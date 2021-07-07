https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740204276.html

В Москве начали исследование "Спутника V" для подростков

В Москве начали исследование "Спутника V" для подростков - РИА Новости, 07.07.2021

В Москве начали исследование "Спутника V" для подростков

В понедельник первые 21 участник получили прививку первым компонентом "Спутника V" в рамках 1-й и 2-й фаз клинического исследования вакцины для подростков 12-17 РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:33

2021-07-07T09:33

2021-07-07T09:35

анастасия ракова

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В понедельник первые 21 участник получили прививку первым компонентом "Спутника V" в рамках 1-й и 2-й фаз клинического исследования вакцины для подростков 12-17 лет, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В понедельник в Москве стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Перед прививкой участники обязательно проходят тщательное медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тестирования. Вчера начался процесс первых вакцинаций - 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 - в Детской больнице им. З.А. Башляевой и 10 - в Морозовской детской больнице", - рассказала заммэра.Ракова напомнила, что вакцинация проводится препаратом "Спутник V", который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740202887.html

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анастасия ракова , вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, общество