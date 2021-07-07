Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740243084.html
В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих
В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих - РИА Новости, 07.07.2021
В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Коми для госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других отраслей,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:50
2021-07-07T12:50
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика коми
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739582940_0:231:3232:2048_1920x0_80_0_0_3961a63a2ae4650274924c3ebcb26e29.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Коми для госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других отраслей, сообщают республиканские власти."Главный санитарный врач по Коми Людмила Глушкова подписала постановление по обязательной вакцинации граждан, работающих в… сферах… образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли и общественного питания, транспорта общего пользования и такси, …государственной и муниципальной службы, работников органов власти и подведомственных организаций", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".К категориям работников, для которых вакцинация обязательна, относятся также, в частности, сотрудники салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бассейнов, саун и бань, фитнес-клубов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Привиться от коронавируса должны работники гостиниц, сотрудники МФЦ и почтовых отделений, персонал театров и концертных залов, а также представители культурной, выставочной и досуговой сфер.Согласно постановлению главного санитарного врача, вакцинацию первым компонентом вакцины от COVID-19 или однокомпонентной вакциной необходимо пройти до 6 августа, вторым компонентом – до 27 августа. Привиться должны не менее 60% работников тех сфер, для которых это обязательно.В постановлении отмечается также, что текущая эпидемиологическая ситуация в Коми "расценивается как неблагополучная", и коэффициент распространения инфекции превышает единицу на протяжении последних двух недель.Как ранее сообщал минздрав Коми, к категориям граждан, для которых вакцинация обязательна, в республике относятся порядка 94 тысяч человек.
https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739850223.html
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739582940_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_e008ae82ac1dd6018578e7e7b6eaecfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика коми, здоровье - общество, общество
В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих
12:50 07.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация водителей и курьеров сервисов "Яндекса" от COVID-19 в Москве
Вакцинация водителей и курьеров сервисов Яндекса от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих и работников ряда отраслей

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Коми для госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других отраслей, сообщают республиканские власти.
"Главный санитарный врач по Коми Людмила Глушкова подписала постановление по обязательной вакцинации граждан, работающих в… сферах… образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли и общественного питания, транспорта общего пользования и такси, …государственной и муниципальной службы, работников органов власти и подведомственных организаций", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".
К категориям работников, для которых вакцинация обязательна, относятся также, в частности, сотрудники салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бассейнов, саун и бань, фитнес-клубов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Привиться от коронавируса должны работники гостиниц, сотрудники МФЦ и почтовых отделений, персонал театров и концертных залов, а также представители культурной, выставочной и досуговой сфер.
Согласно постановлению главного санитарного врача, вакцинацию первым компонентом вакцины от COVID-19 или однокомпонентной вакциной необходимо пройти до 6 августа, вторым компонентом – до 27 августа. Привиться должны не менее 60% работников тех сфер, для которых это обязательно.
Шприцы и ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 23:31Распространение коронавируса
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
В постановлении отмечается также, что текущая эпидемиологическая ситуация в Коми "расценивается как неблагополучная", и коэффициент распространения инфекции превышает единицу на протяжении последних двух недель.
Как ранее сообщал минздрав Коми, к категориям граждан, для которых вакцинация обязательна, в республике относятся порядка 94 тысяч человек.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КомиЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42Голикова призвала регионы вводить ограничения по коронавирусу
16:41Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь
16:39На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей
16:39Голикова заявила о сохранении масочного режима во всей России
16:35Голикова оценила работу системы здравоохранения
16:29Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
Лента новостейМолния