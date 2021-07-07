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Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 07.07.2021
Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
Темпы вакцинации от коронавируса в среднем по России возросли более, чем в 1,8 раз, первым компонентом привиты почти 27 миллиона человек, двумя - 18,5 миллиона, РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:27
2021-07-07T16:27
2021-07-07T16:38
здоровье - общество
владимир путин
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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россия
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татьяна голикова
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в среднем по России возросли более, чем в 1,8 раз, первым компонентом привиты почти 27 миллиона человек, двумя - 18,5 миллиона, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."За последнюю неделю темпы вакцинации в среднем по РФ возросли уже более чем 1,8 раза. Всего вакцинировано по состоянию на сегодняшнее утро первым компонентом почти 27 миллионов человек, из них получили оба компонента 18,5 миллиона человек", - сказал Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
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Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:27 07.07.2021 (обновлено: 16:38 07.07.2021)
Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса в России возросли более чем в 1,8 раза