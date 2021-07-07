Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740199550.html
Глава Приморья сделал вторую прививку препаратом "Спутник V"
Глава Приморья сделал вторую прививку препаратом "Спутник V" - РИА Новости, 07.07.2021
Глава Приморья сделал вторую прививку препаратом "Спутник V"
Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена завершили вакцинацию против коронавируса, сделав вторую прививку препаратом "Спутник V", сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:44
2021-07-07T08:44
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
олег кожемяко
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586486842_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_971255e195955de427aae0f8b31cbac2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена завершили вакцинацию против коронавируса, сделав вторую прививку препаратом "Спутник V", сообщает правительство региона."Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду, 7 июля, привился вторым компонентом отечественной вакцины "Спутник V" и тем самым завершил иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Вместе с главой региона в мобильном медицинском пункте на первом этаже правительства края прививку сделала его супруга Ирина", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ожидании вакцинации губернатор края вместе с другими приморцами, пришедшими привиться от COVID, "отстоял небольшую очередь"."Это связано с тем, что ежедневно в пунктах по всему Приморью количество желающих получить иммунитет от инфекции растет", - уточняют власти.Глава Приморья отметил, что "других методов остановить инфекцию просто нет", и призвал всех пройти вакцинацию. По информации властей, которая приводится в сообщении, вакцинацию в крае прошли 250 182 человек, иммунизацию завершили 170 490 приморцев.По данным на среду, в Прииорье зафиксировано 48 395 случаев коронавируса, за сутки выявлено 249 новых. Выздоровели 43 359 человек, умерли 819.
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740197585.html
https://ria.ru/20210706/privivka-1740043735.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586486842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b50f12d3ef40832c252ff4084cb95a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, олег кожемяко, приморский край, общество
Глава Приморья сделал вторую прививку препаратом "Спутник V"
08:44 07.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

Глава Приморья Олег Кожемяко завершил вакцинацию, сделав вторую прививку "Спутником V"

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена завершили вакцинацию против коронавируса, сделав вторую прививку препаратом "Спутник V", сообщает правительство региона.
"Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду, 7 июля, привился вторым компонентом отечественной вакцины "Спутник V" и тем самым завершил иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Вместе с главой региона в мобильном медицинском пункте на первом этаже правительства края прививку сделала его супруга Ирина", - говорится в сообщении.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
08:14Распространение коронавируса
Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
Отмечается, что в ожидании вакцинации губернатор края вместе с другими приморцами, пришедшими привиться от COVID, "отстоял небольшую очередь".
"Это связано с тем, что ежедневно в пунктах по всему Приморью количество желающих получить иммунитет от инфекции растет", - уточняют власти.
"Мы анализируем ситуацию по вакцинации ежедневно. Да, случаи заболевания после прививки есть, но ни одного тяжелого случая после вакцинации нет. Бывает легкая симптоматика, без всяких последствий", – сказал Кожемяко, которого цитирует пресс-служба правительства региона.
Глава Приморья отметил, что "других методов остановить инфекцию просто нет", и призвал всех пройти вакцинацию. По информации властей, которая приводится в сообщении, вакцинацию в крае прошли 250 182 человек, иммунизацию завершили 170 490 приморцев.
По данным на среду, в Прииорье зафиксировано 48 395 случаев коронавируса, за сутки выявлено 249 новых. Выздоровели 43 359 человек, умерли 819.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 10:01Распространение коронавируса
Губернатор Омской области Бурков привился от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОлег КожемякоПриморский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42Голикова призвала регионы вводить ограничения по коронавирусу
16:41Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь
16:39На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей
16:39Голикова заявила о сохранении масочного режима во всей России
16:35Голикова оценила работу системы здравоохранения
16:29Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
Лента новостейМолния