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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740281327.html
Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно - РИА Новости, 07.07.2021
Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
Необходимости прививаться каждый год от коронавируса как от сезонного гриппа в будущем не будет, проходить повторную вакцинацию можно будет "раз в пару лет",... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:46
2021-07-07T15:46
распространение коронавируса
институт роберта коха
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
маркус зедер
коронавирусы
здоровье - общество
германия
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БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Необходимости прививаться каждый год от коронавируса как от сезонного гриппа в будущем не будет, проходить повторную вакцинацию можно будет "раз в пару лет", заявил РИА Новости эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Аккон Тимо Ульрихс.Вопрос о необходимости повторной вакцинации против COVID-19 обсуждается в Германии на фоне появления новых мутаций коронавируса. Власти допускают, что осенью может потребоваться повторно привить постояльцев домов престарелых - они первыми получили прививки в Германии с началом вакцинации 27 декабря прошлого года. При этом глава Постоянной комиссии по вакцинам при Институте Роберта Коха Томас Мертенс ранее в июле заявлял, что пока у экспертов комиссии недостаточно данных, чтобы рекомендовать делать повторную прививку. В Институте Роберта Коха пока не называют сроки, когда комиссия сможет дать рекомендацию по этому вопросу."Повторные прививки в целом не являются обязательными, но для пожилых они имеют смысл, они были привиты первыми, и их иммунная система и так слаба. &lt;…&gt; Необходимости прививаться каждый год как против сезонного гриппа не будет. Но, возможно, нужно будет делать раз в пару лет повторные прививки - также, как и с другими регулярными прививками", - заявил Ульрихс, отвечая на вопрос, считает ли он необходимой делать повторную прививку.Так, говоря о решении властей РФ начать кампанию по повторной вакцинации, Ульрихс отметил, что "было бы более разумным достичь более высокой доли привитого населения и лучше, чтобы они были полностью привиты, чтобы дельта-вирус ("индийский" штамм) не мог распространяться".При этом он оценил как "не столь плохую" ситуацию в Германии, где полностью привиты почти 40% населения, 57% сделали минимум одну. "Мы продвигаемся вперед в вакцинации, но нужно еще привить еще больше, чтобы увеличить процентную долю привитых к осени", - заявил эксперт.Темпы вакцинации в ФРГ в последние недели начали снижаться, что отмечал, в частности, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, связывая это с "усталостью" людей. Некоторые эксперты призывают на этом фоне власти полностью снять все связанные с COVID-19 ограничения для полностью привитых, чтобы стимулировать людей к вакцинации. Власти ФРГ рассчитывают достичь доли вакцинированного населения в 70-80%, эксперты Института Роберта Коха при этом заявляют, что необходима доля в 85% привитых среди людей возрастом 12-59 лет и 90% для тех, кто старше 60 лет.
https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740190026.html
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институт роберта коха, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, маркус зедер, коронавирусы, здоровье - общество, германия, бавария, вакцинация, в мире
Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:46 07.07.2021
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AP Photo / Ariel Schalit

Немецкий эксперт считает, что повторно вакцинироваться от COVID-19 можно будет "раз в пару лет"

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БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Необходимости прививаться каждый год от коронавируса как от сезонного гриппа в будущем не будет, проходить повторную вакцинацию можно будет "раз в пару лет", заявил РИА Новости эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Аккон Тимо Ульрихс.
Вопрос о необходимости повторной вакцинации против COVID-19 обсуждается в Германии на фоне появления новых мутаций коронавируса. Власти допускают, что осенью может потребоваться повторно привить постояльцев домов престарелых - они первыми получили прививки в Германии с началом вакцинации 27 декабря прошлого года. При этом глава Постоянной комиссии по вакцинам при Институте Роберта Коха Томас Мертенс ранее в июле заявлял, что пока у экспертов комиссии недостаточно данных, чтобы рекомендовать делать повторную прививку. В Институте Роберта Коха пока не называют сроки, когда комиссия сможет дать рекомендацию по этому вопросу.
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"Повторные прививки в целом не являются обязательными, но для пожилых они имеют смысл, они были привиты первыми, и их иммунная система и так слаба. <…> Необходимости прививаться каждый год как против сезонного гриппа не будет. Но, возможно, нужно будет делать раз в пару лет повторные прививки - также, как и с другими регулярными прививками", - заявил Ульрихс, отвечая на вопрос, считает ли он необходимой делать повторную прививку.
Так, говоря о решении властей РФ начать кампанию по повторной вакцинации, Ульрихс отметил, что "было бы более разумным достичь более высокой доли привитого населения и лучше, чтобы они были полностью привиты, чтобы дельта-вирус ("индийский" штамм) не мог распространяться".
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При этом он оценил как "не столь плохую" ситуацию в Германии, где полностью привиты почти 40% населения, 57% сделали минимум одну. "Мы продвигаемся вперед в вакцинации, но нужно еще привить еще больше, чтобы увеличить процентную долю привитых к осени", - заявил эксперт.
Темпы вакцинации в ФРГ в последние недели начали снижаться, что отмечал, в частности, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, связывая это с "усталостью" людей. Некоторые эксперты призывают на этом фоне власти полностью снять все связанные с COVID-19 ограничения для полностью привитых, чтобы стимулировать людей к вакцинации. Власти ФРГ рассчитывают достичь доли вакцинированного населения в 70-80%, эксперты Института Роберта Коха при этом заявляют, что необходима доля в 85% привитых среди людей возрастом 12-59 лет и 90% для тех, кто старше 60 лет.
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