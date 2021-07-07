https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740216022.html
В Туркмении вводят обязательную вакцинацию от COVID для совершеннолетних
В Туркмении вводят обязательную вакцинацию от COVID для совершеннолетних - РИА Новости, 07.07.2021
В Туркмении вводят обязательную вакцинацию от COVID для совершеннолетних
Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Туркмении для лиц старше 18 лет, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:43
2021-07-07T10:43
2021-07-07T10:55
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
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вакцинация
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АШХАБАД, 7 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Туркмении для лиц старше 18 лет, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан"."Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации", - говорится в сообщении информационного центра министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, опубликованном в газете.От прививок освобождаются лица, имеющие аллергическую реакцию на какой-нибудь из компонентов вакцины, беременные и женщины в период лактации, люди младше 18 лет, а также лица с высокой температурой, наличием острых и хронических заболеваний в период обострения.Также отмечается, что в стране создан необходимый запас профилактических вакцин против COVID-19 и продолжается работа по охвату населения профилактическими прививками против этой инфекции.До этого в Туркмении на протяжении нескольких месяцев шла вакцинация от коронавируса лиц из групп риска и пожилых людей по желанию. По неофициальным сведениям, людей прививают российской ("Спутник V" ) и китайскими вакцинами.Согласно сообщениям официальных властей, в Туркмении случаи заболевания коронавирусом нового типа не зарегистрированы. При этом в стране были введены масочный режим и ряд ограничений в торговле, сервисе и на транспорте. Часть ограничений в настоящее время снята.
https://ria.ru/20210517/vaktsiny-1732715916.html
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вакцина "спутник v", здоровье - общество, в мире, коронавирус covid-19, туркмения, вакцинация
В Туркмении вводят обязательную вакцинацию от COVID для совершеннолетних
10:43 07.07.2021 (обновлено: 10:55 07.07.2021)
В Туркмении вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет
АШХАБАД, 7 июл - РИА Новости.
Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Туркмении
для лиц старше 18 лет, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации", - говорится в сообщении информационного центра министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, опубликованном в газете.
От прививок освобождаются лица, имеющие аллергическую реакцию на какой-нибудь из компонентов вакцины, беременные и женщины в период лактации, люди младше 18 лет, а также лица с высокой температурой, наличием острых и хронических заболеваний в период обострения.
Также отмечается, что в стране создан необходимый запас профилактических вакцин против COVID-19 и продолжается работа по охвату населения профилактическими прививками против этой инфекции.
До этого в Туркмении на протяжении нескольких месяцев шла вакцинация от коронавируса лиц из групп риска и пожилых людей по желанию. По неофициальным сведениям, людей прививают российской ("Спутник V" ) и китайскими вакцинами.
Согласно сообщениям официальных властей, в Туркмении случаи заболевания коронавирусом нового типа не зарегистрированы. При этом в стране были введены масочный режим и ряд ограничений в торговле, сервисе и на транспорте. Часть ограничений в настоящее время снята.