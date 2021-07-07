https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740243084.html

В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих

В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих - РИА Новости, 07.07.2021

В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Коми для госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других отраслей,... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:50

2021-07-07T12:50

2021-07-07T12:50

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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республика коми

здоровье - общество

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Коми для госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других отраслей, сообщают республиканские власти."Главный санитарный врач по Коми Людмила Глушкова подписала постановление по обязательной вакцинации граждан, работающих в… сферах… образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли и общественного питания, транспорта общего пользования и такси, …государственной и муниципальной службы, работников органов власти и подведомственных организаций", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".К категориям работников, для которых вакцинация обязательна, относятся также, в частности, сотрудники салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бассейнов, саун и бань, фитнес-клубов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Привиться от коронавируса должны работники гостиниц, сотрудники МФЦ и почтовых отделений, персонал театров и концертных залов, а также представители культурной, выставочной и досуговой сфер.Согласно постановлению главного санитарного врача, вакцинацию первым компонентом вакцины от COVID-19 или однокомпонентной вакциной необходимо пройти до 6 августа, вторым компонентом – до 27 августа. Привиться должны не менее 60% работников тех сфер, для которых это обязательно.В постановлении отмечается также, что текущая эпидемиологическая ситуация в Коми "расценивается как неблагополучная", и коэффициент распространения инфекции превышает единицу на протяжении последних двух недель.Как ранее сообщал минздрав Коми, к категориям граждан, для которых вакцинация обязательна, в республике относятся порядка 94 тысяч человек.

https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739850223.html

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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