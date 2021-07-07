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Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России

Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 07.07.2021

Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России

Темпы вакцинации от коронавируса в среднем по России возросли более, чем в 1,8 раз, первым компонентом привиты почти 27 миллиона человек, двумя - 18,5 миллиона, РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:27

2021-07-07T16:27

2021-07-07T16:38

здоровье - общество

владимир путин

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

татьяна голикова

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в среднем по России возросли более, чем в 1,8 раз, первым компонентом привиты почти 27 миллиона человек, двумя - 18,5 миллиона, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."За последнюю неделю темпы вакцинации в среднем по РФ возросли уже более чем 1,8 раза. Всего вакцинировано по состоянию на сегодняшнее утро первым компонентом почти 27 миллионов человек, из них получили оба компонента 18,5 миллиона человек", - сказал Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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