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В Москве начали исследование "Спутника V" для подростков
В Москве начали исследование "Спутника V" для подростков - РИА Новости, 07.07.2021
В Москве начали исследование "Спутника V" для подростков
В понедельник первые 21 участник получили прививку первым компонентом "Спутника V" в рамках 1-й и 2-й фаз клинического исследования вакцины для подростков 12-17 РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:33
2021-07-07T09:35
анастасия ракова
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В понедельник первые 21 участник получили прививку первым компонентом "Спутника V" в рамках 1-й и 2-й фаз клинического исследования вакцины для подростков 12-17 лет, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В понедельник в Москве стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Перед прививкой участники обязательно проходят тщательное медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тестирования. Вчера начался процесс первых вакцинаций - 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 - в Детской больнице им. З.А. Башляевой и 10 - в Морозовской детской больнице", - рассказала заммэра.Ракова напомнила, что вакцинация проводится препаратом "Спутник V", который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.
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анастасия ракова , вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, общество
В Москве начали исследование "Спутника V" для подростков
09:33 07.07.2021 (обновлено: 09:35 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В Москве 21 подростку сделали первую прививку в рамках исследования вакцины "Спутник V"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В понедельник первые 21 участник получили прививку первым компонентом "Спутника V" в рамках 1-й и 2-й фаз клинического исследования вакцины для подростков 12-17 лет, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В понедельник в Москве стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Перед прививкой участники обязательно проходят тщательное медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тестирования. Вчера начался процесс первых вакцинаций - 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 - в Детской больнице им. З.А. Башляевой и 10 - в Морозовской детской больнице", - рассказала заммэра.
Ракова напомнила, что вакцинация проводится препаратом "Спутник V", который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.
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Распространение коронавирусаАнастасия РаковаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
 
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