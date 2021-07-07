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Данные реестра вакцинированных сверят со сведениями с портала госуслуг
Данные реестра вакцинированных сверят со сведениями с портала госуслуг - РИА Новости, 07.07.2021
Данные реестра вакцинированных сверят со сведениями с портала госуслуг
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры и Роспотребнадзору до 10 июля сверить данные из реестра вакцинированных с аналогичными сведениями на... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:27
2021-07-07T10:27
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры и Роспотребнадзору до 10 июля сверить данные из реестра вакцинированных с аналогичными сведениями на портале госуслуг, сообщается на сайте кабмина."Минцифры и Роспотребнадзору поручено следить, чтобы результаты ПЦР-тестов и сведения о прививках, сделанных как в государственных, так и в коммерческих медицинских организациях, оперативно появлялись в личных кабинетах пользователей портала госуслуг. Эти же ведомства совместно с региональными властями до 10 июля должны сверить данные из реестра вакцинированных от коронавируса с аналогичными сведениями на портале госуслуг. Такая работа поможет определить, все ли граждане, сделавшие прививку, получили подтверждающий QR-код, и при необходимости актуализировать информацию", - говорится в сообщении.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Данные реестра вакцинированных сверят со сведениями с портала госуслуг
10:27 07.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мишустин поручил сверить данные реестра вакцинированных со сведениями с портала госуслуг

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры и Роспотребнадзору до 10 июля сверить данные из реестра вакцинированных с аналогичными сведениями на портале госуслуг, сообщается на сайте кабмина.
"Минцифры и Роспотребнадзору поручено следить, чтобы результаты ПЦР-тестов и сведения о прививках, сделанных как в государственных, так и в коммерческих медицинских организациях, оперативно появлялись в личных кабинетах пользователей портала госуслуг. Эти же ведомства совместно с региональными властями до 10 июля должны сверить данные из реестра вакцинированных от коронавируса с аналогичными сведениями на портале госуслуг. Такая работа поможет определить, все ли граждане, сделавшие прививку, получили подтверждающий QR-код, и при необходимости актуализировать информацию", - говорится в сообщении.
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Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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