 августа."Предусмотреть переходный период (без штрафов и иных административных санкций, включая приостановку деятельности) или отсрочку вступления в силу ограничительных мер для действующих предприятий до 15 августа 2021 года", - отмечается в тексте.Московское отделение "Опоры России" также попросило рассмотреть такие меры поддержки предприятий, как гранты или кредиты с возможностью списания для предприятий, сохраняющих без сокращений списочный состав и соблюдающих меры по вакцинированию и ограничениям, и освобождение от части налогов и сборов для социально-значимых и наиболее пострадавших отраслей на третий квартал 2021 года.

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740261775.html

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740287866.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, экономика