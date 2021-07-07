https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740243084.html
В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих
В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих - РИА Новости, 07.07.2021
В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Коми для госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других отраслей,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:50
2021-07-07T12:50
2021-07-07T12:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Коми для госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других отраслей, сообщают республиканские власти."Главный санитарный врач по Коми Людмила Глушкова подписала постановление по обязательной вакцинации граждан, работающих в… сферах… образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли и общественного питания, транспорта общего пользования и такси, …государственной и муниципальной службы, работников органов власти и подведомственных организаций", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".К категориям работников, для которых вакцинация обязательна, относятся также, в частности, сотрудники салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бассейнов, саун и бань, фитнес-клубов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Привиться от коронавируса должны работники гостиниц, сотрудники МФЦ и почтовых отделений, персонал театров и концертных залов, а также представители культурной, выставочной и досуговой сфер.Согласно постановлению главного санитарного врача, вакцинацию первым компонентом вакцины от COVID-19 или однокомпонентной вакциной необходимо пройти до 6 августа, вторым компонентом – до 27 августа. Привиться должны не менее 60% работников тех сфер, для которых это обязательно.В постановлении отмечается также, что текущая эпидемиологическая ситуация в Коми "расценивается как неблагополучная", и коэффициент распространения инфекции превышает единицу на протяжении последних двух недель.Как ранее сообщал минздрав Коми, к категориям граждан, для которых вакцинация обязательна, в республике относятся порядка 94 тысяч человек.
https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739850223.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика коми, здоровье - общество, общество
В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих
В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих и работников ряда отраслей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости.
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Коми
для госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других отраслей, сообщают республиканские власти.
"Главный санитарный врач по Коми Людмила Глушкова подписала постановление по обязательной вакцинации граждан, работающих в… сферах… образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли и общественного питания, транспорта общего пользования и такси, …государственной и муниципальной службы, работников органов власти и подведомственных организаций", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте"
.
К категориям работников, для которых вакцинация обязательна, относятся также, в частности, сотрудники салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бассейнов, саун и бань, фитнес-клубов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Привиться от коронавируса должны работники гостиниц, сотрудники МФЦ и почтовых отделений, персонал театров и концертных залов, а также представители культурной, выставочной и досуговой сфер.
Согласно постановлению главного санитарного врача, вакцинацию первым компонентом вакцины от COVID-19 или однокомпонентной вакциной необходимо пройти до 6 августа, вторым компонентом – до 27 августа. Привиться должны не менее 60% работников тех сфер, для которых это обязательно.
В постановлении отмечается также, что текущая эпидемиологическая ситуация в Коми "расценивается как неблагополучная", и коэффициент распространения инфекции превышает единицу на протяжении последних двух недель.
Как ранее сообщал минздрав Коми, к категориям граждан, для которых вакцинация обязательна, в республике относятся порядка 94 тысяч человек.