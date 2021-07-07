https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740252140.html
Мишустин поручил организовать брифинг о вакцинации
Мишустин поручил организовать брифинг о вакцинации - РИА Новости, 07.07.2021
Мишустин поручил организовать брифинг о вакцинации
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору организовать брифинг о вакцинации, следует из опубликованных на сайте правительства... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:28
2021-07-07T13:28
2021-07-07T13:28
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору организовать брифинг о вакцинации, следует из опубликованных на сайте правительства поручений премьера по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса."Минздраву России (М.А.Мурашко), Роспотребнадзору (А.Ю.Поповой)… организовать совместно с учёными и практикующими специалистами в области вирусологии брифинг, посвящённый особенностям вакцинации в условиях ухудшения эпидемиологических показателей новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе по вопросам вакцин, применяемых при ревакцинации, сроков сохранения иммунного ответа после перенесённого заболевания или вакцинации, необходимости ограничить социальное общение в период не менее двух недель после вакцинации и другим актуальным вопросам. Срок – до 7 июля 2021 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210707/immunitet-1740243910.html
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Мишустин поручил организовать брифинг о вакцинации
Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору организовать брифинг о вакцинации