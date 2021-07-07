https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740199550.html

Глава Приморья сделал вторую прививку препаратом "Спутник V"

Глава Приморья сделал вторую прививку препаратом "Спутник V" - РИА Новости, 07.07.2021

Глава Приморья сделал вторую прививку препаратом "Спутник V"

Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена завершили вакцинацию против коронавируса, сделав вторую прививку препаратом "Спутник V", сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:44

2021-07-07T08:44

2021-07-07T08:44

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

олег кожемяко

приморский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586486842_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_971255e195955de427aae0f8b31cbac2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко и его жена завершили вакцинацию против коронавируса, сделав вторую прививку препаратом "Спутник V", сообщает правительство региона."Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду, 7 июля, привился вторым компонентом отечественной вакцины "Спутник V" и тем самым завершил иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Вместе с главой региона в мобильном медицинском пункте на первом этаже правительства края прививку сделала его супруга Ирина", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ожидании вакцинации губернатор края вместе с другими приморцами, пришедшими привиться от COVID, "отстоял небольшую очередь"."Это связано с тем, что ежедневно в пунктах по всему Приморью количество желающих получить иммунитет от инфекции растет", - уточняют власти.Глава Приморья отметил, что "других методов остановить инфекцию просто нет", и призвал всех пройти вакцинацию. По информации властей, которая приводится в сообщении, вакцинацию в крае прошли 250 182 человек, иммунизацию завершили 170 490 приморцев.По данным на среду, в Прииорье зафиксировано 48 395 случаев коронавируса, за сутки выявлено 249 новых. Выздоровели 43 359 человек, умерли 819.

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740197585.html

https://ria.ru/20210706/privivka-1740043735.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, олег кожемяко, приморский край, общество