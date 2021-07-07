https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740212000.html

Данные реестра вакцинированных сверят со сведениями с портала госуслуг

Данные реестра вакцинированных сверят со сведениями с портала госуслуг - РИА Новости, 07.07.2021

Данные реестра вакцинированных сверят со сведениями с портала госуслуг

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры и Роспотребнадзору до 10 июля сверить данные из реестра вакцинированных с аналогичными сведениями на... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:27

2021-07-07T10:27

2021-07-07T10:27

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры и Роспотребнадзору до 10 июля сверить данные из реестра вакцинированных с аналогичными сведениями на портале госуслуг, сообщается на сайте кабмина."Минцифры и Роспотребнадзору поручено следить, чтобы результаты ПЦР-тестов и сведения о прививках, сделанных как в государственных, так и в коммерческих медицинских организациях, оперативно появлялись в личных кабинетах пользователей портала госуслуг. Эти же ведомства совместно с региональными властями до 10 июля должны сверить данные из реестра вакцинированных от коронавируса с аналогичными сведениями на портале госуслуг. Такая работа поможет определить, все ли граждане, сделавшие прививку, получили подтверждающий QR-код, и при необходимости актуализировать информацию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210707/mishustin-1740209277.html

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2021

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