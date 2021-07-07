"Опора России" попросила мэрию Москвы снизить квоту вакцинирования
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве
"Опора России" попросила мэрию Москвы снизить квоту вакцинирования для предприятий до 40%
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Московское отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой снизить минимальную квоту вакцинирования для предприятий с 60% до 40%, следует из письма организации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда "контактных" сфер, в частности торговли, услуг, транспорта, образования и так далее. До 15 июля не менее 60% сотрудников таких организаций должно быть привито первым компонентом вакцины, до 15 августа - уже двумя компонентами.
"В связи с резким ростом спроса на вакцинирование, а также с учетом того, что среди работников потребительской сферы (торговли и сервиса) в силу массовой контактности очень много переболевших (в том числе, неофициально) и имеющих медицинские отводы, временно снизить минимальную границу квоты вакцинирования для предприятий с 60% до 40%", - говорится в письме.
Кроме того, организация просит рассмотреть возможность введения переходного периода или отсрочки вступления в силу ограничительных мер до 15 августа.
"Предусмотреть переходный период (без штрафов и иных административных санкций, включая приостановку деятельности) или отсрочку вступления в силу ограничительных мер для действующих предприятий до 15 августа 2021 года", - отмечается в тексте.
Московское отделение "Опоры России" также попросило рассмотреть такие меры поддержки предприятий, как гранты или кредиты с возможностью списания для предприятий, сохраняющих без сокращений списочный состав и соблюдающих меры по вакцинированию и ограничениям, и освобождение от части налогов и сборов для социально-значимых и наиболее пострадавших отраслей на третий квартал 2021 года.