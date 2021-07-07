https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740199550.html
Глава Приморья сделал вторую прививку препаратом "Спутник V"
Глава Приморья сделал вторую прививку препаратом "Спутник V" - РИА Новости, 07.07.2021
Глава Приморья сделал вторую прививку препаратом "Спутник V"
Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена завершили вакцинацию против коронавируса, сделав вторую прививку препаратом "Спутник V", сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:44
2021-07-07T08:44
2021-07-07T08:44
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена завершили вакцинацию против коронавируса, сделав вторую прививку препаратом "Спутник V", сообщает правительство региона."Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду, 7 июля, привился вторым компонентом отечественной вакцины "Спутник V" и тем самым завершил иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Вместе с главой региона в мобильном медицинском пункте на первом этаже правительства края прививку сделала его супруга Ирина", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ожидании вакцинации губернатор края вместе с другими приморцами, пришедшими привиться от COVID, "отстоял небольшую очередь"."Это связано с тем, что ежедневно в пунктах по всему Приморью количество желающих получить иммунитет от инфекции растет", - уточняют власти.Глава Приморья отметил, что "других методов остановить инфекцию просто нет", и призвал всех пройти вакцинацию. По информации властей, которая приводится в сообщении, вакцинацию в крае прошли 250 182 человек, иммунизацию завершили 170 490 приморцев.По данным на среду, в Прииорье зафиксировано 48 395 случаев коронавируса, за сутки выявлено 249 новых. Выздоровели 43 359 человек, умерли 819.
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740197585.html
https://ria.ru/20210706/privivka-1740043735.html
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Глава Приморья сделал вторую прививку препаратом "Спутник V"
Глава Приморья Олег Кожемяко завершил вакцинацию, сделав вторую прививку "Спутником V"